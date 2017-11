Gana juarense egresada de la UACJ vehículo en Generación de Excelencia 2017

By Agencias / Redacción on 28/11/2017

Chihuahua, Chih. – Sorprendida y agradecida es como se sintió Karol Margarita Rivera Ochoa, una digna representante juarense al escuchar que fue la afortunada ganadora de un automóvil nuevo tras participar en la rifa de regalos de Generación de Excelencia 2017.

Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Educación y Deporte, hace un reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes que día con día van a las instituciones educativas con la esperanza de aprender más y ser los mejores, por ello, realizó un evento al que acudieron jóvenes de todo el estado para recibir sus premios.

Karol Margarita, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue la ganadora de unos de los vehículos que se rifaron durante el evento de ayer en la Ciudad de Chihuahua y comentó estar muy emocionada, pues no tenía automóvil propio y este será su nuevo método de transporte.

“En este momento estoy muy emocionada porque me gané el carro y no me lo esperaba en lo absoluto, estoy muy emocionada porque todos los que participamos en este evento nos esforzamos mucho y Gobierno del Estado reconoce ese esfuerzo lo que significa que las mal pasadas y desveladas valen la pena y dan frutos”, dijo.

La importancia es acentuar y hacerle saber a los jóvenes y a todos los estudiantes que no solo es ir a la escuela, se trata de tener un aprendizaje óptimo dando lo mejor cada día, pues al final es una satisfacción personal, además de saber que todos los sacrificios valdrán la pena al cosechar los frutos del esfuerzo y la dedicación.

“Yo no tenía carro y este va a ser mi carro, me va a servir mucho para poder hacer mis actividades, antes tenía que andar en Uber o pedir que alguien me llevará, pero con esto me dan la oportunidad de seguir adelante”, dijo.

La ganadora envío un mensaje a sus compañeros y a los estudiantes: “yo quiero decirle a los demás que se esfuercen, no se conformen con solo hacer lo que les pidan, den más y rétense diariamente, yo me retaba siempre, para mí era un reto personal porque sé que soy capaz”.