Tic Tac… Ojo, mucho ojo

By Agencias / Redacción on 07/08/2017

No cabe duda, nos bolsean por todos lados…

Me llegó correo de un lector donde desahoga su molestia con mucho encono contra las tiendas SMART y narra:

“fui como cada sábado a surtir la despensa a SMART Juarez Porvenir y tomé dos charolas de 30 huevos a un precio de $47.99 c/u, así estaba marcado al pie de la exhibición del huevo Bachoco.

Al llegar a caja me los cobran a $51.99 c/u y por supuesto que reclamo, me tuvieron más de 10 minutos parado en la línea de caja, por supuesto yo detenía a otras personas, y el encargado nunca llegó, me desesperé y le dije a la cajera que cerrara mi cuenta y cobrara, cosa que hizo cobrándome un 8.3% mas caro el huevo de lo que estaba marcado en anaquel…

Fui al mostrador donde estaba un encorbatado y le dije mi problema, como respuesta me dijo que la oferta de $47.99 era del huevo jumbo de 20 piezas… Me quedé atónito, el de 20 vale $47.99 y el de 30 vale $51.99 y le dije al fulano así déjelo, pero es tonta y carente de lógica su respuesta, mejor dígame que es gancho para incautos…”

Varias veces he recibido correos sobre SMART. Me pregunto ¿cuánta gente paga sin ver en la caja?

Lamentablemente la gran mayoría de las personas y, tal vez, por ahí está la apuesta de esas tiendas. Solo queda que cada uno de nosotros revise detenidamente su ticket de compra antes de salir de la tienda. Por salud de su bolsillo está obligado hacerlo, no hay de otra porque recurrir a PROFECO es perder el tiempo y hacerle el caldo gordo ya que lo único en que va a terminar su queja es en una multa a favor de PROFECO…

En otro tema pero también sobre el cuidado de su bolsillo, respete el reglamento de tránsito porque andan desatados por multas los de la oficina móvil de recaudación municipal (léase tránsitos). Se concentran en las principales avenidas en donde saben que la gente son “chuecos” y no respetan el reglamento

No lo hacen como preventivos, que esa es su obligación, sino como RECAUDADORES por multas de tránsito, un ejemplo es la Gomez Morin desde paseo la Victoria hasta Blvd. Independencia, unos en un sentido y otros en sentido contrario, mientras uno RECAUDA los otros siguen de cacería cubriendo la totalidad de ese circuito.

Hicimos un recorrido y vimos 4 unidades: una Pick Up, un auto y 2 motociclistas en un sentido del Blvd. Gómez Morín hasta la Paseo de la Victoria. De las 4 unidades, 3 estaban levantando infracción o “platicando” con el conductor y de regreso observamos 1 pickup, 1 auto y 1 motocicleta y los 3 estaban levantando infracción…

Nuestro tiempo de recorrido en ese circuito fue de entre 40 a 45 minutos y nos faltó los que vimos en prolongación Clouthier y Rayón…

Comienzan muy temprano para aprovechar las “prisas” para llegar a las maquilas.

¿Cuantas multas RECAUDA cada agente por turno?

Según me informan el promedio anda por 15 en ese tramo con un promedio de infracción de 350.00 lo que nos da $5,350 aprox. por RECAUDADOR. En esa zona había 7 lo que da un recaudo de $37,000 por turno más los que regresan a la hora de la salida de maquilas…

Me dicen, también, que cada tramo lo tienen tasado en recaudación, o sea lo tienen bien medido…

Si se respeta el reglamento por todos no RECAUDAN ni un peso, y se puede hacer.

Los carros con cartones de identificación ilegal que circulan por la ciudad, y que cada día vemos mas, es algo que va a detonar a que regresemos a los tiempos de impunidad en siniestros de tránsito, en donde les será muy fácil evadir la responsabilidad ya que con el simple hecho de abandonar la unidad no habrá quien responsabilice al culpable, ya lo vivimos y parece ser que no se aprendió de ello…

No chillemos si las compañías de seguro nos suben el valor de las pólizas, porque es un hecho, al incrementarse sin control los siniestros las pólizas de seguro subirán. Hagamos memoria…

Todos hicimos un esfuerzo enorme por ponernos en la legalidad con los autos “chuecos” donde familias hicieron esfuerzos económicos muy grandes para cumplir con sus obligaciones y se logró el objetivo, autoridades y ciudadanos vieron coronados sus esfuerzos, pero hoy volvemos a los PAFOS y sin que las autoridades ejerzan su autoridad conferida antes de que el problema se salga de control nuevamente…

¿De quién es ahora el negocio PAFO…? ¿No se ve la mano que soba los lomos…?

