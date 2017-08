Juárez es una ciudad segura: Presidente Municipal

By Agencias / Redacción on 24/08/2017

Ciudad Juárez, Chih. – La presencia de miles visitantes de origen estadunidense que diariamente acuden a la ciudad para realizar distintas actividades que van desde lo comercial a lo turístico e industrial, es la prueba más fiable de que Juárez es una ciudad segura, afirmó el Presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez.

Lo anterior en rueda de prensa ofrecida en el edificio del Ayuntamiento de El Paso, Texas, tras sostener un encuentro con el Alcalde Dee Margo, en la que se tocaron temas relativos a las ciudades hermanas que serán atendidos de manera conjunta.

La visita oficial sirvió también para dar seguimiento a algunos asuntos que ya habían sido propuestos a la anterior administración paseña, como lo es la interacción entre ambos Ayuntamientos, para proponer mejoras para la comunidad fronteriza.

Sobre el tema de seguridad, el Alcalde Armando Cabada indicó que si bien existe un problema en ese rubro originado por la disputa de grupos criminales de narcomenudeo, este se encuentra focalizado y es atendido por los tres niveles de gobierno.

El Presidente Municipal indicó que por parte de su administración existe un compromiso para atender en la parte que le toca la prevención en las calles, logrando importantes aseguramientos de personas, drogas y armas y evitando que crímenes de alto impacto se registren en las calles.

En este sentido, dijo que la alerta de visitantes emitida en días pasados por el gobierno de Estados Unidos no corresponde a la realidad que actualmente prevalece en Juárez, donde no sólo las calles que se sugiere no visitar son vigiladas, al igual que el resto de las calles y avenidas de la ciudad.

Prueba de que la seguridad se encuentra aplicándose en las calles juarenses, es que en la presente administración, no se ha tenido un solo evento en el que algún norteamericano se vea afectado.

“Si es un compromiso, reconocemos la problemática pero Juárez no es la ciudad que quieren pintar con este tipo de alertas”, indicó.

El Presidente Municipal indicó que para dar mayor seguridad no solo a los residentes sino a los visitantes, se ha trabajado desde el inicio de su administración para contar con una policía más profesionalizada, apegada al respeto de los derechos humanos y sobre todo, que represente una figura confiable y respetable y a la que se le pueda acercar las personas.