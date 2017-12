Educación exhorta que no habrá suspensión de clases

By Agencias / Redacción on 08/12/2017

Ciudad Juárez, Chih. – La Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte informó este viernes no habrá suspensión de clases, pero será determinación de los padres de familia si llevan o no a sus hijos a la escuela.

La Subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, Judith Soto Moreno, dio a conocer que lo más importante es cuidar la salud y bienestar de los y las estudiantes, por ello se respetará la decisión que tomen los padres.

En cuanto a las escuelas, los docentes y directores estarán para atender a los niños cuyos padres decidieron enviarlos, afirmó.

Debido a que las condiciones no son las más favorables, no habrá faltas por no acudir o tampoco se impondrán retardos, agregó.

Debido a que existe posibilidad de que mañana viernes se presenten precipitaciones pluviales, es importante tomar en cuenta varias recomendaciones, como lo es, salir un poco antes de lo habitual, en caso de que el trayecto se haga en automóvil, circular más despacio por el pavimento mojado.

Es fundamental abrigar bien a los y las estudiantes, sobre todo los más pequeños, evitar cambios bruscos de temperatura y comer fruta ricos en Vitamina C.

A los y las directores de las escuelas se pide que si no han instalado sus sistemas de calefacción, llamen a Protección Civil o Bomberos para que hagan las verificaciones adecuadas, a fin de evitar algún accidente.