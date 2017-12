Reparan bomberos bicicletas que dona la comunidad para los niños de bajos recursos

By Agencias / Redacción on 05/12/2017

Ciudad Juárez, Chih. – Iván Navarro es un bombero que desde hace años trabaja en la Estación Central atendiendo emergencias, pero hace un mes su labor se enfoca en la reparación de bicicletas que serán obsequiadas esta Navidad a los niños de escasos recursos, a través del evento Santa Claus Bombero 2017.

Cada día, Iván llega a su trabajo y en lugar de subirse a las bomberas, ingresa al taller donde se encuentran los juguetes. Ahí comienza a restaurar las bicicletas donadas por la ciudadanía ya que muchas de ellas se encuentran en mal estado.

“Ahora mi oficina es aquí, sólo espero a que me den instrucciones para empezar a trabajar limpiando las bicicletas, les cambiamos las cámaras y las llantas, lubricamos las cadenas y les hacemos arreglos hasta que queden listas”, explicó.

De niño, Iván no tuvo una bicicleta, pues la situación económica de su familia era difícil, por lo que ahora al tomar cada uno de esos vehículos, trata de repararlos con esmero para que otros pequeños puedan disfrutarlos.

“Mi satisfacción es ver la cara de los niños cuando reciben las bicicletas en Navidad, nunca se me olvida sus sonrisas, es algo muy grande, me identifico con ellos, es algo que no lo puedo describir”, expresó el bombero.

Junto con Iván, hay otros seis compañeros que se encargan de hacer las bolsas las cuales están llenas de juguetes. Estos empleados municipales se turnan para laborar en el taller que cada año resguarda los regalos.

Sin embargo, el recaudo ha sido poco, señaló el Sargento Juan Ramos Zamarripa, uno de los encargados de los juguetes.

Éste invitó a la ciudadanía a tomarse un tiempo y acudir a cualquiera de las 10 estaciones de Bomberos donde podrán dejar los regalos que el 24 de diciembre serán entregados a los niños que acudan y cuyos padres no tienen recursos para darles un obsequio.

“Les pedimos que participen, que se sumen a la colecta de juguetes porque son muchos niños los que necesitan y muy pocos los juguetes que hemos recibido”, indicó.

El Sargento pidió a los juarenses llevar cualquier tipo de juguete con excepción del bélico, ya que estos se destruyen.

El año pasado, Bomberos entregó mil 200 bicicletas, por lo que este año la meta es repartir la misma cantidad o incluso superar el número. Hasta el momento, se cuenta con 135 bicicletas, de las cuales el 10 por ciento son nuevas y el resto usadas.

Las personas que deseen participar, pueden hacerlo llevando sus juguetes a cualquiera de las estaciones de Bomberos.