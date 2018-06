Mocken firma compromiso de tres años de gobierno a “Líderes por Juárez”

By Agencias / Redacción on 07/06/2018

Mocken con Lideres por Juárez Mocken con Lideres por Juárez Mocken con Lideres Religiosos

Ciudad Juárez, Chih. – Ante grupo Líderes por Juárez y notario público, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Javier González Mocken, firmó el compromiso de permanecer en el gobierno municipal los tres años y no buscar un nuevo puesto de elección popular

Ante el grupo encabezado por José Luis Mauricio, empresario y publicista; Salvador de León Hernández, médico; Guillermo Osorio, René Gabriel Martínez, José Yarahuan ex dirigente de INDEX Juárez, y Jaime Olivas, administrador de la red social Imperio Alfa., entre otros ex funcionarios, ex directivos de cámaras empresariales, publicistas y administradores, el candidato hizo el compromiso.

En un gesto espontáneo, González Mocken, expresó: “Es más eso sí se los firmo” al dar respuesta a una de las preguntas que uno de los presentes le realizó.

Acto seguido el aspirante de MORENA, PT y PES, procedió a firmar el documento en presencia del notario y asistentes.

“En realidad todos los candidatos a presidente municipal y los que están ya en turno, están pensando en poder ser considerados para candidatura a gobernador, y eso hace que se trunque la relación administrativa”, dijo.

González Mocken, enfatizó que por su parte eso no sucederá con él, pues el proyecto es de tres años y hacer de Juárez una ciudad donde todos nos sintamos orgullosos.

Además, después de escuchar los puntos a continuación descritos, Javier González Mocken aceptó también firmar ante un testigo notarial para dar certidumbre al cabal cumplimiento, no sin antes expresar: “como buen abogado no se firma sin antes leer”.

El Primer punto es respetar la imagen institucional del municipio, no cambiarla en ninguna de sus aplicaciones, utilizando sólo el escudo de armas.

El segundo punto es transparentar y publicar los gastos que hace el municipio en sus operaciones diarias así como respetar y presentar todos los contratos y las licitaciones.

El tercer punto es respetar y reforzar las atribuciones del IMIP como ente rector de la planeación y desarrollo urbano. Asignándole un presupuesto suficiente e independiente para cubrir dicho fin.

El Cuarto punto: dar continuidad a los proyectos que se encuentren en proceso de la administración inmediata anterior.

El quinto y último punto es que la contratación de los directores de primer nivel, este basado en la experiencia y perfil profesional y permitir la especialización y el desarrollo del Servicio Civil de Carrera.

En su mensaje final, Javier González Mocken, dijo que el secreto de una buena administración es supervisar personalmente lo que los directores hacen, ir a campo donde se realizan las obras, verificar que se hagan según lo planeado, “luego te das cuenta que hay una gran simulación”.

En ese sentido se manifestó de que con su llegada al frente del municipio, se hará con más profesionalismo en tres años, finalizó.

Mas tarde, dijo a líderes evangélicos: “Para solucionar los problemas de Juárez es necesario contar con hombres de fe, que de la mano con un gobierno progresista y honesto hagan de esta una ciudad moderna”

El candidato de MORENA,PES y PT a la presidencia municipal ofreció crear mesas de trabajo con esos grupos religiosos para conocer cuáles son los problemas más apremiantes y juntos buscar respuestas.

Mocken se reunió este miércoles con ministros y líderes del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, que informaron agrupa a 120 congregaciones en esta frontera.

“Si nosotros como pastores y líderes no participamos en política, nuestra fe estará cada día más distante de la gente que nos gobierna. Es por eso que necesitamos la participación de la iglesia en el ámbito político, donde se legislan valores, principios y bienestar ciudadano, que es lo que nos compete como iglesia”, destacó José Luis Aguilar, miembro del concilio y ex regidor del ayuntamiento local.

“Cuando el justo gobierna, entonces el pueblo se alegra. Sugiero que deberíamos entonces votar por hombres de fe, de convicciones, por hombres honestos como nuestro candidato, Javier González Mocken”, invitó.

Al tomar la palabra González Mocken, dijo que en los 10 meses que estuvo en la presidencia municipal el contacto y el trato con las agrupaciones religiosas siempre fue positivo.

“Creo que debemos de fortalecer esa relación, porque todos somos hombres de Dios, pero además somos gente de bien y queremos a nuestra ciudad, una ciudad que no avanza en su delicado problema de seguridad, que a su vez implica un problema de gobernabilidad, no hay gobierno que esté controlando esas fuerzas del mal, poniendo en peligro la integridad física de personas, familias y su patrimonio”, estableció.

Dijo que era entonces necesario un cambio de gobierno para retomar el orden y la paz, factores decisivos para que exista un progreso en la comunidad.

“Tenemos también un plan para obra pública, un plan para desarrollo social, uno para transparencia y uno para abatir problemas de ecología y medio ambiente, en el que es necesario que nos involucremos todos los juarenses”, invitó.

Informó que hay 45 millones de metros cuadrados de calles en Juárez, de los que 16 millones se encuentran sin pavimentar.

“Cuando el candidato Cabada anuncia un plan masivo de pavimento para 500 mil metros es como quitarle una rayita al tigre, porque el problema es mucho mayor y el tema es que no sabe, a diferencia de nosotros que hemos hecho estudios que nos dicen cuántas luminarias prenden y cuántas no. Todo eso ya lo sabemos. Falta tiempo nomás para hacerlo”, manifestó.

“Para eso es necesario trabajar con ustedes que son líderes de fe, de bondad, de ideas sanas, para que esa gran movilización de cristianos que existen en la ciudad se dé de la mano de un gobierno progresista, responsable, transparente y honesto… y eso es lo que yo les ofrezco”, declaró el candidato.