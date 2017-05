Niño alcalde recorre oficinas de la Presidencia

Ciudad Juárez, Chih. – Con un pequeño balde de golosinas en su mano, el Presidente Municipal Infantil, Efrén Josué Barragán Leyva, realizó un recorrido por las diferentes oficinas de la presidencia.

Luego de encabezar la Sesión de Cabildo, el estudiante de la primaria Heroica Veracruz, recorrió los diferentes pisos del edificio administrativo para presentarse ante directivos y personal municipal.

Además de saludar a los funcionarios, durante su recorrido atendió la llamada de un ciudadano quien, luego de felicitarlo porque acababa de observarlo en la transmisión en vivo que se hizo vía internet de la sesión de cabildo, le solicitó la reparación de una calle en la colonia Los Alcaldes.

El pequeño respondió que su solicitud será analizada y le deseó un buen día.

En la Dirección de Ecología fue atendido por la funcionaria honoraria, la niña Karla Villalba. La pequeña le explicó que su oficina a cargo se dedica a revisar los automóviles para conocer si contaminan o no. “Esto es más o menos lo que hacemos aquí… y no te digo más para no decirte mentiras”, agregó.

Luego de su recorrido, el pequeño acudió al despacho del Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, donde le mostró el organigrama de la presidencia y le explicó las diferentes secretarías que están a su cargo.

“¿Te la pasaste bien? Aquí tienes un amigo, cuando me necesites aquí me buscas, soy Armando Cabada”, le dijo el Presidente Municipal.