Proyecta Gobernador modelo de Renta Básica Universal para madres solas

By Agencias / Redacción on 20/12/2017

Ciudad Juárez, Chih. – El Gobierno del Estado proyecta una política fundamental frente a los niveles de desigualdad y de pobreza en base al modelo de la Renta Básica Universal, en principio para atender el sector de las madres solas que tienen la responsabilidad de una familia, anunció el gobernador Javier Corral Jurado.

La Renta Básica Universal es un concepto que se ha estado difundiendo por ganadores del Premio Nobel de Economía, como un sistema de seguridad social en el que todos los ciudadanos o residentes de un país, reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, ya sea desde un gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares.

“Estamos pensando, obviamente si nos da la perspectiva económica, cómo iniciar en algún sector o rubro de la sociedad marginada, vulnerada, lo que se conoce como la Renta Básica Universal”, expresó Corral Jurado en entrevista con Noticiero Por la Mañana de Radio Lobo.

Consideró que la Renta Básica Universal será uno de los temas indiscutibles de la campaña electoral del próximo año, porque es una corriente que está señalando que se trata de una política fundamental frente a los niveles de desigualdad, de pobreza.

“Estamos viendo por cuál rubro o sector empezamos. Creemos que podemos empezar precisamente por el de las madres solas, que tiene la responsabilidad de toda una familia, y a las que tenemos que apoyar”, señaló.

El mandatario habló de ese modelo en respuesta a una pregunta sobre la situación de las finanzas estatales, al señalar que pese al déficit heredado que todavía existe, ha sido posible aumentar el presupuesto en general en casi un 10 por ciento.

Dijo que se incrementarán considerablemente las becas para adultos mayores, para personas con discapacidad, tenemos un nuevo programa de tercera madre cuidadora, una madre de familia o pariente que se encarga de cuidar al niño de una madre trabajadora, agregó Corral Jurado

Javier Corral destacó que hay áreas que aumentan 48 por ciento, como Cultura, Deporte y la Fiscalía General del Estado, institución a la cual para el siguiente año se proyecta un incremento de 750 millones de pesos.

“Es uno de los temas prioritarios a los que no se puede dejar de invertir, aunque estamos en una política de contención propiamente dicha. No quisiéramos estar en una política de contención, quisiéramos una política de prevención, de atender las causas y no tanto los efectos”, expresó.

Informó que la Gaza de la Cantera es una de las obras más importantes y además se están mejorando las vialidades aledañas, se rehabilitaron centros comunitarios y las instalaciones deportivas han tenido buen mantenimiento.

Agregó que se aumentó el abasto de medicamentos en los hospitales, además de que se superó la crisis en que se recibió el transporte colectivo, que ahora cuenta con más unidades y los choferes reciben capacitación.