Presenta Javier Corral balance de su primer año de gobierno

By Agencias / Redacción on 05/10/2017

Destaca ahorros por Plan de Austeridad y reordenamiento de las finanzas, obras y apoyos en seguridad pública para todos los municipios, atención a las víctimas del delito y protección de los derechos humanos

También informa avances en materia de equidad de género, en la opción preferencial por los pobres y atención a los grupos más vulnerados, desde todas las secretarías y el DIF

El Estado hace historia con la Operación Justicia para Chihuahua y el combate a la corrupción y la impunidad, con cifras récord de detenciones, denuncias, órdenes de aprehensión y embargo de bienes a la red encabezada por el exgobernador César Duarte

“Sembremos todos los días la esperanza de la única forma que la hace indestructible: actuando, actuando todas y todos juntos; con compromiso, con la Ética y con la Mística de servir, comenzando por los más pobres”

A continuación el mensaje íntegro presentado por el gobernador Javier Corral Jurado:

BALANCE DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Muy buenas tardes Chihuahuenses, ciudadanos y ciudadanas a quienes me entrego en cuerpo y alma como servidor público cada día. Vengo a hablarles de nuestro primer año, cargado de esperanza y retos, difícil y lleno de adversidades, pero ya también con grandes logros.

Hace exactamente un año que asumí la responsabilidad que ustedes me confirieron, para hacer realidad las demandas de un movimiento cívico que trascendió partidos, e incluso las fronteras territoriales de nuestro querido Estado; un año de que tomé la batuta de un proyecto que día con día hace realidad la encendida demanda social de poner al gobierno al servicio de la gente y de sus más apremiantes necesidades.

Por ese voto de confianza, continúo agradecido y comprometido a hacer realidad las promesas vertidas en campaña, muchas de las cuales son hoy ya una realidad. Como lo dije en aquel momento, colocar “a la política como la enorme oportunidad que la persona tiene de encontrarse a sí misma en el servicio a los demás” Por ello es que hoy siento la responsabilidad y la obligación de hacer un balance de frente a la ciudadanía, rendir cuentas. No es aún el informe oficial, señalado por la Constitución y la ley, que bajo las más recientes reformas legales, deberá ser rendido el próximo mes de marzo de 2018.

Este es un balance de logros y retos, de lo que hemos hecho en torno de varios de los objetivos esenciales, como los esfuerzos de austeridad, ahorro y disciplina en el gasto, para sanear las finanzas públicas e ir sacando poco a poco a Chihuahua de la bancarrota, transparentar y reorganizar al gobierno, para devolverlo a su misión de servicio público, castigar la corrupción política, orientar la acción gubernamental en favor de los que menos tienen y más han esperado, reconocer y fomentar la participación ciudadana en los ámbitos de decisión, reforma del poder y democracia efectiva; e instaurar un referente nacional de compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos y la inclusión social.

Y empiezo exactamente por el principio: No se debe olvidar que recibimos la Tesorería del Estado con un saldo disponible de $22 millones de pesos, la mayor deuda del país en relación al Producto Interno Bruto estatal y el peor historial de crédito que se recuerde.

En octubre del año pasado, para mantener en circulación las patrullas de la policía estatal, había que pagar por adelantado a las estaciones de gasolina y a los talleres de mantenimiento. Los hospitales privados estaban a punto de negar el servicio a maestros, trabajadores del Gobierno del Estado y sus familias, ante la falta de pago, mientras que en los hospitales estatales faltaban hasta los insumos más básicos. Los sistemas computacionales pendían de un hilo ante la falta de actualización y pago de licencias, la suspensión de servicios como telefonía, Internet y electricidad era inminente, y más de 800 pequeños y medianos empresarios temían por el futuro de sus negocios, ante la alta probabilidad de que el gobierno no liquidara sus deudas y sus empresas fueran a la quiebra.

Con un gran sentido de responsabilidad, ofrecimos honrar los compromisos adquiridos, siempre que estos fueran el resultado de un proceso apegado a la ley, con precios justos, y sobre todo, que los productos o servicios hubiesen sido efectivamente recibidos en el Gobierno. A la fecha hemos saldado cuentas con 711 proveedores, lo que representa un esfuerzo de $777 millones de pesos, debiendo reconocer que en todos los casos, hemos contado con la solidaridad de los proveedores, quienes han ofrecido descuentos sobre los saldos pendientes de entre el 20 y el 50 por ciento.

Contamos además con un nuevo portal, para que todo aquel que presta servicios al gobierno, pueda consultar en el momento que desee, el estado de su factura, eliminando cualquier elemento de discrecionalidad en el pago.

Liquidamos además adeudos por más de $800 millones de pesos con organismos públicos, fideicomisos y los otros Poderes del Estado, a los que la administración anterior simplemente dejó de cubrir oportunamente sus ministraciones.

Ante la situación de emergencia en que nos encontrábamos, el pasado 19 de enero, emití el Acuerdo de Austeridad a fin de racionalizar el gasto en todos aquellos aspectos en los que es posible ahorrar, sin descuidar las funciones básicas del gobierno. Con gran satisfacción, hoy informo a ustedes que al comparar el gasto ejercido en las partidas incluidas en el Acuerdo de Austeridad, en el período de octubre de 2016 a agosto de 2017, hemos logrado ahorros por $1,624 millones de pesos en relación a lo gastado en el período de octubre de 2015 a agosto de 2016, destacando el ahorro en la contratación de asesorías por $773 millones de pesos, en comunicación social por $573 millones de pesos solo en la administración central, ya que ahora se pagan solamente los espacios que se contratan para publicaciones oficiales y se hace a tarifas comerciales; pusimos a la venta, mediante subasta pública, 426 vehículos y 74 fueron donados a municipios, lo cual representó un ingreso adicional para el Estado del orden de $12 millones de pesos, pero además, ahorros en materia de combustibles, mantenimiento y seguros.

Este ahorro, y la disciplina que nos hemos impuesto, es lo que ha permitido precisamente que estemos realizando inversión pública en los 67 municipios del Estado, por más de $1,860 MDP de recursos de origen estatal.

Porque el monto total de la deuda del estado, además de ser la segunda más alta en el país en relación a la población estatal y la tercera en monto entre todas las entidades federativas, es una deuda cara, al haberse contratado en condiciones desfavorables para el Estado. Es por eso, que el pasado 30 de mayo, envié al Congreso del Estado una iniciativa para lograr el refinanciamiento de 10 créditos bancarios de largo plazo contratados en las últimas dos administraciones, que suman $20,400 millones de pesos, buscando obtener una mejora en la tasa de interés, ya que pagamos una de las más altas tasas del país. Lo dejamos muy claro, no buscamos aumentar un solo peso a la deuda ya contratada, ni incrementar un solo día en el plazo de interés, ni tampoco modificar el esquema de pagos en perjuicio de futuras administraciones. El proceso de refinanciamiento está en marcha, y una vez concluido, representará ahorros para el estado en el rango de 250 a 280 millones de pesos anuales, que serán destinados a corregir el déficit presupuestal en los sectores de educación y salud, a obras de infraestructura y a brindar mejor seguridad a los chihuahuenses, en lugar de pagar altos intereses a los bancos.

