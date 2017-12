Tic Tac… Manejo irresponsable de programas sociales

By Don Q. Chillito on 20/12/2017

El ladrón se ocupa de tomar, el político se ocupa de tomar, el burócrata se ocupa de tomar y son coincidentes en tomar lo ajeno.

Están como el juego ese de “toma todo” o como aquel dicho de “primero mis dientes y luego mis parientes” todos ellos lo hacen porque se les presenta, o se provocan, la oportunidad.

Hemos sido testigos de una noticia en donde se informa que una Doña de Chihuahua tiene un puesto de trabajo en la Secretaria de Educación de buen nivel, su base de trabajo es Juárez, una dama de buenos atributos carnales y amables, guapa la Doña y con un muy buen nivel de ingreso por su trabajo en beneficio de la educación en esta localidad.

Ante tal denuncia oportuna, hecha por el Canal de las Noticias, el 44; con todo detalle el Secretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo, ni pío ha dicho sobre el tema.

Sería ridículo que no estuviese enterado de tal situación corrupta, pero mas que lo permita, que sostenga a tremenda dama en la nómina a la que presenta incapacidades consecutivas.

Por supuesto COBRA su nómina por el gobierno del estado y no por la institución que la incapacita… o a lo mejor por los dos lados, vaya usted a saber.

Pablo Cuarón Galindo no ve su caminar a su paso, o se hace. ¿Tendrá motivos para hacerse de la vista gorda y ser tolerante? ¿Dónde esta el carácter y rectitud, Don Pablo? o ¿Se le doblan las curvitas Sr. Cuarón…¿Quién con poder goza de los favores de esta dama en educación o en el Gobierno del Estado en correspondencia a tantas canonjías carnales…? ¿Quién le firma las incapacidades? ¿Quién se las acepta y da trámite…? Qué fácil es tener dama pagada con dinero ajeno o público.

Viene al cuento todo lo anterior porque dentro de la Secretaria encargada al Sr. Pablo Cuarón Galindo hay maestros que aun no les han podido pagar sus quincenas y mucho menos sus aguinaldos con diferentes pretextos y que no han sido atendidos por el titular de esa Secretaria del Nuevo Amanecer. Eso sí, ya todos con sus aguinaldosen la bolsa listos para sus “noches buenas” dejando atrás la decencia y la capacidad de administrar y dirigir, porque les ha importado una nada que existan personas trabajadoras sin sus respectivos pagos y aguinaldos, que le haga provecho su navidades al Sr. Cuarón.

Una estrategia ya generalizada, al parecer, para que los beneficios contractuales no lleguen a los beneficiarios es la de CARGAR AL SISTEMA algún dato erróneo intencional para que ante el reclamo por el afectado este se trabe con el pretexto de que no coinciden los datos con el registro y el pretexto sea “que no hay coincidencia ni actualización de datos” y amparados con la ley de la privacidad de las personas se tenga que hacer un procedimiento engorroso para lograr destrabar los beneficios mientras el dinero suda en otra parte para beneficios de los que manejan y deciden sobre difusión de los recursos, pues bien esa excusa se la estan dando a muchos dentro de varios sectores del El Nuevo Amanecer, como el sector Salud.

Me viene a la mente una denuncia que me hicieron de conocimiento de acreditados en la Financiera Crédito Maestro a los pensionados y jubilados del IMSS que es exactamente la misma estrategia del gobierno del Nuevo Amanecer, “no coinciden los datos con nuestros registros por falta de actualización” y sencillamente así nada camina y todo es en perjuicio de los que deben ser beneficiados… cortados con la misma tijera como si estuvieran entrenados hacia el mismo fin, JODER al que se pueda.

Que no hay dinero es la excusa cuando vemos por otro lado como sobra para los pagos de los corruptos en el Poder legislativo del estado, léase diputados, o para los cabecillas de las camarillas dentro del gobierno.

Haber dejado sin su apoyo a los viejitos con el programa federal 65 y mas en estas fechas es NO TENER MADRE.

Tenerlos a la vuelta y vuelta durante Diciembre haciendo filas y traerlos con engaños es NO TENER MADRE.

Tenerlos en el frío con todas sus enfermedades, imposibilidades y achaques es NO TENER MADRE… y volvemos a lo mismo, son unos abusones e irresponsables en la SEDESOL que NO TIENEN MADRE.

Los embutes del presidente Cabada han sido denunciados por politikkon el día de ayer y comenta en su columna que hoy miércoles informará de la lista completa de los que reciben correspondencia por su reciprocidad aplaudidora cotizada en pesos… ¿no que no tronabas pistolita?

Y una partida importante obviamente va para Canal 44, su empresa de televisión… pero bueno, no seamos mal pensados es por servicios informativos y publicidad.

Se esta poniendo bueno el asunto de los expedientes contra Cesar Duarte, la exhibición de las afirmaciones de que efectivamente hubo dinero del erario de Chihuahua desviado a algunas campañas del PRI, y no precisamente de Chihuahua, pone en perspectiva lo que siempre se ha sostenido en los medios: la deuda de Chihuahua no se invirtió en Chihuahua, se desvió a campañas políticas del partido del Ex Gobernador Duarte, o sea el PRI.

Se ocupo para los designios y necesidades del centro del país… y migajas a las campañas de las presidencias municipales de Chihuahua y Ciudad Juárez, a la campaña de Cruz Pérez Cuellar, migajas, pero al fin recursos, y por supuesto también a la campaña de Enrique Serrano.

Era bueno el César para repartir dinero ajeno, lo hacia con singular alegría y con pintoresca vocación… Hasta Juanga recibió los beneficios por sus encuentros furtivos.

Por todo eso es por lo que el grupo Duartista filtra los expedientes a los medios como una medida de “ahí te aviso Pedro” para que se entienda el mensaje de que tienen las pruebas y los documentos para demostrar a donde fueron a parar esos recursos de Chihuahua…

No creo que caiga Duarte a la cárcel, es muy delicado lo que se podría ventilar en los juicios y en los medios y menos en un ambiente electoral como el que tendremos el próximo año…. Se los dice Don Q.Chillito nos quedaremos con las ganas de mirarlo en la cárcel, además no le darán esa oportunidad de lucimiento al Gober bigotón Javier Corral…

¿Por dónde, y como, andas Teto? Nos lo dices o lo decimos… Función informativa nomás, no sean mal pensados.

No cabe duda que el cinismo, la hipocresía y la deslealtad de Patricio Martínez, de Graciela Ortiz y Lilia Merodio no sabe de límites

Por un lado buscan congraciarse con los ciudadanos y por el otro le dan puñalada trapera al votar a favor de la Ley de Seguridad Interior que junto con la Ley “Mordaza” viene a cerrar el circulo de libertades de la expresión, de la critica y el análisis, la protesta… “claro el miedo no anda en burro”

Para que la Ley de Seguridad Interior se aplique hará falta solo la voluntad de un solo hombre, el presidente de la República en funciones, y el sabrá si carga con el peso del tamaño de esa decisión, no estamos solos los mexicanos, el mundo los observa ya sobre estas leyes represivas.

“Cuando hay abundancia para unos y para otros solo hay nada; es un claro indicativo de que los unos NI MADRE TIENEN…” lo digo yo, Don Q. Chillito.