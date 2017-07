Tic Tac… La petulancia del munícipe

By Don Q. Chillito on Julio 12, 2017

“Respeta para que te respeten” es una norma fundamental para no encabritarse continuamente ni andarse peleando con todo mundo y mucho menos con la cocinera o la sirvienta.

Desgraciadamente el presidente Armando Cabada no esta respetando la capacidad de raciocinio, ni la capacidad análisis, ni buen entender de los ciudadanos comunes y corrientes al insistir, con arrogancia también, que el proyecto madre de su administración “Juárez Iluminado” NO es deuda…

En la “maye”, en el mundo al revés pues, uno mas uno no son dos…

¡Ah que Juarenses tan ignorantes que no lo entienden! Por lo que hay que repetirles la mentira y el engaño mil veces para que acaben de entender y dejen de jorobar.

¡A ver, presidente Cabada!

Vamos con el ABC de este asunto ya que al parecer el que no entiende son usted o sus asesores. Mire, si el DAP ES NEGATIVO, no aportará recursos para pagar su proyecto.

Hoy, el municipio le tiene que poner dinero al DAP de recursos municipales; por lo que USTED se irá sobre recursos del Ayuntamiento; esos que sirven para solventar el gasto corriente, esos que provienen de derechos, multas, recargos, predial, de todos esos que no manda el Estado ni la Federación; asi esta previsto de origen en el plan.

Obviamente al tomar esos recursos del Ayuntamiento para pagar el proyecto Juárez Iluminado dejará de cubrir otras necesidades y compromisos que ya se cubren hoy con esos recursos, que lo llevará hacia un hoyo financiero que para cubrirlo tendrá que recurrir a prestamos.

USTED acomoda con prioridad el pago de Juárez Iluminado pero, ¿los recursos propios del Ayuntamiento son positivos…?

Ya sabemos que el DAP ES NEGATIVO y por eso en la aprobación del Cabildo se “vacunaron”.

Ahora explíquenos como ciudadanos: ¿Los recursos propios están superávit? Si es así, ¿de cuanto? Y de ese monto ¿alcanza para pagar…?

Yo le digo la respuesta, el municipio de Juárez no tiene superávit financiero, ni en el DAP, ni en recursos propios o demuestre que si.

Acomodará Juárez Iluminado ahí donde no hay recursos y pedirá dinero para completar el gasto del municipio, nunca pedirá prestamos para JUAREZ ILUMINADO. Ahí esta el embute, serán para cubrir necesidades financieras del municipio. El engaño disfrazado, la misma burra, pero con cola y orejas diferentes ¿o me equivoco…?

Preguntémonos, estimados lectores, porque los Diputados Locales todos manifiestan “que se comprometen recursos del municipio con Juárez Iluminado”, “que si es deuda” y tantas cosas mas PERO o no tienen información real y concreta y es pura verborrea venenosa o NO quieren justificar adecuadamente porqué no es viable el proyecto Juárez Iluminado.

Déjeme le digo, no lo hacen porque hay mucho involucrado de Política y de intereses. Intereses que no les permiten demostrar fehacientemente los porqués de sus dichos, por ejemplo la participación de Biogas tendría que salir a flote en la demostración del DAP negativo y eso a los PRIistas no les conviene y menos a los “Tetistas” y al grupo gasero…

Hay tanto por explicar por ejemplo: ¿Porqué a Biogas no le afecta en su pago los amparos REEMBOLSADOS a los ciudadanos que hasta Abril representaban 104.3 millones de pesos en 52 meses?

Señor presidente Cabada, ni el DAP y ni los RECURSOS PROPIOS son positivos para poder absorber una inversión como Juárez Iluminado… ya no nos siga mintiendo, ya no nos siga engañando por favor y SI serán deuda cuando se pida prestado para nivelar los RECURSOS PROPIOS, en pocas palabras LA ESTA DISFRAZANDO…

Continuamos, pero ahora con el bochornoso y lamentable pleito del presidente Cabada con el conductor de Televisa, hemos escuchado el mensaje editorial del hermano del presidente en Canal 44 y considero, salvo mejor opinión de usted amable lector, que se intento una lavada de cara porque decir que su criterio periodístico no se vende porque son profesionales de la comunicación y su ética como empresarios de medios…, en pocas palabras dice que “ellos no, pero los de enfrente si…”