Aprovecho para reiterar mi reconocimiento a la honrosa y responsable actuación del Poder Legislativo, en concreto de los Diputados del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, de Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista de México, de Movimiento Ciudadano y de Encuentro Social, porque aprobaron la reestructuración de la deuda del Estado.

En cuanto a los ingresos propios, en los primeros ocho meses de 2017 logramos recaudar el 86 % de la meta en revalidación vehicular, lo que habla de la solidaridad y el esfuerzo de los chihuahuenses para el cumplimiento de ésta y otras obligaciones, como el pago puntual del Impuesto sobre Nómina o los impuestos cedulares por arrendamiento o enajenación de bienes inmuebles.

Me da enorme gusto poder informarles hoy, y por ello felicitar a nuestro secretario de Hacienda, Mtro. Arturo Fuentes Vélez, quien ayer recibió del IMCO el reconocimiento para nuestro Estado, por alcanzar por primera vez el primer lugar en el Índice de Información Presupuestal (IIPE) 2017, junto con otros 5 estados. Es la primera vez que Chihuahua cumple con el 100% de los 116 criterios. Juan Pardinas, Director del IMCO, expresó que el IIPE, además de ser un índice de información, es un índice de voluntad política para transparentar el uso de los recursos públicos.

En materia de fiscalización, hemos abatido el rezago en auditorías y actualizado los padrones de contribuyentes, lo que ha permitido mejorar la posición relativa del Estado en los indicadores que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y permitirá que este esfuerzo se vea reflejado en mayores ingresos por concepto de incentivos e ingresos compartidos entre Federación y Estado. Ayer mismo, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, llegó también el tablero mediante el cual el SAT evalúa a los estados en materia de fiscalización, por el periodo de enero a agosto 2017, vamos en segundo lugar nacional global, y primer lugar nacional en actos de ejemplaridad como es la sanción a empresas fantasmas, delitos fiscales, combate efectivo a la evasión, entre otros. Ha habido presiones, mucho esfuerzo, pero ha valido la pena. Felicidades a Patricia Terrazas por esta labor de Fiscalización.

En Pensiones Civiles del Estado se ha hecho también un esfuerzo importante en la contención del gasto que ya está dando resultados: en los primeros ocho meses de este año, se han registrado ahorros por $290 millones de pesos, lo que representa un 19% en relación a 2016; Se ejerce un control estricto sobre la subrogación de servicios médicos y medicamentos y se ha depurado el padrón de derechohabientes para eliminar inconsistencias e irregularidades. A pesar del entorno financiero complicado, ha sido posible abatir en un 50% el rezago en las solicitudes de préstamo a los derechohabientes, habiéndose otorgado 1,500 préstamos en los primeros ocho meses de 2017. Para garantizar la viabilidad de esta noble institución, confío en que seguiremos contando con el compromiso de todos los involucrados, la administración, cuerpo médico, derechohabientes, organismos afiliados y prestadores de servicios.

Desarrollo Social

Hace un año establecí que construiría un gobierno “para los indígenas, para los maestros, para los médicos… un gobierno abocado a la sociedad que opte preferencialmente por los pobres” y es una promesa que hemos cumplido transversalmente en cada Secretaría de Gobierno, pero que la coordinamos desde la Secretaría de Desarrollo Social, bajo la visión y el compromiso del Dr. Víctor Quintana Silveyra, que ha transformado el enfoque de la política pública de manera jerárquica y asistencial, a la generación de políticas públicas participativas, en diálogo con los diversos sectores sociales, sobre todo de los grupos más vulnerados. La población a quien nos dirigimos no la consideramos como simple beneficiaria pasiva, ni mucho menos clientelar, sino como sujetos a quienes hay que apoyar para que desarrollen sus capacidades y hagan efectivos sus derechos para que mejore su calidad de vida.

En lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes, pasamos de la casi nula atención, que se brindaba en el anterior gobierno, al compromiso eficaz para establecer un verdadero sistema de cuidado infantil. Ahora con las modalidades de casas de cuidado, centros de bienestar infantil y ADN estamos abriendo 7 mil nuevos espacios para atender a nuestras niñas y niños. Antes no había uno solo de estos espacios.

Hemos propiciado, como no se había hecho, la participación de la sociedad civil, no solo en la planeación y seguimiento, sino también en la implementación de políticas públicas. Para operar programas muy específicos con niñas, niños, jóvenes y mujeres, hemos firmado convenios con organizaciones de la sociedad civil por 58 millones de pesos.

En coordinación con el Instituto Chihuahuense de la Juventud, se ha trabajado en la localización y atención de jóvenes en riesgo. A la fecha, se atendieron 200 jóvenes directamente y 500 por medio de otras instituciones. Se instaló el nuevo Consejo Estatal de la Juventud 2017-2019 con representación de siete municipios, con el objetivo de incidir en las políticas públicas, con enfoque de juventudes, siempre con la participación de las y los jóvenes.

Hemos cambiado de paradigma en el Modelo de Envejecimiento y cambiamos del enfoque de intervención, centrado en la persona mayor como dependiente y necesitado, al de la persona mayor con posibilidades de crecimiento, desarrollo y autonomía. Con esta premisa, estamos trabajando en la remodelación y equipamiento de las Comunidades Machí, antes jardines del abuelo, se han aumentado las becas vitalicias de 11 mil a 12 mil, se creó la bolsa de empleo y se realizaron actividades para promover el autocuidado y activación para generar una mejor calidad de vida. Además, creamos el programa de voluntariado “Tengo tiempo para ti” y capacitamos a 130 personas para trabajar con personas mayores.

Para atender a los derechos de las personas con discapacidad, hemos adquirido 14 camiones adaptados para transporte y se han distribuido en varios municipios. Este año entregamos mil 467 aparatos funcionales, como sillas de ruedas, andadores y aparatos auditivos, cuando durante 2015 y 2016 el gobierno anterior no entregó ni uno solo. El programa de Becas para Personas con Discapacidad, que solo beneficiaba a 187 personas al término de la administración anterior, lo aumentamos a 650 becas. El monto especificado en las reglas de operación era de $400.00 y se homologó al monto de las pensiones de adulto mayor de $1,138.00.

Una forma muy efectiva para que la gente salga de la pobreza, es apoyar los emprendimientos económicos de gente pobre o vulnerable y de empresas de economía social y solidaria. Para ello, establecimos un fondo de 26 millones de pesos. Ya tenemos casi 200 proyectos en cartera.

