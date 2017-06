Inversión en obras con ahorro en nómina de JMAS: Galindo Noriega

By Agencias / Redacción on Junio 1, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – El ahorro que se genere por la reducción de nómina de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) habrá de invertirse en obras como drenaje, servicio de agua potable y programas para promover la cultura y cuidado del vital líquido, dijo Ramón Galindo Noriega, Subsecretario de Gobierno del Estado Zona Norte.

Expuso que luego de un diagnóstico sobre la nómina de la JMAS, se concluyó que tiene personal en demasía que no es necesario para dar un buen servicio.

“No es correcto que estemos utilizando recursos de los contribuyentes para pagar una nómina que no es necesario, es por eso que se está haciendo un gran esfuerzo con el sindicato de ese organismo para poder prescindir de los servicios de 270 sindicalizados, así como de algunos empleados de confianza de la Junta, todo con el ánimo de reducir los gastos lo más que se pueda”, afirmó.

Reconoció el funcionario que desde los inicios de la presente administración la JMAS ha venido realizando un gran esfuerzo por reducir los gastos que han generado un ahorro de 220 millones de pesos.

Galindo Noriega manifestó que se han tenido pláticas con el sindicato de la Junta para exponerles que el personal que sea retirado será liquidado conforme a la ley.

“El argumento es muy claro, no es correcto ni podemos aceptar estar pagando nómina que no necesitamos, por más derechos laborales o por más necesidad que haya, nuestro compromiso principal no es con la nómina, es con los ciudadanos, y veo que se ha estado haciendo un uso indebido del presupuesto y no podemos permitirlo”, precisó.

Por último, hizo hincapié de que espera que haya cordura del sindicato y trate de tomar medidas extremas, como sería el caso de una huelga, mientras tanto se sigue conversando y tratando de llegar a un acuerdo para que se hagan las liquidaciones respectivas.