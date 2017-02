Invitan a estudiantes de la UTPN a conocer y valorar la constitución

Ciudad Juárez, Chihuahua.- En el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se celebra el próximo 5 de febrero, este martes se impartió la plática Constitucionalismo en México a alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, por parte de la profesora Imelda Vega Miranda, integrante de la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia.

Vega Miranda señaló que el objetivo es que los jóvenes entiendan la historia de la Carta Magna y cómo se fue conformando el sistema jurídico político en México, así como las estrategias que se siguieron para establecer las diferentes formas de gobierno.

Comentó que en ocasiones los jóvenes desconocen que además de los privilegios que otorga la Constitución hay obligaciones, no nada más para ellos sino para todos los ciudadanos, por ello es importante que sepan todo lo que está detrás de las leyes actuales.

“Cuando no se conoce la historia no pueden darle el valor o la dimensión que esto tiene y solamente conociendo la historia, no hay otra, la historia nos va a dar una información de lo que sucedió antes y pueden entender las situaciones ahorita presentes y también van a poder proyectar a futuro”, señaló.

Mencionó que la nación en sí ha pasado por muchas vicisitudes para lograr lo que hora se tiene, las cuales es importante conocer para poder así valorar.

La actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917, cuenta con 136 artículos divididos en nueve títulos y a su vez en capítulos y ha sido reformada más de 200 veces.