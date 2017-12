Se suman asociaciones y escuelas a colecta de juguetes para Santa Bombero

By Agencias / Redacción on 20/12/2017

Ciudad Juárez, Chih. – A cuatro días de realizarse la entrega de juguetes por parte de Santa Claus Bombero a los niños de zonas de atención prioritaria, asociaciones y escuelas se suman a la colecta de regalos.

Pese a la proximidad de la fecha, todavía faltan por reunir más obsequios que serán repartidos el próximo domingo 24 de diciembre.

Este día acudieron a la Estación Central de Bomberos, representantes de cuatro Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) a donar varios juguetes nuevos.

Además, líderes de la asociación social Héroes de México, llegaron más tarde para entregar juguetes y unirse de esta forma a la loable labor que inició hace 78 años con el Comandante Leonardo Solís Barraza.

José Luis Olivas Salgado, presidente de la Asociación, explicó que cada año participan los comerciantes que integran el grupo. En esta ocasión participaron 200 comerciantes con 395 piezas.

“No sé si sea mucho o poco pero vemos que (en el taller) hay escases de juguetes y vamos a traer otra cantidad para poder apoyarlos porque hay mucha pobreza y mucha necesidad en las colonias”, comentó.

Durante 20 años esta asociación ha aportado su apoyo a la causa, dijo.

Por su parte, personal de dos preescolares también acudieron a la Estación Central de Bomberos para donar varios juguetes que los niños recolectaron, pues se cuenta con solamente mil 800 bolsas de regalos y 350 bicicletas, dio a conocer uno de los encargados del taller de Santa Bombero, el Sargento Fernando Vázquez.

Vázquez pidió a la comunidad su apoyo para que esta Navidad puedan disfrutar de un regalo los niños que no tienen recursos.

“Invito a toda la comunidad que empecemos a apoyar, vamos a sacar lo poquito de mucho que hemos recibido, donemos un poquito de sonrisas a los niños juarenses, estamos pidiendo de su participación, no nos dejen solos, nosotros sabemos que esto no es posible sin el apoyo de la ciudadanía y trabajaremos duro para que este año no sea la excepción, queremos terminar bien y dar sonrisas a los niños que vengan”, expresó.

La meta para este año es reunir 15 mil bolsas y mil 500 bicicletas, por lo que el recaudo ha ido lento, dijo.

Las personas, asociaciones y escuelas que quieran apoyar, pueden hacerlo llevando sus juguetes nuevos o usados pero en buenas condiciones, a cualquiera de las 10 estaciones de Bomberos.