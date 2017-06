Participa Alcalde en mesas de diálogo “Por una Cultura Cívica”

By Agencias / Redacción on Junio 5, 2017

Ciudad Juárez, Chih. El Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, señaló que mientras no se genere credibilidad desde el mismo gobierno, la ciudadanía seguirá decepcionada y habrá menos participación.

Lo anterior lo expuso durante su intervención en las mesas de diálogo “Por una Cultura Cívica”, que tuvo como objetivo analizar las debilidades de la cultura democrática, es decir, las principales causas de por qué la gente no participa en los procesos electorales, y buscar soluciones para reforzarla

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), y estuvo organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ahí participaron académicos y autoridades municipales como la Contralora Flor Cuevas y la directora de Desarrollo Social, María Antonieta Pérez, además de funcionarios de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

En el evento se expuso la problemática que enfrenta el país en cuanto a desigualdad social, discriminación y derechos humanos, además, se habló de la participación ciudadana en el país, y especialmente en Ciudad Juárez.

El Alcalde señaló que la democracia débil que se ha percibido en esta frontera, cambió el 5 de junio del 2016 cuando salieron a votar casi el 48 por ciento del padrón electoral, es decir, uno de cada dos votantes.

Esto rompió record, pues anteriormente en otras elecciones había salido a votar solo el 30 por ciento del padrón, lo cual colocaba a Juárez como una ciudad con menos participación.

“Tenía que ver con las condiciones de seguridad pero también con el descontento, con la inconformidad de quienes participaban en los procesos electorales, con sus gobernantes, hubo un desencanto, un desánimo por las autoridades que nos tocaron, porque vimos pasar administración tras administración y era lo mismo, no había avance, no se atendían las situaciones y la decepción llegó y esto provocó no salir a votar”, expuso.

Dijo que ahora las cosas han cambiado, y la reelección es una figura importante que habrá de dar oportunidad a los juarenses para ratificar o castigar.

“Creo que vamos en el sentido correcto en la participación ciudadana, en la democracia, particularmente en la elección, no hay forma mejor de convocar haciendo ver que sus votos valen, que sus decisiones son importante y no dejarles a otros tomar la decisión de quienes serán nuestros gobernantes”, indicó.

Cabada Alvídrez señaló que el municipio trabaja en el INE y el ICHITAIP dando la información de los manejos del gobierno.

“Me llama la atención que mencionan la relación gobierno-partidos políticos, porque ya somos otra figura que tendremos sin duda o estamos teniendo participación importante en la vida política de esta frontera”, agregó el edil.

Antes de concluir, el Alcalde dejó una propuesta que el pasado 31 de mayo presentó ante el Congreso del Estado de lo que considera, debería ser la reforma electoral para el próximo año.