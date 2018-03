Tic Tac… Las consecuencias de las sociedades perversas

By Don Q. Chillito on 07/03/2018

Dice por ahí un dicho que “perro no come perro” y tiene infinidad de connotaciones y aplicaciones, por lo que Don Q. Chillito la aplicará para hacer referencia al rompimiento anunciado, y mas que naturalmente esperado, desde el Pacto Por México entre dos socios: Enrique Peña Nieto, Presidente de México; y Ricardo Anaya Cortés, dirigente nacional del PAN.

Hoy el equipo de asesores políticos, las investigaciones por lavado de dinero de la Secretaria de Gobernación y las de inteligencia financiera de la SHCP, al mando todas del Presidente de la República; han ENCUERADO al líder nacional del PAN por algo, que a la vista de los comunes mortales, como usted y como yo; pareciera una transacción de compra y venta, pero que el Gobierno Federal, insiste, no es así.

Se van con todo contra el que una vez fue su socio, colaborador y adulador como quedó comprobado en el PACTO POR MEXICO.

Pacto que representó el pecado capital de los PANISTAS neoliberales comandados por los antagónicos Ricardo Anaya y Los Calderón. Ese pecado que hoy quieren ocultar a como de lugar y que ni confesándose con el Papa se les perdona el lastre, demasiado pesado, que cargan en sus espaldas los panistas.

El PANISMO, hoy en la persona de su líder nacional, se prestó a ser el PLAN “B” de la “Mafia del Poder”, provocando un rompimiento insalvable en el grupo donde Carlos Salinas de Gortari (quien promueve y apoya a Anaya) se distancia del Presidente de la República; resultado, entre otras cosas, del nombramiento del candidato del PRI a la Presidencia.

Anaya comienza a ser hostil en sus prununciamientos contra el PRI y en señalamientos indirectos hacia el presidente Enrique Peña Nieto. Esto hace la brecha profunda y distante.

Lo que debió haber sido una consolidación de fuerzas, en frentes diferentes, se ha convertido hoy en la tumba electoral del neoliberalismo dejando a la izquierda con MORENA en camino franco a ser la ganadora de esta elección presidencial, al menos con los candidatos en escena…

“Richie” no llegará a la boleta electoral, pero tampoco “Pepe Toño”. En el cuarto de guerra de campaña se queman las pestañas por la estrategia a seguir, porque saben que de no ser efectivos y precisos en ella no les quedará otra que confiar y negociar con Andrés Manuel López Obrador.

Mire usted, estimado lector de Tic Tac, AMLO se dejará querer a sus anchas. El tiempo me dará la razón, ya que todo tiene que estar listo para mas tardar el 29 de Marzo…

Dicen que “el miedo no anda en burro”, pero en este asunto si…

En el PAN lo hizo Calderón en el 2012, sacrificando a su partido y a Josefina Vázquez Mata por lo que no será nuevo. En el 2000 el PRI sacrificó a su candidato para favorecer a Vicente Fox, quien se alimentó de recursos para su campaña del BANRURAL PRIista.

La ambición de la crema PANISTA ha sido engatusada los últimos 3 sexenios y pagarán el precio de su sociedad perversa, Ricardo Anaya, Vicente Fox hoy son más PRIistas que Plutarco Elías Calles; Felipe Calderón y compañía solo se aman a si mismos, por lo tanto navegan para donde les conviene…

Existe un fuerte eslabón que conecta al PRI y al PAN, a pesar de este drama entre pandillas. Tiene nombre y “apedillos”: Diego Fernández de Cevallos, “El jefe Diego”, amigo muy cercano de Carlos Salinas de Gortari y de amplia relación con Videgaray y Meade.

Recuerde, estimado lector, en la mafia son unos hijos de su tal por cual, pero no son penitentes. Las tranzas y los negocios al amparo del poder y el “amor eterno” al presupuesto nacional los une.

Cosa similar, muy parecida, sucede en Ciudad Juárez con el ajedrez político local donde la “liliputiense mafia del poder local” ha infiltrado totalmente el proceso electoral juarense con sus hombres y mujeres para los puestos de elección que se disputan este año, con la finalidad de mantener o negociar con posiciones de decisión; las canonjías, transas, oportunidades y negocios al amparo del poder, además de cuidar las manos al adversario para sacar provecho de ello.

Vemos, lamentablemente, el caso de Morena con Javier González Mocken; quien se pudiera ya perfilar como seguro candidato a la alcaldía del municipio donde, el Súper Mocken, se relaciona fuertemente con el poder de aquellos que durante dos trienios disfrutaron de las mieles del presupuesto y el endeudamiento de la ciudad…

Hay una desbandada provisional en el PRI y esos desbandados buscan por otros conductos posicionarse para intentar llegar y restar fuerza a otro desbandado PRIista que es Armando Cabada, que sin lugar a dudas es muy distante del grupo de los que “aman a Juárez”.

Vemos también como en el PAN no cantan mal las rancheras y ya ni las apariencias perdonan, donde familiar directo de prominente miembro del gabinete estatal y beneficiado de los negocios con el hermano, se reúnen con el principal enemigo del partido en una reunión de empresarios: con AMLO.

Es claro ver que estan jugando con dos balones por la propia supervivencia de sus negocios y demás cositas que da el posicionarse con cercanía en el poder.

Podemos entender la eminente derrota del PRI en todo el estado, al grado tal, que es por ello la desbandada hacia otras corrientes políticas, mayormente hacia MORENA y al partido Independiente de Armando Cabada…

Cabe hacer una pregunta:

¿Es trabajo efectivo de la dirigencia de Morena en Juárez la estampida hacia ese partido de PRIistas como Súper Mocken o de Súper Mocken y su gente…? ¿es un acuerdo de repartición de beneficios promovido por ex alcaldes?¿son algunos ex alcaldes y ex gobernadores los que estan realmente acomodando las piezas para la contienda electoral?

Realmente no hay nada nuevo en el horizonte, es lo mismo ahora que antes nomás que ahora es champurrado.

Lo único cierto es que la clase política local, nos quieren engatusar, otra vez…

Siguen saliendo las tranzas y raterias con gente integrante del municipio independiente… VIVEBUS (ahora metrobus) por el estado y Raúl Rodríguez Santillanez por el municipio…

Asuntos de no pago y concentración de dineros que nunca vieron los socios de INTRA y que ahora “denuncian” como si no hubieran sido realizadas en sus narices, o acaso ¿son los socios tan ignorantes que no saben interpretar un estado de resultados o balance financiero?

El VIVEBUS también tiene al frente un hambreado, pero este no es de burritos ni de soda. Este se apropia de los ingresos concentrándolos y no pagando a los proveedores de los camiones al fin que al final PAPÁ gobierno tendrá que afrontar con recursos la posible quiebra del VIVEBUS.

¿A quien le vamos, pues, estimado lector? Porque los negocios y las tranzas están al orden del día… Y lo que nos falta por conocer…