Tic Tac… Los complejos y acomplejados Municipales.

By Don Q. Chillito on Junio 2, 2017

En todo el sistema laboral, público y privado, del mundo existen “acomplejados” con sus minusvalías, sus traumas, sus inseguridades, sus actos de prepotencia unos y otros de sumisión; donde para fortalecer los egos trastornados matizan en sus subordinados todas sus frustraciones por el poder mismo de la jerarquía. Todo ese poder y jerarquía que son prestados, temporales, de corto plazo, ajenos; esos poderes acomplejados se pavonean de su estupidez e inferioridad, se placean como viles urracas lujuriosas después de la cópula, buscando siempre más… esos egos son insaciables.

Los acomplejados experimentan sus sentimientos con minusvalía y ahí es que cuando salen a lo externo es ficticia su supremacía, son gente reprimida con ganas de venganza…

El acoso laboral lo podemos describir como la violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros -acoso horizontal, entre iguales-, de sus subalternos -en sentido vertical ascendente- o de sus superiores -en sentido vertical descendente, también llamado bossing, del inglés boss, jefe-.

Las paredes oyen y las del edificio de la presidencia son muy porosas, se sabe todo de todos en un ratito.

Los actos que hoy nos ocupan son tan desagradables y desgraciadamente protagonizados por MUJERES de algunas direcciones municipales, en donde la prepotencia, la humillación, el enfrentamiento, el señalamiento público y como consecuencia el acoso han sido el marcaje de la comunicación jefe-subordinados y más cuando un funcionario no ordena, humilla a trabajadores de intendencia… “nadie puede mandar si no sabe hacer el trabajo, o por lo menos alguna vez haberlo hecho”

Rosy Chumacero prácticamente humilló al personal de intendencia de la Dirección de Desarrollo Social, lo hizo en público, sin recato alguno sacando todo su coraje tal vez por “una mala noche”, espetarles a las personas que no saben hacer su trabajo, insultarlas… De verdad dió pena ajena escucharla hablando así a los trabajadores; no los dirigía, ni los orientaba, ni aconsejaba para mejorar… los humillaba. Dicen que todo cae por su propio peso y no hay vejación que se oculte a los ojos de Dios ¿verdad Rosy?

A los trabajadores les dejo este link para su lectura. Ninguna ley o Contrato Colectivo esta por encima de la ley laboral suprema:

Los trabajadores nunca deben perder su serenidad ante el insulto, la humillación, el acoso…

Jamás deben permitir que les arrebaten su dignidad por muy funcionaria o Directora que pudiera ser quien lo intente. Ellas tienen su lado flaco que se llama Ley, pero abusan porque le apuestan a que “no pasará nada” y al poder de la necesidad de ustedes. Salgan del estado de sumisión, estas damas de Desarrollo Social son temporales e irrepetibles en sus puestos y “con una pata ya en el estribo” para que se vayan a gritonear a la soledad de sus vidas

¡Pésimos los compromisos del Presidente Cabada!

Los liderazgos de los funcionarios cuando son sólidos, ejercidos por profesionales, buscan mas integrar que separar. Un profesional en una dirección jamás buscará la forma de vacunarse primero ante eventos que sabe perfectamente bien son su responsabilidad y que sabe perfectamente que le va a golpear por su negligencia y de su personal.

Una persona irresponsable, poco ética sin ninguna seña de profesionalismo en el ejercicio de su actividad como la Directora de Contraloría va a enfrentar a subalternos o colaboradores. Va a intentar que el resultado de la actividad no desarrollada adecuadamente por su propia gente les pegue a ellos y por supuesto, no a ella.

La Contralora Flor Karina Cuevas Vázquez con una mala interpretación de la responsabilidad que tiene en el poder de su puesto enfrento a sus colaboradores Guillermo Ríos Salas y José Salvador Luna López como resultado de una muy mala instrucción, supervisión y control ante una solicitud de Auditoria del Congreso del Estado, sabe lo delicado de la información y no tuvo ni la mas mínima intención de que se produjera con prontitud y calidad la respuesta.

De mala fe o por incompetente decidió culpar, que tan descarada es la coartada de protegerse que procuró asistirse, amenazando con un acta circunstanciada y tuvo la cobardía de no enfrentar a sus subalternos sola, se asistió de Sahara Ninnete Rodríguez González y Javier Jiménez Enríquez como “testigos de cargo”…

Eso no es mas que reflejo de que no pudo hacer las cosas bien, no pudo hacer su trabajo y coordinar adecuada y correctamente a sus colaboradores para que la información a la Auditoria del Congreso estuviese bien…

Es una forma de no querer entregar esa información y de culpar a otros, de tener intereses para evitar que fluya la información y quitarse la responsabilidad…

Sin duda alguna, así se manejan los incompetentes siempre, “los culpables los demás, yo no”

No cabe duda, la gente del Presidente Cabada no tienen ni la mas remota idea de lo que es la responsabilidad de sus puestos, lo que si tienen muy en claro es su salario y sus “extras”…