Antes, la política social era cuestión solo de esta Secretaría. Ahora estamos planificando e implementando la política social de manera interinstitucional, que también la llevamos a cabo en las zonas de extrema pobreza de las ciudades, a través del programa “Echémosle Montón a la Pobreza” que ya se ha implementado en la zona de los kilómetros 30 y 33 y en Riveras del Bravo en Ciudad Juárez; y en Ladrilleros Norte en Chihuahua; y Laderas de San Guillermo en Aquiles Serdán; Asimismo, atendemos con enfoque integral los derechos sociales de personas y comunidades.

Desarrollo Económico

Y no puede haber un verdadero desarrollo social si no va de la mano del desarrollo económico, rubro en el que la Ingeniera Alejandra De la Vega Arizpe ha hecho un trabajo esplendido: Se conformaron cinco nuevos programas de financiamiento, que representan 284 millones de pesos disponibles para los siguientes programas: la creación del FIDEJUAREZ, donde hemos otorgado 50 créditos por un monto de 14 millones de pesos, mientras que en todo el sexenio pasado solo se otorgaron 8 créditos por 7 millones. También se conformó el programa IMPULSO ECONÓMICO en alianza con Nacional Financiera, el FIDEMUJER, el Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (FIDECHIH) y en alianza con la Secretaría de Desarrollo Social se implementó el Programa de Inclusión Productiva y Economía Solidaria, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico en las regiones marginadas y en grupos vulnerables.

Se logró el saneamiento del Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) -Gobierno del Estado de Chihuahua, el cual no emitía convocatorias desde 2014. Actualmente se cuenta con un total de 240 millones de pesos destinados para el desarrollo de proyectos de infraestructura científica-tecnológica, como es la creación del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías Avanzadas (CIITA) en Ciudad Juárez, entre otros.

Se entregaron 45 millones 190 mil pesos en estímulos fiscales, a través de la aplicación del Programa de Retención Industrial y se apoyó a 9 empresas de los sectores aeroespacial, automotriz, y electrónico. En su conjunto, estas empresas del sector industrial significan la conservación de 15 mil 552 empleos en la industria IMMEX y una derrama económica de más de 3 mil 069 millones de pesos en sueldos y salarios, en beneficio de la economía del Estado de Chihuahua.

Se integraron los Clúster de Empresas Globales Emergentes (EGE) y Manufacturas Avanzadas de Chihuahua (MACH) los cuales integran a 25 empresas locales del sector industrial, que tienen como propósito generar alianzas estratégicas para ampliar los canales de proveeduría con la IMMEX, así como desarrollar los procesos de transformación a Manufactura 4.0.

Se logró una inversión conjunta de 37.4 millones de pesos por parte de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal (SECTUR) para apoyar 4 proyectos turísticos del Estado.

Se impulsó la atracción de 41 nuevos eventos que generaron más de 75 millones de pesos en derrama económica, significando 12 eventos más que en el año anterior.

“Se generaron en este año, hasta agosto, 31 mil 310 empleos formales. Con esta cifra, el Estado mantiene el sexto lugar en el número de trabajadores registrados ante el IMSS con 864 mil 848; se generaron 13 mil 465 nuevos empleos en la IMMEX, hasta el mes de junio; se concretaron cinco nuevos proyectos que representan una inversión hasta por 348 millones de dólares y la generación de 3 mil 128 empleos.”

A través del Programa Fondo Frontera y en Colaboración con el Instituto Nacional del Emprendedor, se aplicaron más de 52 millones de pesos que beneficiaron a más de 2 mil 800 microempresas en su etapa inicial en los municipios de Juárez, Ojinaga, Guadalupe D.B., Janos, Ascensión, Praxedis G. Guerrero, Manuel Benavides y Ojinaga.

Obras Públicas

Al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Ingeniero Norma Ramírez ha logrado consolidar inversiones para la conservación de puentes, caminos y carreteras, que ya están en proceso de aplicación; ya sea por licitación o por administración, por un monto de $ 849’281,291.00

Fideicomiso carretero (mtmo mayor y menor) $ 413’771,904.00

Programa de Desarrollo Regional (PDR) $ 190’665,250.00

Fondo Minero $ 53’168,028.00

Inversión Normal del Estado (Carreteras alimentadoras) $ 191’676,119.00

Complementario al programa de construcción de caminos, son los trabajos realizados desde la Dirección de Infraestructura Municipal, donde de manera conjunta, presidencias municipales y Gobierno del Estado, atienden el mantenimiento y ampliación de los caminos rurales. En este periodo, se atendieron las solicitudes de 54 de los 67 municipios. Dada la compleja situación financiera de ambas entidades, a la fecha se han consolidado acciones en 31 de ellos, entre los que destacan trabajos de rastreo, rehabilitación o revestimiento, trabajos de limpieza y desazolve de ríos, apertura de zanjas de agua potable y drenaje. Todas las acciones anteriores implicaron una inversión conjunta Presidencia Municipal – Gobierno del Estado de $ 75’477,624.00

En todas las asignaciones de obra, han sido verificadas para el cumplimiento de la Ley de Obra Pública por la Secretaria de la Función Pública. Se ha actuado con absoluto cumplimiento de las disposiciones de la Ley y de Transparencia.

Desarrollo Rural

Nos hemos ido con todo a la áreas siempre olvidadas y menospreciadas, por ejemplo, nos fuimos a rescatar al campo que había sido olvidado. La gente del campo estaba agraviada ante la cerrazón de los funcionarios de la pasada administración, que privilegiaban los apoyos a sus operadores electorales y a sus proyectos económicos, concentrados en la CNC y en la Unión Ganadera División del Norte.

Desde el inicio de esta administración, esta situación ha cambiado, y aquí se recibe y atiende a todas y todos los productores del campo sin distinción alguna, desde un productor de temporal, un indígena de la sierra, hasta los integrantes de la UGRCH y a los integrantes del Consejo Estatal Agropecuario.

Las visitas permanentes a lo largo y ancho del estado del secretario de Desarrollo Rural, Ing. Rubén Chávez Villagrán y su equipo, han permitido que prácticamente todo los municipios del estado estén atendidos por los titulares de las áreas de infraestructura, residentes, agricultura, ganadería y forestal.

Un Comentario cotidiano, cuando se recorre el desierto, la barranca, la sierra o la llanura, es que en las anteriores administraciones, no era común ver a un secretario o a un director recorriendo el Estado, este acercamiento con presidentes municipales, recaudadores de rentas, organizaciones económicas del sector rural y organizaciones campesinas, ha permitido una comunicación efectiva y el poder atender con calidad y calidez, de manera directa, a los hombres y mujeres del campo chihuahuense.

