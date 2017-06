Gobierno municipal busca ordenar el transporte público de la ciudad: Alcalde

By Agencias / Redacción on Junio 19, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – El Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, aseguró que más que concesionar, el gobierno independiente pretende ordenar el transporte público de la ciudad, por lo que pedirá al Estado facultades para hacerlo.

Esto, señaló, es debido a que el gobierno estatal no cuenta con infraestructura para hacer que las reglas se cumplan.

“Me queda claro que el órgano que debe administrar, concesionar, es el Estado pero quienes sufrimos el mal transporte somos quienes vivimos en las ciudades, al menos en Juárez, y yo quiero entrarle al problema ordenando, no concesionando, a mí no me interesa tener ese tipo de control político, me interesa que tengamos una ciudad ordenada, con movilidad”, expuso durante una entrevista.

Señaló que en su momento, bien respaldado y sustentado legalmente, el municipio habrá de proponer la facultad para ordenar el transporte público de Ciudad Juárez.

El Alcalde dijo que esta frontera requiere de unidades dignas, pues las que circulan por la ciudad representan un problema por ser deficientes y antiguas.

Si el municipio se encargara del ordenamiento del transporte, tendría que revisar las unidades, es decir, supervisaría que cumplan con las reglas establecidas y dejen de circular cuando tengan cierto tiempo de antigüedad, que ofrezcan un servicio digno a los juarenses, que estén ordenadas y supervisadas, mencionó el edil.

Señaló que el municipio cuenta con la Dirección General de Tránsito para llevar a cabo el trabajo de ordenamiento, pues se haría a través de personal capacitado en ese tema, “y como vivimos el problema de manera directa, lo podemos atender”.

“No estamos comprando problemas, queremos resolver una problemática con la que vivimos todos los días”, apuntó.

Esta petición se hará llegar al Gobierno del Estado y al Congreso en un lapso de dos semanas.