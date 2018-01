Fiscalía continúa buscando a menor

By Agencias / Redacción on 25/01/2018

Ciudad Juárez, Chih. – En relación al tema de la desaparición del menor James Martín Camacho, se ha hecho un esfuerzo extraordinario e incluso se montó un centro de operaciones en Riberas del Bravo a través de la Fiscalía General del Estado Zona Norte y la Comisión Estatal de Seguridad, dio a conocer Ramón Galindo Noriega, Subsecretario de Gobierno del Estado Zona Norte.

A este centro de operaciones lo acompañan brigadas con la participación de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera, agregó.

“Seguimos haciendo todo el esfuerzo para encontrar al menor desaparecido”, reiteró.

El funcionario abrió que pronto se tenga buenas noticias sobre el menor y termine la situación de angustia que están viviendo sus familiares.

Así mismo, expresó que han salido notas que no obedecen a la verdad y que no coinciden con los esfuerzos realizados, por lo dijo que no hay pistas concretas y continúa en labor de búsqueda del menor.