Hemos cumplido promesas que establecí desde el discurso de toma de protesta. Hace un año dije que haríamos “convenios con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo” , pues el día 5 de mayo firmamos tal convenio “con el objeto de desarrollar, validar e implementar la metodología de trabajo para el proyecto de Innovación Agrícola Sustentable, en las zonas de alta marginación, a fin de contar con un banco estatal de semillas nativas”

Prometimos que instalaríamos el Consejo de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua, y lo hicimos 13 días después de la toma de protesta.

Dije que “haríamos lo necesario para generar valor agregado a los productos de las regiones productivas” y en “diciembre de 2016 se inició con el posicionamiento y proyección de los productos regionales, a través de tianguis, ferias y mercados locales, favoreciendo con valor agregado a 38 productoras y productores, beneficiando al consumidor, y generando una derrama económica de más de un millón 400 mil pesos”

Y fuimos más allá, “se rehabilitaron caminos de terracería en equivalente a 15 mil kilómetros, con una inversión de 14 millones 788 mil pesos, lo que representa un incremento de 242% más que en los últimos 3 años de la administración anterior”

Asimismo “se perforaron 23 pozos, con un total de cinco mil 535 metros lineales en el Programa de Perforación de Pozos de Infraestructura Rural, y con recursos estatales se entregaron apoyos de semilla de maíz híbrido forrajero, maíz criollo cristalino, frijol pinto saltillo, avena subsidiada y sorgo forrajero, con una inversión de más de 17 millones de pesos, en las regiones de Chihuahua, Delicias, Nuevo Casas Grandes, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Juárez”

A pesar de contar con la mitad de los recursos en los programas productivos, en concurrencia con la SAGARPA van a ser apoyados más del doble de beneficiarios, debido a que primero son atendidas las mujeres indígenas, los indígenas, mujeres, productores de los municipios en la estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro, productores canalizados por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (desplazados) para reactivar sus unidades productivas, y que pequeños productores ganaderos de temporal y de riego, sean los preferentes para recibir los apoyos, como ejemplo, se atiende el 100% de las solicitudes de los productores de La Sierra Tarahumara.

Hemos manejado con absoluta transparencia el ejercicio de los recursos de Seguro Catastrófico. La SDR recibió por siniestros agropecuarios la cantidad de 87 millones de pesos, lo que ha permitido la entrega de estos recursos a más de 15,000 productores del sector social de los 67 Municipios del Estado.

Hemos ordenado dos importantes mercados: la compra de leche por LICONSA a productores del Estado, sin ningún problema de mercado. Esto ha sido posible gracias al control estadístico y sanitario que se estableció a partir de febrero, para contabilizar y controlar la calidad de la leche de otras entidades, con el objetivo superior de cuidar la salud pública; y se trabaja con los productores de ganado de carne en la creación de un mecanismo que permita la identificación de la carne de ganado chihuahuense, para etiquetar y dar certeza de la calidad a los consumidores.

Indígenas

También nos fuimos en apoyo a los que menos tienen, menos saben, menos pueden y más han esperado: nuestras comunidades originarias de la Sierra Tarahumara. Al momento, la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas que conduce la Lic. María Teresa Guerrero Olivares, ha encabezado los esfuerzos para entregar “apoyos a 6 mil 500 familias, a cambio de trabajos comunitarios, concluir 19 espacios para comedores escolares en beneficio de 879 estudiantes, distribuir apoyo alimenticio a más de 15 mil 400 estudiantes de educación básica, canalizar 8 millones 2 mil 500 pesos, para mejoramiento de la vivienda en comunidades indígenas de 11 municipios, en equipo con COESVI y en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, terminar la construcción de seis puentes peatonales colgantes.”

Desarrollo Municipal

En los esfuerzos para la Sierra, es de destacar la labor que con ahínco ha desempeñado nuestra Secretaría de Desarrollo Municipal liderada por la Ingeniera Rocío Reza, pues tomó las riendas del programa, único en la historia de Chihuahua “Paz, Desarrollo y Reencuentro”, a través del cual reconstruiremos el tejido social y activaremos la economía de las comunidades con mayor afectación, derivada de la vulnerabilidad social.

Francamente el esfuerzo que la Secretaría de Desarrollo Municipal ha emprendido, ha sido invaluable, realmente hemos inaugurado una nueva relación con los municipios. Aprovecho para saludar a los presidentes municipales aquí presentes.

Gracias a la aguzada coordinación de la Ingeniera Reza, se dio “origen al Programa de Inversión Estado–Municipios, por un monto total de mil 089 millones de pesos de recursos estatales, así como la aprobación de 58 proyectos para los municipios, a través del Fondo Minero, por un monto total de 228 millones 835 mil pesos con beneficio a 34 municipios”

Salud

En materia de salud, la Secretaría, encabezada por el Dr. Ernesto Ávila “se han realizado un total de 82 trasplantes de órganos, se llevaron a cabo 3 mil 008 tamizajes para la detección de cáncer temprano en 70 primarias en Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, el programa de Tele-salud benefició a la población de las regiones de alta marginación, otorgando 671 tele-consultas, y se adquirieron cuatro Unidades Móviles Prevemóvil.”

Asimismo, se ha optado por la opción preferencial por los pobres, pues “se otorgaron apoyos médico-asistenciales a mujeres y hombres de escasos recursos que no cuentan con servicio médico, o sus padecimientos se encuentran fuera de la cobertura del Seguro Popular, con una inversión de 1 millón 846 mil 735 pesos de octubre 2016 a junio de 2017”

En materia de adicciones “fueron aplicados 24 mil 582 tamizajes a jóvenes en los diferentes niveles escolares, de los cuales, 4 mil 075 jóvenes se ubicaron en riesgo de consumo de sustancias; de ello, derivaron los trabajos en materia de prevención del consumo, a través de 536 talleres de habilidades impartidos en instituciones educativas, impactando hasta la fecha a 3 mil 281 jóvenes”

Educación

En materia educativa, como la vía más certera para prevenir las adicciones y para acabar permanentemente con la violencia, realizamos un gran trabajo con la Secretaría, encabezada por el Lic. Pablo Cuarón Galindo: “se crearon 11 nuevos centros de trabajo de Educación Básica que reinsertaron a más de 2 mil 350 alumnos de zonas de alta y muy alta marginación, se implementó el Programa Estatal de Seguro Escolar por más de 8 millones de pesos, que benefició a todos los alumnos de Educación Básica del sistema público, se capacitó al 100 por ciento de los docentes de preescolar, primaria y secundaria en las bases del Nuevo Modelo Educativo, y mil 255 escuelas de Educación Básica fueron incorporadas en la enseñanza del inglés”.

