Existe coordinación sobre autos chuecos y engomados cloanados

By Agencias / Redacción on 03/05/2018

Ciudad Juárez, Chih. – En torno a la problemática de los autos chuecos involucrados en la comisión de delitos, así como la clonación de engomados, existe la coordinación necesaria entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y la Mesa de Seguridad, donde se buscan alternativas de solución, informó la Fiscalía del Estado Zona Norte.

La dependencia señaló que buscan lineamientos para evitar que estos vehículos circulen en forma ilegal, ya sea a través de una regularización o mediante el decomiso, esto último en caso de existir la comisión de algún otro delito como puede ser el contrabando.

Informó que en lo que va del año se ha detectado la participación de 15 vehículos irregulares con engomados de color rojo, involucrados en algunos crímenes.

Al respecto, encontraron que los números que portan dichos engomados son clonados, es decir no corresponden al padrón que la autoridad tiene y que le fue entregada por la asociación que los expide.

“Esta asociación que esta expidiendo estos engomados, el propio plástico no reúne ningún elemento de seguridad por lo que ya tenemos varios casos, el número no coincide con el padrón que ellos nos entregaron. Es decir, eso no está en duda, sí nos entregaron ellos un padrón con la numeración de los que ellos han expedido”, se precisó.

La instrucción actual de las autoridades de seguridad en el estado, es la realización de operativos con revisiones a fondo tratando de detectar autos con engomados clonados y que en ellos se haya cometido delitos diversos.

La Fiscalía reconoció la gravedad de la problemática en Juárez, pues se trata de alrededor de 30 mil vehículos irregulares portando engomado en color rojo.

Sin embargo, en las mesas de diálogo se ha expuesto que muchos de estos autos irregulares son parte del patrimonio de familias que los utilizan para trasladarse a escuelas o centros laborales.

Pero también se reconoce que en el padrón hay vehículos de lujo, deportivos y de modelo reciente que no pagan impuestos.

La dependencia descarta que las acciones en este tema estén sujetas a los tiempos electorales, pues las acciones coordinadas en el tema de los autos chuecos tienen ya más de un año.