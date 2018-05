El buen periodismo contribuye a la democracia: Corral

By Agencias / Redacción on 04/05/2018

Foto de Archivo

Chihuahua, Chih. – El gobernador Javier Corral señaló que podrá diferir e incluso manifestar y expresar su inconformidad, pero nunca atentar, limitar o perseguir expresiones críticas a su gobierno

En la medida en que hagan buen periodismo, los periodistas van a generarle enorme bien a México y a Chihuahua, ya que contribuyen con la democracia, expresó el gobernador Javier Corral Jurado en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Entrevistado por los periodistas locales en torno a este día, instituido desde 1993 por la Organización de las Naciones Unidas, Javier Corral consideró que la verdadera fecha para celebrar la Libertad de Expresión debe ser ésta y no la del 7 de junio, porque es el día determinado por la ONU para reivindicar la lucha de periodistas, sobre todo en América Latina, en torno a difundir ideas y propagar información.

En México se celebra el 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión desde que fuera instituido en 1951 y posteriormente, la ONU determinó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Javier Corral celebró que el 3 de mayo sea una fecha cada vez más recogida por México, porque en muchos países de América Latina y del mundo se le da importancia, mientras que en el país comienza a ser la conexión que reivindique libertades, reconozca el trabajo de la investigación periodística, la ética periodística, pero sobre todo, el ejercicio y el respeto de los gobiernos hacia la crítica y la libertad de expresión.

Porque “nosotros podemos diferir, responder, podemos incluso manifestar, expresar nuestra inconformidad, pero jamás, nunca, vamos a atentar, a limitar, a perseguir, las expresiones críticas a nuestro gobierno”, señaló.

Lo anterior, a pesar de que si a un gobierno se le ha criticado con intensidad y amplitud, en el conjunto de los medios de comunicación, es a su gobierno y ante lo cual, “nunca nos hemos quejado, o perseguido una conducta, o hemos pedido o señalado una represalia hacia nadie”.

El gobernador Javier Corral opinó que hay un proceso de deterioro que valdría la pena analizar en una fecha como esta, ya que aunque es para reivindicar la libertad, también entraña una gran responsabilidad social.

“El buen periodismo procura recoger no solo dichos, sino investigar hechos, pero estamos en una época en la que fundamentalmente se recogen los dichos y no se rasca un poco más, no se escruta un poco más, no se raja la leña de las cosas”, abundó.

Por lo anterior, deseó que sea esta también la oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad social que entraña el privilegio de comunicar a través de las diversas plataformas comunicacionales.

“Es un privilegio, es un derecho, es una responsabilidad, es una oportunidad enorme, la que tienen los medios de comunicación. No hay democracia en el mundo consolidada sin un sistema democrático de medios de comunicación, yo siempre he creído eso”, finalizó.