Un aspecto que desde el inicio de mi mandato establecí como prioritario, fue que a diferencia de la administración pasada, en donde se desviaban recursos de la Secretaría de Educación para fines electorales, nosotros decidimos saldar la vergonzosa deuda que se tenía con los jóvenes, y gestionamos mediante una cooperación conjunta entre el gobierno federal y estatal, una inversión de casi 64 millones de pesos para reactivar el Programa de Becas Nacionales-Manutención para la Educación Superior, beneficiando a 23 mil jóvenes

Es que la educación, es la principal herramienta para el desarrollo y para la reducción de las brechas de desigualdad, por eso, ha sido un logro importantísimo la reducción de la “tasa de analfabetismo de 2.3 por ciento a 1.8 por ciento en el Estado, así como la atención a mil 762 personas en rezago, de las cuales 903 obtuvieron su certificado de primaria y/o secundaria”

Vivienda

En cuanto al derecho a la vivienda, y como parte fundamental de la dignidad de la persona humana, se han entregado 30 viviendas en Valle de Zaragoza, se benefició a 192 personas con el Programa de Recuperación de Vivienda, y aquí en la capital, se han emprendido 330 acciones de mejoramiento de vivienda, beneficiando a 1,650 personas que viven en la periferia Felicidades Carlos Borruel de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua.

Trabajo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social también ha hecho su parte, teniendo al frente a la Lic. Ana Luisa Herrera, se colocó en el empleo a 7 mil 988 personas a través del Servicio Nacional de Empleo, “se han apoyado 74 iniciativas de ocupación por cuenta propia, a través de la entrega de maquinaria y equipo, con un valor total de 3 millones 770 mil 193 pesos. Con esta inversión, 163 personas, 82 mujeres y 81 hombres, iniciaron su propio negocio”, y también ha coordinado el Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas Migrantes, que ha atendido a 311 hombres y 170 mujeres.

Secretaría General de Gobierno y Vive Bus

Dado que el enfoque de nuestro gobierno es optar por quienes más lo necesitan, le hemos entrado con todo al tema de transporte, y en este rubro debo reconocer el trabajo de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza el Mtro. César Jáuregui Robles, que además ha realizado una impresionante labor de modernización del Registro Civil, y del Registro Público de la Propiedad y del Notariado. Con los programas “Soy México”; “Corrección de Actas”, así como con los matrimonios colectivos y la actualización de los sistemas de captura, el Registro Civil benefició a más de 100 mil personas.

He llamado al Vivebús un monumento a la corrupción y a la ineptitud, y desde campaña nos comprometimos a corregir errores, para ofrecerles un transporte digno. Recibimos una Operadora de Transporte en situaciones totalmente precarias, puesto que todo se cubría con recursos públicos y las situaciones de desfalcos, negligencias y deficiencias, eran subsanadas a través de convenios compensatorios, igual acontece con la relación con los concesionarios, proveedores de servicios y usuarios mismos, con una queja permanente sobre la operación del transporte. Hoy en día contamos con una operación totalmente autosuficiente, con más y más autobuses circulando en la ruta del Vivebús, y desde luego, con una mejor relación con los concesionarios.

Ahora les puedo decir con la frente en alto:

Lo recibimos con 19 unidades para la ruta troncal y al día de hoy se tienen 70 unidades.

Lo recibimos con 83 unidades para las rutas alimentadoras, y al día de hoy se tienen 350 unidades y,

Se redujo el tiempo de espera de 8 minutos a 3.5 en la ruta troncal

Empezamos también con la renovación de la flotilla de camiones urbanos, iniciando en una primera fase con 50 unidades nuevas

Desarrollo Urbano

Y tengo que reconocer el compromiso ambiental y social de nuestra muy capacitada Dra. Cecilia Olague, porque logró la autorización del Programa de Remediación Ambiental del Pasivo de Avalos por la SEMARNAT, y ya estamos gestionando recursos para iniciar la primera etapa de remediación en el 2018 Llevar justicia a los afectados también será un compromiso fundamental de mi administración.

Dentro del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, se entregaron mil 228 escrituras en diferentes ciudades del Estado con la finalidad de dar certeza jurídica al patrimonio de las familias, particularmente a aquellas de menores recursos.

Cultura.

La cultura es una de nuestras apuestas, no solo como un derecho humano fundamental, sino como un poderoso instrumento frente a diversos problemas sociales, a la que estamos impulsando. Primero bajo el liderazgo de Águeda Lozano, y ahora de la Mtra. Concepción Landa, quien se ha distinguido por su entusiasmo y sus resultados en tan breve tiempo. En conjunto con la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de Cultura y trabajando actualmente en las modificaciones a la Ley de Patrimonio Cultural, buscamos sembrar la semilla de convertir la lectura en un hábito de vida, ya que en la administración anterior no hubo apoyo en este rubro y se dejaron de presentar apoyos para el fomento a la lectura. Durante esta administración hemos tenido un impacto de 12 mil 126 niñas y niños atendidos en el Estado, 146 talleres realizados, 54 mediadores de lectura capacitados, 17 municipios atendidos, además de la creación del Plan Estatal de Fomento a la lectura y escritura y la presentación de la Feria Estatal del Libro FELICH 2017, en las ciudades de Chihuahua y Cd. Juárez.

Hemos desarrollado un programa estatal denominado Las Fiestas de Chihuahua, el cual nace tras la necesidad artística y cultural de los municipios de nuestro Estado, quienes demandaban al ejecutivo estatal durante la gestión anterior, sin tener respuesta alguna.

Ya se presentó la programación del Festival Internacional Chihuahua, que inauguraremos en Ciudad Juarez el 10 de octubre, el cual en esta edición, a diferencia de las 12 anteriores, presentará una caravana estatal, teniendo presencia en los 67 municipios y llevará la cultura a hospitales, centros de reinserción social, asentamientos indígenas y colonias en polígonos de marginación.

Seguridad y Justicia

En el rubro de seguridad y justicia, nuestro fiscal el Mtro. César Augusto Peniche y el Dr. Óscar Aparicio Avendaño, comisionado estatal de Seguridad, han hecho una honrosa labor. Aunque a veces los medios no lo quieran reconocer.

Hoy quiero destacar el Programa de Fortalecimiento Policial que emprendimos en nuestro gobierno, porque la seguridad empieza necesariamente con la dignificación de la labor policiaca y de los ministerios públicos. Este Programa ha sido paradigmático en la entidad, nunca antes se había hecho algo similar.

Contempla acciones para la seguridad pública y la procuración de justicia, a través de la dignificación de la actividad, que policías, agentes y personal sustantivo desarrollan. Entre otras acciones, un programa de acceso a créditos para vivienda, incremento de los seguros de vida de entre el 40 y el 50 por ciento, un fondo para el retiro, mejor acceso al servicio médico, implementación del servicio profesional de carrera, un concurso de ascenso anual, un programa de mérito y reconocimiento, y la reconducción que se hizo de forma inmediata de 100 millones de pesos para incrementos salariales.

