Héctor González denuncia a Cabada por amenazas de muerte

By Agencias / Redacción on 03/02/2018

Entrevista Loret de Mola Llamada de Hector Gonzalez con Carlos Loret de Mola, sobre denuncia a Armando Cabada por amenaza de muerte Posted by Tu Canal on Saturday, February 3, 2018

Chihuahua, Chih. – El periodista Héctor González, quien es también Gerente de Noticias del Canal 2 de Televisa Juárez; ha denunciado que el alcalde Héctor Armando Cabada Alvídrez lo amenazó de muerte he intento golpearlo el jueves pasado en la ciudad de Chihuahua.

Por su parte el presidente municipal ha afirmado en su cuenta de facebook que enfrentó al conductor de televisión, para hacerle saber que era un mentiroso y difamador por “atacarlo” constantemente.

Los hechos sucedieron en el exterior del restaurante Mochomos de aquella ciudad, alrededor de las 10:40 de la noche, después del 1er Informe de Gobierno del gobernador Javier Corral Jurado y en presencia de algunos comensales y meseros que observaban desde el interior del lugar, según refiere el periodista.

Informó que ya interpuso la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes y buscará, de acuerdo a los protocolos del Estado Mexicano, la protección para su persona.

“Una vez en el estacionamiento y circunstancialmente, el alcalde va saliendo de ese restaurante y en la salida nos cruzamos. Al encontrarnos le dije buenas noches alcalde. Él volteó y me reconoce y me dice: ¡ah, eres tu pinche periodista de mierda! Deja de estarme chingando, te va a cargar la verga. Tú no sabes quién soy yo, a mi tu me la pelas pinche mentiroso…”, señaló González

En la relatoría de los hechos, Héctor González refiere que al salir del informe del gobernador Javier Corral llevado a cabo en la capital del estado, se dirigió a cenar al Applebee’s que se encuentra en el Periférico de la Juventud.

En el lugar, tuvo comunicación telefónica con el diputado Alejandro Gloria, quien le dice que se encontraba con otros diputados en el restaurante Mochomos, que pasara a saludarlo. Por lo que se trasladó a aquel restaurante a ese restaurante, y al llegar es cuando se suceden los hechos que se extendieron de tres a cinco minutos, tiempo en el que la comunicación con el Dip. Gloria a través de su celular estaba aún activa; según refirió González.

El alcalde iba acompañado de por lo menos 10 escoltas armadas y del “Güerito” Martínez, evidentemente sin la posibilidad de defenderme, estando muy superado en número; dice el propio periodista.

“Yo le considero y le digo mi casa es su casa, cuando quiera lo he invitado muchas veces y lo sigo esperando, su respuesta fue; chiga tu madre, tú no sabes lo que te voy hacer”, afirmó el conductor Héctor González.

“Tengo 23 años ejerciendo mi profesión, yo no sé correr, lo que sí es cierto es que esas amenazas también de alguna manera inciden en mi familia, en mis hijos, por eso es que ahora me animo a denunciarlo públicamente y ante las instancias legales correspondientes”, declaró.

El alcalde fijó su postura al respecto en su muro de Facebook, haciendo incapíe que será la primera y última vez que se referirá al tema: “Sólo para aclarar. Ayer me topé con Héctor González, el conductor de Televisa Juárez y en su cara, de frente, le hice saber que era un mentiroso y difamador al constantemente atacar a mi persona sin ningún fundamento…”