La supervivencia del más apto: el rechazo de la mayoría

By Agencias / Redacción on Junio 1, 2017

Carlos Felipe Carrazco Vega

¿No te sientes incluido en la sociedad? ¿Tienes problemas para expresarte? ¿Te rechazan por ser individual, pensar distinto, ser intelectual? Posiblemente eres lo que el país necesita.

Algunas cosas solo requieren tiempo, nueve mamas no hacen un bebe en un mes

– Warren Buffet

El destino del genio es ser incomprendido; pero no todo incomprendido es un genio

-Waldo Emerson

Este ensayo va dedicado a unas personas que me han abordado con inquietudes, alumnos autoexcluidos de las tendencias, incomprendidos e incluso rechazados.

Amad@ aprendiz:

Estás envuelto en un mundo donde la competitividad es abundante e intolerante a tal punto donde la gente no va a permitir que sobresalgas en lugar de ellos. Harán cualquier cosa por frustrarte, cualquier cosa por deprimirte y hacerte sentir menos aunque tu capacidad sea superior.

Mi querido aprendiz, estarás también rodeado de gente prepotente e infeliz que no quieren verte lograr cosas que ellos no son capaces, intentarán reprimirte porque reflejas lo que ellos no son.

Mi joven aprendiz, curioso de mis dudas, tu potencial radica en llevar a la práctica tus talentos, resolver tus dudas, experimentar con tus habilidades, fallar, herirte, y comenzar con nueva experiencia, jamás te limites a buscar la felicidad de la misma forma que los demás, nunca será feliz si te comportas como los demás, naturalmente eres unic@ y tu mente trabaja de forma única.

En este universo donde dependemos de objetos inanimados para movernos en la vida, la mejor manera de sobresalir es alejarse de la persona simbiosis, esa que te absorbe la energía, te deprime, te ofende, aléjate de aquella persona que es homicida de la moral y fraudulento con su ética.

Rodéate de seres humanos semejantes a ti sin importar la edad sin importar el conocimiento, rodéate de aquellos que aportan a tu inteligencia y te permiten explotar tus virtudes, enamórate de quienes estimulan tu crecimiento.

La sociedad nos rechaza por incongruencias como la moda, la apatía por comprender ideas o estilos de vida que no son afines a nosotros, la sociedad nos dicta que debemos adaptarnos a ella para sobresalir; bueno, la sociedad ha demostrado que está equivocada.

Darwin menciona en la supervivencia del más apto que, si se es líder o “alpha”, en cualquier entorno puedes estar tranquil@, pero, si direccionamos esta teoría a la sociedad actual, el sobresalir es sencillo, basta con ser como los demás; pero que ¿pasa cuando ponemos un grupo de hormigas rojas en una colonia de hormigas negras? ¿se adaptan? no, simplemente se matan entre ellas.

Otro ejemplo es el de los peces de colores, todos a pesar de su número son capaces de subsistir en una pecera, pero una vez que les quitas el alimento el más grande se come a los pequeños para sobrevivir. Estos ejemplos de la supervivencia del más apto indican que la evolución nos programa a “responder conforme a las circunstancias” y no a “adaptarnos” y orientado esto a la civilización actual, podríamos decir que tenemos colmenas de peces de distintas especies en un mismo ecosistema donde los genios no pueden adaptarse y terminan siendo rechazados en lugar de ser estimulados para beneficiar a los demás ya que se sabe que a mayor inteligencia mayor capacidad de solucionar conflictos; pero que pasa hoy día, lo contrario, los artistas son ignorados, los filósofos se vuelven burla, los idealistas son atacados, las escuelas entrenan en lugar de educar, los trabajos son una forma de controlar la conducta en lugar de estimular el intelecto, la gente trabaja por necesidad ya casi no lo hace por gusto o por virtud, los líderes de terminan manipulando en lugar de dirigir pues se envuelve en un entorno competitivo y una “democratización” de las virtudes; donde se piensa que “todo es para todos y que todos pueden hacer de todo”, esto es una falacia pues cada ser es individual y como hay quienes dirigen hay quienes obedecen pero la idea que te han metido aprendiz mío de que “todo es posible solo con desearlo”, esto te ha orillado a un mundo conformista mediocre y apático, donde te creas una ilusión de que mereces todo aun sin demostrar méritos para merecerlo.

Si tus capacidades no se adaptan o no se estimulan en un ecosistema, evoluciona, modifica tu entorno, las personas con las que hablas, se mas critico de tus maestros y encuentra guías adecuadas para tu desarrollo integral. Un ser virtuoso encuentra la luz estando meditando consigo mismo y no en un debate ambiguo rodeado de habladores.

El amor por lo que haces genera más amor, no permitas tampoco que quienes te menosprecian, te censuran y te limitan decidan sobre el bienestar de tu existencia; pues el miedo es la herramienta de la opresión.

En este nuevo mundo donde es conocido que formar parte de la mayoría es lo aceptado y te da popularidad, te dirige a vivir de otros en lugar de vivir por tu cuenta, eso te vuelve conformista, te deprime, te mata.

Te reto a que superes las expectativas de los demás y a pesar de sentirte solo, estimula tu creatividad, tu talento mantenlo intacto porque así como tú habrá más personas solas que serán atraídos hacia ti, que piensan como tú; porque una ley natural dice: “Lo semejante atrae lo semejante” solo persiste pues por desgracia formas parte de una minoría, una minoría que debería ser mayoría para evitar que nuestra especie se autodestruya.

Querid@ aprendiz: Sé libre, piensa libre y muere teniendo buenas costumbres, ama a los buenos, compadece a los débiles huye de los malvados pero no odies a nadie, háblale respetuosamente a los grandes, prudentemente a tus iguales, sinceramente a tus amigos, y con ternura a los humildes, evita las disputas y prevén los insultos, poniendo la razón de por medio. Se tolerante a lo que te es indiferente, se prudente en tus acciones y palabras pues influyen en los demás, se discreto en tu actitud, pues el exhibicionismo te resta credibilidad.

Atentamente un maestro con la experiencia de un estudiante.