Con estas acciones, queremos incentivar el profesionalismo y la rectitud, para garantizar que el reencuentro entre la policía y la sociedad, ocurra a corto plazo

Asimismo, la Fiscalía logró resolver 32 mil 275 carpetas de investigación. Casi 7 mil de ellas se llevaron a juicio, y a la fecha se han emitido mil 394 sentencias. A través de la Agencia Estatal de Investigación, se concluyeron 59 mil 867 oficios de investigación y 85 mil 733 entrevistas, que llevaron a importantes arrestos y el esclarecimiento de diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Con el arranque del Programa Ministerio Público Itinerante, en la región sur de la entidad, se iniciaron 46 carpetas de investigación y se atendió a 65 personas en municipios serranos.

Se dio seguimiento a 7 mil 635 denuncias anónimas vía telefónica y mil 239 por medio electrónico. Cabe destacar que se recuperaron 229 vehículos con reporte de robo

Derechos Humanos

Un hecho ineludible y un legado que será referencial, es nuestro compromiso con los derechos humanos.

En diversas acciones de gobierno y planeación de programas, nos hemos hecho acompañar de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DH; invitación y recepción de diversos personajes del ámbito internacional que promueven los DH.

Una de las más grandes violaciones a los derechos humanos en México ha sido la desaparición forzada, pero nosotros decidimos no ignorar u ocultar esta lamentable realidad, sino que cumplimos nuestra promesa de campaña y firmamos el convenio de colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que hoy por hoy, ha logrado procesar 60 muestras de los restos encontrados, para individualizar 22 cuerpos, de los cuales siete han sido plenamente identificados y notificados a sus familiares. Es fundamental en estos casos garantizar el derecho a la verdad.

Como lo ofrecí, hemos creado la Fiscalía Especializada en la Investigación de Violaciones a DDHH, para su implementación realizamos un Foro Internacional, convocado por la FGE, sociedad civil y OACNUDH.

Modificamos el decreto que creó el Fondo de Atención a Niñas y Niños, Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen, FANVI, para incorporar a las hijas e hijos de personas desaparecidas. Construimos con las organizaciones defensoras de los derechos humanos y firmamos con la federación el convenio de colaboración para implementar el Plan de Contingencia para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Ejecutivo encabeza la primera mesa de trabajo para implementarlo

Logramos la detención del asesino de los defensores de DDH, del líder indígena Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos; En coordinación con Front Line Defenders, se diseña un plan piloto de reconocimiento a la labor de DDH en el sector educativo federalizado.

Hemos fortalecido 30 centros escolares de educación básica para NNA migrantes, con servicios asistenciales, con calendario, programas y modalidad, acorde a los flujos de las y los trabajadores agrícolas; certificación en cuidado infantil y educación inicial a mujeres cuidadoras para atender a niñas y niños de 0 a 3 años migrantes, mientras sus padres y madres trabajan.

Creamos la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV) y del Sistema Estatal, nombrando a una derecho humanista como secretaria técnica y entregamos para su funcionamiento las antiguas instalaciones de los juzgados civiles y familiares del Poder Judicial.

Por otra parte, en materia de género, quiero decir que la primera promesa de campaña que cumplí, fue conformar un gabinete paritario, sin duda una de las mejores decisiones que he tomado en este primer año de gestión, y tal vez en mi vida. Dije en mi discurso de toma de protesta que quería “reconocer a la mujer en su dignidad de ser humano y reivindicarlas en la igualdad de capacidades y derechos”, pues con mi fabuloso gabinete paritario estoy poniendo el ejemplo. Por primera vez en la historia de Chihuahua, hay tantas mujeres en el primer nivel de gobierno y en áreas tradicionalmente masculinas.

Asimismo la Mtra. Emma Saldaña, con toda la experiencia y conocimiento en el tema, logró que nuestro Plan Estatal de Desarrollo tuviera por completo una perspectiva de género, y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres ha atendido a más de 7 mil 500 mujeres víctimas de violencia, brindando 27 mil 995 servicios como: atención psicológica, asesoría jurídica y trabajo social.

Fue también histórico que nosotros presentáramos la iniciativa para tipificar el feminicidio en la entidad. En este sentido, durante el 2017 el Ichmujeres entregará a las familias víctimas de feminicidio cerca de 1 millón 710 mil 837 pesos.

Firmé la declaratoria Por las Mujeres y ese día anuncié que en Chihuahua incrementaríamos la incapacidad por maternidad, que pasó de 12 a 14 semanas, las madres en lactancia solo trabajarán 6 horas y se están implementando ya las salas de lactancia.

DIF

Y hablando de mujeres, quiero destacar el trabajo que ha llevado a cabo una mujer muy especial en mi vida, Cinthia Aideé Chavira Gamboa, quien desempeña un trabajo formidable en el DIF, además bajo un título honorario, porque no recibe ingreso, dije en mi discurso de toma de protesta que a diferencia de otros políticos no te usaría como un instrumento de publicidad, sino que te quería “con todas tus aptitudes y todas tus ideas” para contribuir con el desarrollo del Estado. Y no has fallado a los chihuahuenses Cinthia, cada día no solo yo, sino muchos paisanos, se admiran y se agradan más de tu sencillez, de tu sensibilidad y de tu capacidad. Lo veo en los chats, como te quiere la gente.

Frente al DIF has hecho una tarea formidable, se han atendido a 649 mil 391 beneficiarios a través de los distintos programas del DIF Estatal, de entre las acciones destacan que por primera vez en el DIF Estatal, se lanzó una convocatoria para apoyar 20 proyectos que impliquen acciones de promoción, prevención, protección y atención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con una inversión total de $5 millones 380 mil pesos, otorgando un apoyo de $269 mil pesos por proyecto.

La red de rehabilitación integrada por 81 centros de atención en el Estado, ha otorgado 16 mil 680 consultas y 668 mil 774 terapias de rehabilitación física, beneficiando a 28 mil 485 personas con discapacidad: un 26% más que el año anterior. Asimismo, se han elaborado 74 prótesis y 193 órtesis beneficiando a 267 personas.

Y por supuesto, tú encabezaste certeramente la estrategia humanitaria y de solidaridad con los afectados de los sismos recientes registrados en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Muchas felicidades.

Coordinación de Gabinete

Muchos de estos esfuerzos, por supuesto, se han encauzado bajo la Coordinación Ejecutiva de Gabinete, que ha desplegado una tarea encomiable: elaboró el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, tarea que consistió en la elaboración de un marco estructurado por ejes estratégicos y transversales, diagnósticos correspondientes a las diferentes áreas de Gobierno y, a partir de éstos, la definición de objetivos, estrategias y líneas de acción que normarán la acción del Gobierno del Estado durante toda la administración. En cada etapa del proceso se procuró privilegiar el análisis y la innovación, como herramientas para terminar con las inercias del sistema político.

