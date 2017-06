Reparte Municipio agua en pipas a 16 colonias de la ciudad

By Agencias / Redacción on Junio 22, 2017

Ciudad Juárez. Chih. – Con el propósito de solidarizarse con las familias que tienen desabasto de agua potable, el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, dio banderazo a la salida de 12 pipas de agua que desde ayer y hasta el fin de semana estarán regalando el líquido en 16 colonias de la ciudad.

En el arranque, el Alcalde instruyó al personal de Atención Ciudadana que estará acompañando a los choferes de las unidades para que realicen bitácoras de las familias y la cantidad de agua que se estará repartiendo.

Las pipas salieron desde El Punto, localizado a un costado de la Estación Central de Bomberos. Estas llevaban un cartel con la letra “i” que las identifica como Municipio Independiente, a fin de que la gente sepa que esas unidades deben dejarles agua gratuita.

“No les deben cobrar ni un solo peso del servicio social que damos a las colonias, durante el día se estarán haciendo los recorridos”, señaló.

“En los próximos días el pronóstico es que tendremos temperaturas por encima de los 40 grados y esta acción es un apoyo a los juarenses, no es subsanar el mal servicio que está dando la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, lo digo con toda objetividad, es simple y sencillamente apoyar a los juarenses que tienen días sin agua y que cuando llega, llega en malas condiciones”, expresó el Alcalde.

Las colonias que serán beneficiadas a partir de hoy son: Los Ojitos, Nueva Galeana, Plutarco Elías Calles, Fronteriza Alta, Palo Chino, Ricardo Flores Magón, Manuel Valdez, Siglo XXI, Lomas de Poleo, La Cementera, Barrio Nuevo, Pánfilo Natera, Kilómetro 20, Kilometro 27, Villa Esperanza y Tarahumara.

De la cantidad de pipas, el Municipio, con el apoyo de la Tesorería, está solventando seis de ellas, cuyas empresas cobran 3 mil pesos diarios por cuantas vueltas se alcancen a dar durante el día a la colonia.

El Alcalde indicó que estas acciones se realizan en apoyo a los juarenses y no para subsanar el servicio de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, ni mucho menos para criticar la situación.

Indicó que a través de las redes sociales, los habitantes de esas colonias han solicitado el apoyo, pues son familias que laboran de día y durante las noches deben hacer guardia para “cuando llega un chorrito de agua ponerse a llenar entre todos”.

“Eso no se vale, tienen que trabajar, tienen horarios normal como cualquiera. Son historias que se repiten porque no saben si tomarse un vaso de agua o bañarse, no creo que se solucione el problema, pero de alguna forma lo vamos a matizar un poco con el apoyo que daremos con las pipas”, señaló el edil.