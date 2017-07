Presentan resultados de ingreso a educación media superior

By Agencias / Redacción on Julio 14, 2017

Chihuahua, Chih.- Este viernes 14 de julio se publicarán los resultados del examen de nuevo ingreso a instituciones públicas de educación media superior a través de listados que serán colocados en los diversos planteles, con excepción de Ciudad Juárez, dónde la publicación será el martes 18 de julio.

El pasado 23 de junio más de 45 mil jóvenes presentaron su examen de nuevo ingreso a las diferentes instituciones públicas del nivel medio superior en el estado de Chihuahua, en la modalidad escolarizada, para el ciclo escolar 2017-2018.

El director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Deporte, Melchor Torres informo que en Ciudad Juárez se trabaja en la integración de los listados de alumnos aceptados, con la intención de ampliar el cupo de los grupos de primer ingreso en un 10 por ciento, principalmente en los planteles del Colegio de Bachilleres localizados en la frontera.

Con esta acción se busca atender al máximo la aceptación de jóvenes que solicitaron su ingreso para continuar sus estudios en el nivel medio superior en la frontera, explicó el funcionario, por lo que el funcionario pidió a los padres de familia y aspirantes de nuevo ingreso su comprensión y paciencia para conocer los resultados de integración de grupos en los planteles de Ciudad Juárez, toda vez, que se busca atender la mayor parte de la demanda de espacios educativos en este nivel.

Agregó que las y los aspirantes aplicaron su examen en los planteles de los 10 subsistemas educativos que operan en la entidad, “la mayor demanda se registró en el Colegio de Bachilleres del Estado (Cobach), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech), y el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep)”.

Melchor Torres señaló que esta evaluación tuvo la función de seleccionar a los alumnos de nuevo ingreso a las instituciones educativas cuya demanda superó la capacidad instalada, y los alumnos que no obtuvieron un espacio en el plantel de su primera preferencia serán orientados para su inscripción en planteles de los subsistemas que cuenten con cupo para su atención.

Los listados de las escuelas con capacidad para inscribir a aspirantes de nuevo ingreso, también serán publicados en los mismos planteles donde los estudiantes realizaron su examen, con la intención de brindar la información necesaria para proceder a su inscripción en los subsistemas con espacios disponibles para las y los jóvenes que no obtuvieron un lugar en la institución que eligieron como su primera opción.

Además de la modalidad escolarizada, en el sistema educativo público también se cuenta con la modalidad no escolarizada, como es la Preparatoria Abierta, el Telebachillerato, el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Colegio de Bachilleres, y el esquema de Preparatoria en Línea de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el caso de preparatoria abierta, comentó que es una modalidad de enseñanza no escolarizada que ofrece el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua (SPAyT), la cual, resulta ideal para aquellas personas que deseen iniciar o continuar su bachillerato y que por alguna razón, no pueden hacerlo en un sistema escolarizado.

Esta modalidad, representa una opción educativa por su cobertura, flexibilidad, pertinencia y por los materiales didácticos innovadores que emplea. El mapa curricular de preparatoria abierta consta de 22 módulos, los cuales integran a los cinco campos disciplinares que observa el aprendizaje basado en competencias.

A diferencia de los programas escolarizados, el estudio de los módulos que integran a esta alternativa no se lleva a cabo dentro en un plantel y en un horario determinado. La acreditación se realiza por medio de exámenes y una vez que se han aprobado la totalidad de las evaluaciones, se puede solicitar el certificado de Preparatoria Abierta avalado por la Secretaría de Educación Pública.

Indicó que para integrarse a preparatoria abierta no es necesario sustentar examen de admisión y no hay un período de inscripciones determinado ya que puede solicitarse el ingreso en cualquier época del año, con las ventajas de que no existe la limitante máxima o mínima de edad, siempre y cuando se cuente con el Certificado de Secundaria.

El primer requisito para incorporarse a esta opción educativa, es acudir a una plática informativa en la que se brinda información sobre el funcionamiento de este sistema. Al finalizar la misma, se entrega un comprobante de asistencia que junto con otros requisitos, permiten realizar el proceso de inscripción.

Para mayor información sobre esta opción educativa, se puede visitar la página del SPAyT. También a través de facebook o bien, vía telefónica al (656) 629.33.00 extensión 55285 en Ciudad Juárez, o al (614) 429.33.00 extensión 21049 en Chihuahua y otros municipios.