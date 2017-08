Premian a jóvenes juarenses talentosos

By Agencias / Redacción on 15/08/2017

En el marco de una emotiva ceremonia celebrada en la Sesión de Cabildo no. 41 Extraordinaria, encabezada por el Presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez, esta tarde fue reconocido el talento de la juventud juarense con la entrega de Premios MAASS 2017.

Irving Misael Durán Gutiérrez y José Daniel Cruz Sánchez, representan el espíritu de los 11 jóvenes homenajeados este día por el Ayuntamiento de Juárez a través del Instituto Municipal de la Juventud, debido a su talento, capacidad y entrega hacia quienes los necesitan.

Ambos tienen algo en común: ven con el corazón. El primero es invidente y obtuvo el premio en la categoría incluyente, pues a pesar de su discapacidad pertenece a la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, donde toca la flauta transversal, además de ser un reconocido atleta, en tanto José Daniel, obtuvo un premio en la categoría altruista, por arriesgar su vida y salvar la de su vecinito en un incendio.

“Nunca me imaginé ganar este premio, me siento emocionado, muy contento de representar a personas con discapacidad visual y todas las discapacidades. Muchas veces los papás son quienes les ponen límites a sus hijos y no confían en ellos pero con este premio yo animo a esas personas para que se den cuenta que ellos pueden hacer cualquier cosa que quieran sin importa su discapacidad”, expresó Misael.

Por su parte, José Daniel, quien ingresará a primero de secundaria (gracias a una beca que le entregará el Municipio), dijo sentirse orgulloso de haber obtenido un reconocimiento al Premio Municipal de la Juventud, y señaló que el haberle salvado la vida a un niño, le enseñó que la vida es el mejor regalo que puede tener una persona.

Con ellos, otros nueve adolescentes y jóvenes fueron reconocidos durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo por el “Premio Municipal de la Juventud MAASS 2017”.

Los homenajeados fueron: Melissa Alvarado Nevares y Javier Iván López Rivera, en la categoría Joven Deportista; Jacqueline Denise Ojeda Torres y Susana Patricia Romero Urías, en la categoría Estudiante Integral; José Alberto Carlos Montes en la categoría de Joven Emprendedor; Nayeli Giovanni Pacheco Aldama, en Joven Incluyente; Jorge Barraza Luna y Abril Gisel Reyes Valdez, en Joven Artista; así como Andrea Chávez, en Joven Altruista.

Todos estos jóvenes cumplieron con los requisitos e incluso cuentan con una amplia trayectoria cada uno en su área a participar, señaló el titular del Instituto Municipal de la Juventud, Jesús Carlos Andreu, quien fungió como integrante del jurado.

El funcionario los invitó a seguir trabajando y esforzándose, además de seguir participando en actividades donde su trabajo sea reconocido.

Dijo que es importante que el mundo vea que en Ciudad Juárez hay jóvenes talentosos y destacados.

El jurado, integrado por la Comisión de la Juventud, tuvo que seleccionar durante 12 horas los mejores 11 lugares de 150 trabajos que participaron en el proyecto municipal.

En la categoría artista participaron 34 jóvenes, en la deportista fueron 18, en la categoría de emprendedores se registraron 13, la categoría estudiante fueron 46, en la incluyente 13, y en la altruista 26.

El regidor Hiram Contreras, coordinador de la Comisión de la Juventud, indicó que para el jurado fue difícil tomar las decisiones, pues todos los participantes merecían los premios que consisten en 10 mil pesos por categoría y un reconocimiento.

Ante esta situación, dijo que para el 2018, el Cabildo buscará incrementar los recursos para que el premio sea entregado también a los segundos lugares de cada categoría, ya que la localidad cuenta con grandes talentos.

El jurado estuvo integrado por la regidora Laura Tapia, el regidor José Avila Cuc y el regidor Hiram Contreras, además del titular del Instituto Municipal de la Juventud, Jesús Carlos Andreu.

Por primera vez, la convocatoria se triplicó, pues cada año se inscribían alrededor de 30 a 50 jóvenes.

La convocatoria se realizó dentro del marco por la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto, y tiene como objetivo reconocer a los jóvenes de esta frontera.

Esta dio inicio el 5 de julio y concluyó el pasado 8 de agosto.