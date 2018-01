Juarenses prefieren autos usados que nuevos

By Agencias / Redacción on 17/01/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Pese al encarecimiento de los costos de importación de vehículos usados a la frontera, los juarenses durante el 2017 prefirieron adquirir de manera significativa más de estas unidades en Estados Unidos en comparación a las ventas realizadas por las agencias automotrices de la localidad.

Mientras que el año pasado se importaron 21 mil 800 automóviles de segunda mano, la venta de autos nuevos apenas ascendió a 13 mil 061, de acuerdo a datos del Módulo de Registro Vehicular y de la Unión de Concesionarios de Autos Nuevos (UCAN).

Sergio Nevárez Rodríguez, titular de Recaudación de Rentas en la frontera opinó al respecto: “muchos de los vehículos que se importan, son de alrededor de 4 o 5 mil dólares y no tienes que pagar intereses ni mensualidades. La gente se adecua al presupuesto que tiene y eso se me hace responsable. El hecho de que sean usados no significa que estén en malas condiciones, ya que como está la situación vigilan que los autos tengan un buen funcionamiento”.

El Recaudador señaló que en 2018, será un padrón vehicular de 520 mil autos los que tendrán que hacer el pago del impuesto de revalidación ante la dependencia.

En cantidad de porcentajes un 4.2% de los juarenses obtuvieron un vehículo importado usado y un 2.5% compró un carro en agencia, con relación al total de automotores en la ciudad.

Un carro Chevrolet Cruze modelo 2012, tiene un costo de importación de 24 mil pesos aproximadamente, pero si la persona desea su nacionalización el costo sería el doble.

Po su parte Alberto Campos Barrón, encargado del Módulo de Registro de Vehículos expuso que aún con los costos de importación que son elevados, las personas ven más atractivo, porque prefieren comprar un carro importado de contado a endeudarse con una agencia por años.

“Para adquirir un vehículo nuevo las mensualidades no están al alcance del ciudadano. Para que quede un pago accesible se debe de dar un buen enganche, casi por arriba del 50 por ciento, pero la gente prefiere no endeudarse y pagar intereses a largo plazo”, enfatizó.

Recordó que actualmente los vehículos importados que se pueden fronterizar son modelos del 2009 al 2013, así como para su nacionalización 2008 y años anteriores.

“En la franja fronteriza siempre hemos tenido la cultura de adquirir un vehículo importado”, finalizó.