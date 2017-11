Se reunen CCE y Fideicomiso de Puentes Fronterizos

By Agencias / Redacción on 07/11/2017

Ciudad Juárez, Chih. – En el marco de la sesión mensual del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se realizó una reunión informativa por parte del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en la que el Ing. Gustavo Elizondo Aguilar, presentó los avances de obra y respondió cuestionamientos de los representantes empresariales.

Entre los temas abordados en la reunión se detallaron los procesos operativos del Fideicomiso, además de señalar los métodos de planeación, licitación y asignación de las obras a realizar. Ademas de precisar que, si bien el Fondo Juárez no es solo para pavimentación, el uso de éste si es para inversiones en diferentes rubros, ya que la ciudad no sólo carece de esto, si no que se necesita invertir en el área de transporte y brindar mejores condiciones de infraestructura de interconexión con la UACJ, UACH y Tecnológico de Ciudad Juárez con lo que se pretende extender el beneficio a las escuelas públicas de la ciudad, así lo expresó el Director General del Fideicomiso, el Ing. Gustavo Elizondo Aguilar.

Sobre las obras de pavimentación y recarpeteo que se han trabajado en los últimos meses en la ciudad, el Ing. Gustavo Elizondo, mencionó que la mayoría de éstas, están prácticamente concluidas y aún quedan dos inversiones muy importantes que se concluirán a más tardar en el próximo mes de diciembre.

A pregunta expresa, comentó que aún no se puede anticipar las obras que están en puerta para el siguiente año, pero lo que si asegura, es que se esperan inversiones por parte del citado Fideicomiso por una cifra de mil mdp. Esta inversión será en coordinación con el gobierno Municipal y Estatal, ya que cabe destacar que el comité de inversión lo encabeza la Presidencia Municipal.

Agregó que si hasta ahora ha sido un proceso pausado es porque se debieron sentar todas las bases y filtros para que los recursos para inversiones del Fideicomiso estén blindados, y se destinen a lo que realmente necesitan los fronterizos y que los diversos proyectos contemplados corresponden a diferentes rubros, todos ellos de utilidad para la ciudad, concluyó el funcionario estatal.