Llama a tener cuidado con redes sociales de menores

By Agencias / Redacción on Julio 5, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – Durante el periodo vacacional es importante que los lazos familiares se estrechen a través de la convivencia en el hogar y diferentes actividades, pero también es importante que los padres de familia supervisen sus redes sociales y el tiempo que pasan en ellas para evitar que los menores puedan ser contactados por personas que sean nocivas para su desarrollo personal.

La Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar, dio a conocer que ya entablan comunicación con la Policía Federal para que el próximo ciclo escolar se impartan cursos de prevención en redes sociales.

Marisa Cardona Gurrola comentó que en el ciclo pasado se hizo un programa piloto para ver el uso de las redes sociales en secundarias, donde se pudo constatar que los alumnos conocen más que los adultos todo lo referente a redes sociales.

Durante ese periodo se dieron cuenta los jóvenes pasan el tiempo ‘chateando’ y aceptando la amistad de personas que no conocen y no saben sin son adultos con perfiles falsos, donde se hacen pasar por menores, dijo.

“Aquí se les sugiere a los padres de familia que traten que el alumno dé el menor uso que se pueda al teléfono”, pero también es importante que los padres salgan con sus hijos a las calles y le motiven a hacer actividades fuera del hogar.

En caso de que los padres no puedan salir de vacaciones, pueden conocer varios puntos de la ciudad, como lo son museos, parques o realizar diferentes deportes, “pero que no permitan por tranquilidad o porque no los molesten, que pasen el mayor tiempo del día en el teléfono”.

Es importante que el padre supervise en qué pasa la mayor parte del tiempo en las redes sociales y qué tipo de amistades tienen, pues en ocasiones se meten a retos como “la ballena azul” o realizan actividades como el ‘cutting’, que todo eso lo ven en las redes sociales y el internet, dijo.

Por eso es importante que el padre de familia debe revisar las redes sociales, para evitar que personas nocivas para su crecimiento puedan ser sus ‘amigos”.

Con el propósito de evitar eso, el Programa Nacional de Convivencia Escolar iniciará un programa preventivo en las redes sociales, para ello ya se ponen en contacto con la Policía Federal, para que ellos den capacitación y esta se baje a los docentes.