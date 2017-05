Firman el Estado de Chihuahua y la UNESCO acuerdo de cooperación

By Agencias / Redacción on Mayo 8, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – En el marco del Foro Internacional de Migración y Derechos Culturales, el gobernador Javier Corral Jurado y la directora y representante de la oficina de la Unesco en México, Nuria Sanz Gallegos, firmaron el acuerdo de cooperación entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Unesco sobre proyectos a desarrollar en materia educativa, cultural y de desarrollo social, en donde estarán involucradas varias dependencias estatales.

El objetivo este foro que inició el miércoles y concluyó hoy, fue generar distintas miradas académicas y metodológicas sobre el fenómeno de la migración, el cual ha sido un factor clave para el desarrollo cultural, social y económico, y es ahora más importante contar con políticas públicas que reconozcan su contribución positiva, su capacidad para regenerar la diversidad y su responsabilidad de proteger tanto los derechos culturales de quien emigra como una firme renovada perspectiva de género.

En su mensaje en el evento llevó a cabo en Centro Cultural Universitario de la UACJ con la asistencia de académicos, investigadores, funcionarios de los tres niveles de gobierno e invitados especiales, el mandatario estatal dijo que estaba convencido de la carta de intención que se firmó con la UNESCO.

“Es un compromiso nuestro como gobierno democrático que surge de una insurgencia cívica-popular, el comprometernos con los derechos humanos y el reconocer a Chihuahua como parte de esa comunidad internacional que tiene que incorporar a su preocupación y ocupación la agenda, los derechos y el bienestar de los migrantes”, afirmó.

Expuso que este foro no podía realizarse en otro lugar más propicio que Juárez, que representa mucho de este fenómeno migratorio y de esta lucha permanente por esta identidad binacional, en el que se demuestra ese fruto riquísimo de la convivencia entre cultura, que es aporte, contribución, que es potencia y fuerza, y que a pesar de todo esfuerzo contrario, previve, subsiste y resiste.

El jefe del Ejecutivo señaló que no hay barreras para la movilidad de las personas y las culturas, éstas transitan, se encuentran, conviven y se conjuntan en un sincretismo que da pie a nuevas manifestaciones que revitaliza a las propias culturas, como es la cultura chicana que es una amalgama de dos cultura que es mexicana y norteamericana.

Pero además, precisó, porque Juárez es un punto muy importante después del cruce Tijuana-San Diego, en términos del fenómeno migratorio no solamente que el que tiene como destino nuestra ciudad, sino como el fenómeno de retorno.

“Es muy importante que aquí pudiéramos generar efectivamente un modelo referencial de atención integral bajo los conceptos de solidaridad, la inclusión, la multiculturalidad para atender el fenómeno migratorio y particularmente el del retorno”, aseveró el gobernador Corral Jurado.

Mencionó que compartimos con Estados Unidos 3 mil 150 kilómetros de frontera, que abarca varios estados de las dos naciones y muchas ciudades.

Sostuvo estar de acuerdo de que no hay política migratoria o de atención a la migración en términos de derechos humanos que no reconozca los derechos culturales, porque ese es el motor y la fuerza de fenómeno migratoria, que no solamente es compartir economía, bienes y servicios, sino personas y familias que es lo que hace fuerte y grande al fenómeno migratorio.

Por su parte, la Directora y representante de la UNESCO en México dijo que hay capacidad para crear una coordinación con todos los estados de la frontera norte de México, en especial Chihuahua, para reforzar el derecho que tenemos todos a desplazarnos de un país a otro y tener un retorno digno.

Manifestó que para la UNESCO es satisfactorio el firmar el citado acuerdo de colaboración con el estado de Chihuahua, porque de este documento partirán lecciones y compromisos que le van a servir al resto de la comunidad internacional.