¡Aaah, si como no!, o sea yo no, pero tu si, aunque sea de la misma receta, de la misma mano, de la misma forma, ahora si se fueron al suelo los del Canal 44, porque eso de venirnos a decir que todos son CHAYOTEROS menos ellos lo hace también en una mentira…

Si revisamos la “hermandad” con Duarte, con Teto, con Serrano, la misma que tenían los de Televisa. ¡Ah! Pero ellos si eran chayoteros, Canal 44 no…

Creo que algo les esta pasando, y en serio, porque ni en primaria se avientan esas salidas de “yo no pero tu si” pégale, pégale que ella fue…

Caray, para el tamaño y participación de los Cabada en la ciudad, los hechos recientes los hacen ver muy, pero muy mal…

¿Qué no están preparados emocional ni profesionalmente para asumirlas?

Destaparon la caja de Pandora y no hayan como volverla a tapar, lanzaron un dardo con cicuta y les regresaron 36.

¡Así las cosas Armando!

No TIENEN MAYE quienes quieren vender casas en lo que fue LAGUNA DE PATOS.

La verdad no alcanzo a ver donde esta el negocio con esas casas, cuando las construyeron para el INFONAVIT ya que el sistema de construir y vender con crédito del INFONAVIT parece ser que aquí se rompe porque el interesado en vender en ese conflictivo sector es precisamente el instituto, cuando se supone que el interesado en vender debe ser el constructor…

Le vamos a escarbar a este asunto tan lamentable.

¿Porque romperle la madre al que menos tiene? Son fraccionamientos sin servicios, encima de una laguna en donde brota el agua del subsuelo como lo demostraron los vecinos en su momento, en temporada de lluvias fuertes se convierte en laguna afectando las casas y los patrimonios de todas las familias que pudieran comprar ahí.

Bien por nuestro presidente Cabada al declarar públicamente y exhortando a que no se dejen engañar, que no compren en esa zona…

De verdad no tienen vergüenza quienes en INFONAVIT quieren comercializar esas casas o ¿es inventario de INFONAVIT?

Inventario que adquirieron y en la primera venida de aguas inundo esas casas. Todos los juarenses fuimos testigos.

¿Salvaron financieramente al constructor? ¿Qué tranza se aventaron ahí? ¿Porque robarle sus fondos de vivienda a los trabajadores incautos que compren en esa zona? ¿Qué quieren tapar?

Nomás así de entrada. Al trabajador le venden esas casas que se inundan y que ya tienen lastimados sus cimientos. Se toman los fondos de vivienda que tienen acumulados en sus Afores. Luego vienen los problemas de inundación o por los cimientos lastimados por el agua y LOS FONDOS de vivienda que tenían los trabajadores que compraron y que formaron parte del enganche de esas casas desaparecen, se van a favor de quien vendió las casas.

¿Quién es el que pierde? Hasta los calzones pierden los trabajadores porque dejan sus casas, pero el INFONAVIT seguirá cobrándoles mientras estén en nómina en cualquier parte del país, y vaya que les cobran.

Hay casos en donde a los trabajadores les descuentan tanto, que solo les dejan para el camión; orillándolos a que la única alternativa que tienen es irse a la informalidad.

Así de grave son las consecuencias para los trabajadores que llegaran a comprar esas casas. ¡No tienen madre y menos vergüenza los bandidos que están promoviendo la venta de esas casas en el INFONAVIT…

Nadie, ninguna autoridad ha actuado en este gravísimo asunto… ¿Por qué?

Otra de patos, para que vea estimado lector como hacen los negocios los políticos. De verdad, ver como se hacen del dinero del contribuyente es para ponernos a pensar mas sobre lo que tenemos que hacer en este país, en el corto plazo.

Mire usted: el gobierno del estado construye una planta tratadora de aguas con valor de 10 millones de dólares y se la entregan al grupo Roma de la familia Martínez como concesión. O sea, les obsequian 10 millones de dólares para que se hagan responsables de surtir agua al parque central de acuerdo al contrato de concesión.

Resulta que el agua de los lagos del parque central está altamente contaminada y no soporta la vida de la fauna existente por lo que han tenido que retirar patitos y tortugüitas que habitan en los lagos para salvarles la vida.

Hacer dinero con dinero ajeno es fabuloso y si es dinero de los CONTRIBUYENTES es mejor porque no se piden cuentas.

Con 10 millones de dólares se pueden hacer 10 clínicas de atención médica a ciudadanos de bajos recursos… Y se los regalaron a unos… bueno, así la dejamos.