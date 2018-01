Indispensable saber leer y escribir para tramitar licencia de conducir

By Agencias / Redacción on 25/01/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Alrededor del 10 por ciento de las personas que asisten al curso para el trámite de licencia de conducir por primera vez, reprueba el examen debido a que no sabe leer ni escribir y/o que no entienden el idioma, dio a conocer el titular de Licencias Digitales, Ricardo Cordero Ramírez.

Del aforo con el que cuenta la dependencia para los cursos por primera vez que es de 120, distribuidas en dos grupos de 60 en horario de 08:30 y 10:30 horas, de diez a doce personas no pasan el examen, refirió.

Detalló que entre las causas está en que no ponen la debida atención ya que considera que el curso es mero requisito y no es necesario aprobar el examen teórico – práctico, no entienden el idioma o que no saben leer ni escribir.

En estos casos se les canaliza al Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos (ICHEA) para que tomen un curso y aprendan el abecedario y/o aprendan a leer y escribir, manifestó.

En relación a las personas que presentan un problema de idioma, en su mayoría son ascendencia china, filipina, koreana y japonesa, explicó el funcionario estatal, por lo que en ocasiones no es posible hacerles ver la situación debido a que no los acompaña un intérprete.

Reiteró que a todas aquellas personas que no sepan leer ni escribir o no sepan el idioma español, se les negará la licencia de conducir ya que es un requisito indispensable para aprobar el curso.

“Debemos estar conscientes de que estas personas deben de tomar un curso de aprendizaje del idioma español, yo sé q alguna de estas personas se van molestas porque toda su vida han manejado líricamente”, puntualizó.

Al momento de que en la calle se presente una situación, paso a peatón, hospital o algo crítico, representará un problema para ellos el no poder descifrar la señalización de las calles, expuso.

Finalmente recomendó que se acerquen al ICHEA para que inicien curso de alfabetización antes de acudir a Licencias Digitales.

Actualmente el curso tiene un costo de 83 pesos y cuentan con dos oportunidades para aprobarlo.