Un instrumento del que estoy muy orgulloso y presumo a otros gobernadores, es el Tablero de Control del C. Gobernador, para dar servicio a los titulares del Gabinete Legal del Poder Ejecutivo Estatal, donde se registra todo, los acuerdos, los proyectos de inversión, los programas, los indicadores de desempeño, etc. Muchas Gracias, Gustavo Madero, por tu disciplina, lealtad y eficacia.

Combate a la Corrupción

Uno de nuestros mayores compromisos con el Pueblo de Chihuahua fue encabezar una administración “enemiga de la corrupción y la impunidad” Dije que romperíamos el pacto de impunidad y que desmantelaríamos el sistema de corrupción, dije que en Chihuahua no habría impunidad y menos amnistía. Expresé en aquel momento: “Auditaremos e investigaremos con el mayor rigor y premura los hechos de corrupción…”

En un hecho sin precedentes en Chihuahua y en México, al momento se ha detenido a 12 ex funcionarios pertenecientes a la red de corrupción de César Duarte, en un tiempo récord de menos de un año de investigación, y se han dictado 10 órdenes de aprehensión por la planeación, organización, e instrucción del desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos El 12 de septiembre entregamos a la Procuraduría General de la República, la solicitud formal de detención con fines de extradición de César Duarte, de quien ya hoy podemos decir claramente, es un prófugo de la justicia internacional, “en Chihuahua ni impunidad ni amnistía”

Y es que algunos y algunas que resultaron beneficiados de este crimen, dicen que hay una obsesión con el Duartismo, vaya egolatría, nuestra obsesión es con la justicia, porque no cejaremos hasta devolverle al pueblo de Chihuahua lo que por justicia le corresponde, y no cejaremos hasta tener a César Duarte ante los tribunales de Chihuahua. Porque “el que roba desde el gobierno, no solo se roba unos centavos o unos millones, se roba oportunidades, se roba la esperanza, se roba los derechos de la gente para aspirar a una vida mejor.”

Por ello la Fiscalía General del Estado y la Consejería Jurídica, encabezada por el Licenciado Maclovio Murillo, han logrado obtener el embargo precautorio de diez bienes inmuebles pertenecientes a César Duarte, y han conseguido asegurar otras cuatro propiedades en manos de prestanombres del anterior gobernador; así es como hoy se avanza en el resarcimiento del daño a favor de los chihuahuenses.

Los Chihuahuenses y los mexicanos necesitamos entender que la lucha contra la corrupción no debe ser un capricho, debe ser un esfuerzo institucional continuo y permanente, porque la corrupción es ese lastre que nos impide avanzar como la gran entidad a la que estamos destinados a ser. La corrupción detiene inversiones, resta oportunidades y genera violencia. Porque fue la corrupción de un sistema político agotado, la que permitió el enquistamiento de criminales en nuestra sociedad.

Ha sido también, nuestra Secretaría General de Gobierno, quien ha buscado institucionalizar el combate a la corrupción, a través de la reforma constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción Chihuahuense, una de nuestras promesas de campaña, sistema estatal que avanza lo establecido por el sistema federal, porque aquí se pone en manos de la sociedad civil y del Congreso del Estado la integración y conducción de los órganos que se encargarán de vigilar el correcto uso de los recursos públicos. Aquí en Chihuahua el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, emanará de una terna propuesta por un panel ciudadano de 9 especialistas.

Función Pública

Debemos unirnos para dejar un Chihuahua limpio y respetuoso de la ley, con un sistema político que repudie la corrupción y no que la incentive, en este sentido también la Mtra. Stefany Olmos desde la Secretaría de la Función Pública, ha realizado una importantísima labor, transformando por completo el rostro de Chihuahua: Pasamos de la impunidad a un entorno de apego a la legalidad y de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, en la que se obtuvieron resultados nunca antes vistos en esta entidad.

La entonces Secretaría de la Contraloría, no había presentado en toda su existencia una sola denuncia penal por hechos de corrupción, mientras que en tan solo este año, fueron presentadas, como resultado de las investigaciones y las auditorías, 23 denuncias penales por delitos que afectaron las finanzas públicas, por un monto total de mil doscientos millones de pesos, gracias a las cuales fue posible llevar ante la justicia a 14 personas.

Por otro lado, el número de servidores públicos que resultaron administrativamente responsables y fueron inhabilitados se incrementó en un 460 por ciento, mientras que las sanciones económicas en un 500 por ciento, con respecto al año anterior.

Para que Chihuahua sea un estado modelo en materia de combate a la corrupción, hay mucho todavía por hacer. Sin embargo, en un año hemos logrado ya transformar el comportamiento de los servidores públicos que integran el Gobierno y eso puede observarse en el actuar cotidiano de todas la dependencias y organismos.

Ahora, los servidores públicos buscan cómo resolver, dentro del marco de la ley. los graves problemas públicos que enfrenta Chihuahua.

Ahora, los servidores públicos, empezando por el propio Gobernador y los secretarios, explican, argumentan y rinden cuentas de sus acciones las veces que sea necesario.

Ahora, quienes quieren forman parte de un gobierno honesto y profesional, concursan en procesos abiertos para seleccionar a las o los mejores funcionarios públicos.

Ahora, las compras y obras públicas se licitan públicamente y son materia de una sana competencia entre los proveedores.

Ahora, como nunca antes, las licitaciones públicas están al centro de la agenda y del interés de los medios de comunicación. Este interés público en lo que el gobierno compra y cómo lo compra, no puede ser más que celebrado y representa un pequeño triunfo del entorno de rendición de cuentas al que aspiramos.

Ahora, todos aquellos que manejan recursos están sujetos a la observación de la Secretaría de la Función Pública y de la propia ciudanía que ha colaborado con esta revisión.

Gracias a todos mis colaboradores, secretarios del Gabinete, titulares de organismos y funcionarios de los distintos niveles. Esta mañana les envié mi gratitud y les dije que me siento muy orgulloso de este equipo, porque sé que hace su esfuerzo desde la íntima convicción de ser útiles a Chihuahua, con honestidad y altura de miras. Nos ha tocado un tiempo difícil para gobernar, pero a pesar de adversidades y nuevos retos, ya se empiezan a despejar las sombras del pasado. Y estamos haciendo cosas relevantes por Chihuahua, y desde acá, pensando siempre en nuestra gran Nación.

Algunas de esas cosas que hemos cambiado, han sido acciones muy sencillas, pero a la vez muy significativas e importantes por el mensaje que queremos enviar. Ahora el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública le llega a todos los municipios del Estado que no están en Fortaseg, por primera vez desde que este fondo existe como FASP, hace 17 años, hemos respetado el 20% de ese fondo para los municipios. Antes se simulaba; ayer entregamos sin distingo alguno a 60 municipios, unidades nuevas, uniformes, armamento, equipo de cómputo.

