Segundo Foro de Mujeres Empresarias de CANACO

By Agencias / Redacción on 19/10/2017

“Uno de los puntos importantes que yo quisiera dejarles hoy es la importancia y la necesidad que yo aprendí de mi madre y ojalá y un día lo pudiera imitar, como lo ha hecho ella en su vida, la compasión. La compasión por los demás y sobre todo la compasión entre mujeres”, expresó la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, en la conferencia que ofreció al participar en el “Segundo Foro de Mujeres Empresarias”, organizado por la Cámara de Comercio de Chihuahua para conmemorar su 130 aniversario de actividades.

“A mí me ha pasado estar en sectores profesionales donde hay solo hombres y de cierta manera te sientes más cómoda en el mundo de los hombres; eso es un reto importante: el cómo tenemos que ser solidarias con las demás mujeres, no es un mundo de hombres, es un mundo de hombres y mujeres; el mundo de los negocios, el mundo de la medicina, el mundo del fútbol, el mundo al que tú el mundo al que tú aspires participar. El sexo no es determinación de lo que es tu vida”, compartió la funcionaria estatal, en su ponencia acerca del legado que le dejó su madre sobre el empoderamiento a la mujer y el cómo le ha ayudado durante su vida empresarial.

Asimismo, aseguró que se deben implementar soluciones funcionales de compañerismo y solidaridad que empoderen a la mujer. Desde la planificación de la familia, darle educación y herramientas a las mujeres para que se sean capaces de decidir si desean tener o no hijos, si quieren trabajar y en dónde hacerlo, entre otras determinaciones.

“Mi mamá hizo un programa que llamó “Empoderamiento a la mujer”, les ayudó a mujeres de escasos recursos dándoles pláticas acerca de educación reproductiva; les dio instrumentos para que tomaran el control de su vida reproductiva y evitar problemas que marcaran la vida tanto de las mamás como la de los hijos. Esto es un ejemplo que quería compartirles hoy”, expresó ante el auditorio.

De igual manera, resaltó que en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) existen programas para empresarios y emprendedores a través de organismos como el Fideicomiso para el Fomento de las Actividades en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), que establecerá la creación del proyecto “FIDE Mujer”, dirigido exclusivamente a mujeres que busquen o que cuenten con una empresa con el propósito de incrementar el ingreso familiar.

“Yo fui muy afortunada pues tuve una madre que siempre luchó, en cierto sentido fue feminista, pero muy importante, también tuve un padre que siempre me apoyó; entonces desde que tenía 4 años me hicieron sentir que yo podía conquistar al mundo, que ser hombre da igual”, dijo la titular de la dependencia estatal al destacar que “no siempre es así, no todo mundo es tan afortunado y por eso es tan importante la solidaridad y que como mujeres luchemos por generar espacios, luchemos por ayudar a otras mujeres. México todavía es un país en donde la mujer en el mismo puesto que un hombre, gana menos; todavía tenemos que conquistar muchas barreras y ustedes las mujeres exitosas tienen la responsabilidad de jalar a otras mujeres. Para mí la capacidad no tiene género”, concluyó.

Esta conferencia fue una de la serie de pláticas que se realizan en las instalaciones de CANACO Chihuahua, que dieron inicio este miércoles 18 de octubre para concluir el día jueves 19.

Dentro del ciclo de conferencias que se desarrollarán en este foro se encuentran: “Un sueño hecho caja”, “Mito de los Millennials”, “Salud emocional” y “Reforzando un legado”, que serán impartidas por Elena Espinoza Prieto, Claudia Alcalá, Odette Limón Loya y Norma Sánchez Ruíz, respectivamente.

Las empresas regionales que participan en este encuentro son: Imperlosa, Refrigeración Lozano, Productos 8A, IBS Consultores, RAMSA, RP Asesoría Legal, Yaki + Yang, Macopisa, Mint Depilación Láser, Arroyo Material Eléctrico – Plomería Especializada, Equilibra Evolución en ti, Huevos San Judas, Aspel, Intramágen, EMPRESAR, Emporio Galletero, Hotel Apolo Dorado, Granolitas, Naranja y Limón Cocina Económica, Perlita Zúñiga joyería de acero, Framboyan Eventos y Ecolosía, productos de limpieza y de belleza biodegradables.

Además, en este foro se han presentado casos de éxito de empresas cien por ciento chihuahuenses que hablarán sobre el proceso del emprendimiento y brindarán herramientas y técnicas a las interesadas. También se cuenta con un centro de networking especializado donde los asistentes podrán generar vínculos directos entre empresarios y emprendedores, así como también intercambio de información.