Creemos que son recursos electorales lo que están preparando a costillas de la seguridad que tanto gritan que buscan otorgar.

Pero la responsabilidad definitivamente recae por un lado en ADUANA que los deja pasar, por otro lado el SAT que los deja circular y no actúa para parar ese contrabando a la vista de todos; también TRÁNSITO MUNICIPAL y las POLICÍAS local y Estatal, la POLICIA FEDERAL y por cierto también del Presidente Municipal y del Gobernador del Estado, que son los responsables de prevenir el delito para garantizar la seguridad de los ciudadanos…

Cuando el Gobierno Estatal inició el programa de poner en la legalidad a los PAFOS decían que la criminalidad andaba en esos vehículos y todos los males de la inseguridad se los endosaban a los autos PAFOS…

Parece que ya se les olvidó o reconocen que por ahí, PAFEANDO, van a llevarse buen billete a la bolsa…

Ya lo dijo el presidente Cabada que el no va a sacar de circulación esos vehículos y yo le pregunto ¿y la legalidad apá…? ¿Y el estado de derecho…? ¿Y la seguridad…? Y los demás involucrados en el tema de seguridad ¿que piensan al respecto…?

Todos se hacen majes porque el billete pinta para estar muy bueno, al parecer esperando que siga creciendo el negocio PAFO.

¿Usted cree estimado lector que los del Nuevo Amanecer Multicolor pecan de ingenuos…?

El asunto del pulpo camionero da risa porque siguen pensando que nos chupamos el dedo aún en la sociedad, no alcanzan a entender que llegó Don Q. Chillito y ahora si tiene quien defienda la verdad, por más oculta que ésta sea.

Lo del PULPO CAMIONERO es puro cuento, es una estrategia para sacar recursos legales y meter en cintura, hacia su lado, a los transportistas para las dotes electorales o a poco creen que se aventarían una cruzada así de retirar el 50% de las unidades del servicio de transporte público sin tener el PLAN “B”…

¡Claro que no…!

Si presentarán la acción con un plan “B” bien estructurado junto con la posible empresa que daría el servicio, se les creería, pero mientras eso no exista es puro show en busca de billetes…

Juárez merece un sistema de transporte Urbano de calidad con cantidad y es precisamente el contubernio entre Gobierno y PULPO CAMIONERO lo que no permite que se tenga, hay mucho billete electoral de por medio, y los Nuevos Amanecidos Multicolores lo saben, y van por ellos… ¿Verdad Víctor Estala? ¿Cuantas unidades llevan fuera?

Algo no cuadra en nada con el proyecto Independiente del presidente Cabada. El discurso de campaña con los hechos reales hasta hoy son totalmente distintos al menos cuando se habló de la corrupción, me explico:

Dentro de la administración Cabadista hay tanta, o más corrupción, que en cualquier administración PRIista, en especial las 4 últimas, y ya no se puede creer que el presidente Cabada al menos no esté enterado por ejemplo de los hechos irrefutables en la Dirección de Comercio en donde hoy cambian solo las formas más no los fondos, “Cambiar para NO cambiar” parece ser la directriz en esa Dirección de alta producción de RECURSOS ILÍCITOS y donde pasa a ser un asunto delicado y de claro mensaje de que las cosas son como es el presidente Cabada quiere y desea; lo digo por el nombramiento-premio de Alejandra Molina dentro de la administración municipal, no cabe duda ya, el municipio es un negocio para el presidente Cabada y su “equipo” de trabajo, increíble el engaño al pueblo Juarense…

Los vendedores y comerciantes que dan la cuota a los de Comercio tienen que demostrar que no están de acuerdo en que lo que tanto nos denunciaron, se lo receten de nueva cuenta. Muy bravos, pero a la hora de demostrarlo salen zorrillos, solo les recuerdo que ya hay brigadas del SAT sobre de ellos y los impuestos y las cuotas no les darán en sus flujos y números, o actúan o desaparecen.

Hay que poner freno ya a la voracidad de los funcionarios de Comercio. Les recuerdo que les llegará por todos lados la canasta de la limosna el próximo año, si no es que a finales de este. Los Cabadistas adelantaron el año de Hidalgo.

Uno de ellos, ingenuamente nos dijo “no la tenemos segura…”

Cuesta trabajo afrontar el engaño. Y aún nos falta por ver la Alianza INVEROSÍMIL…