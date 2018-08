Presentan agricultores del Valle de Juárez uso de drones como vía de solución en problemas de campo

By Agencias / Redacción on 07/08/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Varios agricultores del Valle de Juárez presentaron un proyecto de drones ante la Comisión de Desarrollo Rural, con el propósito de sugerir alternativas de solución a los problemas del campo.

La reunión se realizó en la sala de regidores donde estuvieron los ediles Pedro Alberto Matus Peña, José Ubaldo Solís y la regidora Juana Reyes Espejo.

César Domínguez, quien forma parte del grupo de agricultores, señaló que el proyecto vendría a beneficiar en mucho al campo, pues es un proyecto ambicioso y necesario que requiere el apoyo del municipio.

Luego de escuchar las ventajas, el regidor Pedro Matus Peña aseguró que el plan será analizado en los siguientes días, ya que el propósito es beneficiar a los trabajadores del campo en el Valle de Juárez.

Durante la reunión se indicó que los drones cuentan con varios beneficios como fumigar mientras la persona lo maneja a distancia y sin afectar a nadie, además de trabajar en hasta 25 hectáreas en un solo día, y acortar tiempos y recursos, ya que no se contratarían naves para la fumigación.

El aparato es una tecnología que puede ser aprovechada, indicó César Domínguez.

Matus Peña comentó haber hecho una investigación de aspecto legal con Coespris y Ecología del Municipio con el propósito de brindar seguridad tanto al medio ambiente como a los mismos agricultores.

En cuanto al vuelo de drones no existe ningún problema, de acuerdo a la norma mexicana 107, y en cuanto a la seguridad no hay peligro siempre y cuando no haya más de 12 personas en el lugar mientras el aparato vuela, señaló.

Durante la reunión con agricultores se mencionó la adquisición de un seguro de daños a terceros, además, de que se analizará el resguardo de los aparatos, pues posiblemente el municipio sea el encargado de esto.

Los interesados señalaron que de aprobarse el proyecto, se darán capacitaciones a quienes vayan a manejar los aparatos a fin de disminuir el riesgo.

Matus Peña informó que en los siguientes días se llevará a cabo una segunda reunión en la que se invitará a directores de dependencias, con el objetivo de analizar ampliamente el proyecto.