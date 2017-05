Presentó Alcalde propuesta de Alumbrado Público ante Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado

By Agencias / Redacción on Mayo 5, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – La mañana de ayer, el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, presentó el Congreso del Estado la propuesta de Alumbrado Público “Juárez Iluminado”.

La presentación se realizó ante la Junta de Coordinación Política en el Congreso Estatal, donde aclaró las dudas que los legisladores tienen respecto al programa.

El Alcalde les explicó a los diputados que el proyecto de alumbrado no endeuda, pues el servicio será concesionado al igual que la empresa PASA la cual recoge la basura.

Asimismo, les indicó que este no costará más ya que el DAP (Derecho de Alumbrado Público) ya se paga en el recibo de luz; además, garantiza el 90 por ciento del servicio, debido a que si la empresa que gane la concesión no cumple, al menos 90 por ciento de la cobertura no se le paga.

Durante la reunión, Cabada Alvídrez también dio a conocer a los diputados que nueve de cada 10 luminarias no cumple con la norma oficial mexicana, además funcionan mal o de plano no funcionan.

Dijo que de ser aprobado por el Congreso, el servicio se instalará rápido, pues la empresa no podrá cobrar hasta que no estén funcionando todas las lámparas.

Este proyecto contempla todas las colonias, fraccionamientos y avenidas de la ciudad, por lo que todo Juárez quedará iluminado.

En el caso de la concesión, el edil aclaró que esta será transmitida en vivo y con la presencia del comité de adquisiciones y un testigo social compuesto por universidades, organismos empresariales, y organizaciones de la sociedad civil quienes determinen a quien se le otorgará el contrato.

Estos irán a supervisar las tres empresas finalistas para verificar si cuentan con la capacidad tecnológica y el recurso necesario para invertir en el proyecto.

Explicó que existen varios municipios del país que llevan a cabo este proyecto como Zapopan, Monclova y Torreón, aunque Ciudad Juárez sería el municipio más grande en realizar este programa.

El Presidente Municipal presentó la propuesta a la Junta de Coordinación Política, la cual es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Posteriormente, el Alcalde estará presentando el proyecto a los demás legisladores, quienes desde el martes recibieron el documento de “Juárez Iluminado”, con el propósito de que pudieran analizarlo antes de la reunión.