Puntualmente depositamos a la Cruz Roja, al Teletón, a Fechac y a Ficosec las aportaciones mensuales que les corresponden, y no andamos jineteando y menos embolsándonos los recursos que la ley nos obliga a entregarles puntualmente para el cumplimiento de sus nobles fines. No solo eso, hemos tenido que afrontar la deuda de la anterior administración con estos organismos, lo único que hemos pedido es comprensión y convenir el saldo a plazos.

También se acabó el pago de celulares a todos los funcionarios de cualquier nivel. Prohibimos el uso de vehículos oficiales para disfrute personal.

Se acabaron los excesivos gastos de representación, las fiestas y los vinos caros, los viajes en primera clase, y los hoteles de lujo. En comidas oficiales del despacho del Gobernador nos hemos ahorrado casi dos millones de pesos.

El gobernador ya no trae un ejército de guaruras, regularmente viajo a la Ciudad de México en aerolínea comercial, y la flota aérea del gobierno estatal se ha restringido a uso exclusivamente oficial, debidamente justificado.

Hemos puesto fin a la política de culto a la personalidad, ni un solo cuadro con la fotografía del Gobernador en oficinas públicas, reemplazamos esos espacios con nuestro Código de Ética con perspectiva de derechos humanos. En la impresión de nuestro Plan Estatal de Desarrollo, con 214 páginas, cuidamos que no hubiera una sola fotografía del Gobernador. El virreynalismo es tan grave para los estados, como el Presidencialismo para el País.

Pusimos fin a la entrega indiscriminada de permisos en materia de alcoholes, a través del duopolio de las cerveceras, instruí que todo aquel solicitante que reúna los requisitos, individualmente se le puede otorgar este permiso para que no esté condicionado a la exclusividad con algunas de las compañías cerveceras.

En la pasada fiesta navideña del 2016, nos ahorramos 7 millones 709 mil pesos, comparado con el mismo evento el año inmediato anterior, y en el grito de Independencia, que por cierto estuvo muy padre, nos ahorramos cerca de 8 millones de pesos, en relación con el año anterior, en el que el Gobernador apenas se asomó al balcón.

Ustedes saben que la medida políticamente más costosa, fue eliminar en 9 meses, casi 800 millones de pesos en todas las dependencias de gobierno del Estado, de convenios con medios de comunicación a través de los cuales se compraba en muchos de los casos, el silencio frente a la corrupción, el halago impúdico al gobernador o se maquillaban u ocultaban los verdaderos datos y estadísticas en el tema de la inseguridad, los abusos de poder, y la impunidad; pero era la medida moral y administrativamente más necesaria. Los medios más afectados por esa medida han vuelto su ira en descalificación permanente, una burda – y ya grotesca – campaña de desinformación, de calumnias y mentiras.

No nos agravian a nosotros, curtidos en la batalla por el derecho a la información, en todo caso, demuestran que lo que menos les interesa son sus públicos, a quienes terminan mintiendo. Que no nos abrume la mentira, ni nos distraigamos de nuestro objetivo por el golpeteo, al final hablarán nuestros resultados; el pueblo no es menor de edad, y a nosotros no nos vencerá la calumnia ni la difamación, como formas de extorsión.

Hoy pues, he rendido cuentas de cara al pueblo de Chihuahua, a los ciudadanos y ciudadanas, los invito a poner su grano de arena por nuestra tierra, llenemos de vida a nuestro programa de solidaridad y voluntariado Kórima Comparte, antes una promesa de campaña, hoy una realidad.

Doy gracias a Dios por la tarea y le pido sabiduría, templanza y humildad para enfrentar el camino que nos queda por recorrer.

A los empresarios, a las organizaciones civiles, sindicales, gremiales, a los profesionales de los medios de comunicación, a los demás poderes, continuemos colaborando y sumando esfuerzos por nuestra tierra, con altura de miras.

Como un ideal de justicia y libertad, hemos apostado por un nuevo amanecer para Chihuahua. El amanecer es lucha contra las tinieblas; es el momento cósmico en que unos cuantos girones de luz son dominados todavía por la oscuridad, que, sin embargo, irremisiblemente será vencida. El amanecer que estamos generando, si bien se parece a este fenómeno astronómico, también se distingue mucho de él. En aquel amanecer hay eterno retorno: en el nuestro hay rompimiento, novedad irrepetible; aquel, depende de la dinámica de los astros; el nuestro, de la voluntad política de los seres humanos y de las instituciones. El amanecer solar nos llega pasivamente de nuestra parte, el nuevo amanecer que planteamos para Chihuahua solo llega como resultado de nuestra esperanza en acción.

Porque las tinieblas de la corrupción, de la impunidad, del uso discrecional de los bienes públicos para los intereses privados de unos cuantos, acechan en todo momento; porque la oscuridad del pasado siempre está agazapada para apoderarse de nuestro presente, porque las inercias de la opacidad, de la ineptitud, de la complicidad siempre buscan personeros para volver nuestro Chihuahua a las noches oscuras, por todo ello, quiero convocar a todas y todos quienes amamos esta tierra tan vulnerada, pero al mismo tiempo tan generosa y dispuesta al combate, a la edificación, a la siembra.

Juntos, juntas, sociedad y gobierno podemos construir un presente inmediato de paz, de justicia, de democracia, de tolerancia, de inclusión, de equidad, de diversidad. La tarea es tan bella, pero tan seria y tan ingente que nos rebasa a las autoridades solas; requerimos la colaboración de cada mujer, de cada hombre, de cada niña, niño, joven, mestizo, indígena de nuestra tierra. Una colaboración tan generosa, amplia y diversa como la que acabamos de vivir en la solidaridad de las y los chihuahuenses con los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Podemos convocar desde el gobierno, a construir en comunión esta esperanza, porque no tenemos compromisos más que con Chihuahua. Porque no estamos atados a ningún interés, a ninguna mafia económica, política, partidaria o mediática. Porque somos un gobierno plural, no de partido, porque la equidad de género la hacemos presente no solo en la composición del gabinete, sino también en la visión de nuestras políticas. Podemos convocar a todas y a todos a la colaboración, al trabajo hombro a hombro porque somos transparentes, austeros, frugales. Porque en todo momento estamos dispuestos a someternos a la evaluación y al escrutinio públicos, porque no hacemos amiguismos ni política electorera desde nuestros puestos, pero, y sobre todo, porque estamos empeñados en practicar en cada momento, en cada decisión, en cada acción de gobierno una nueva ética pública, como diría el Padre Camilo Daniel Pérez, una opción continuada y sostenida de dignificar la política, de ejercer el poder no para poder, sino para servir.

Chihuahuenses, sembremos todos los días la esperanza de la única forma que la hace indestructible: actuando, actuando todas y todos juntos; con compromiso, con la Ética y con la Mística de servir, comenzando por los más pobres.