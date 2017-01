Descuentos de Gobierno del Estado se mantendrán todo enero

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Ramón Galindo Noriega, subsecretario de Gobierno en Ciudad Juárez, indicó que para apoyar a la economía de la población se mantendrán los descuentos durante todo el mes de enero.

El funcionario indicó que el propósito es perjudicar en lo menos posible a la ciudadanía, luego del incremento a la gasolina en todo el país.

Respecto al posible aumento en el consumo del agua aún queda una semana para definir la situación, decisión que se está tomando en la capital del estado.

“La idea es no perjudicar sobre todo a las familias más humildes. Lleva implícito que 90 mil familias paguen menos. La idea no es recaudar sino que cuidemos más el líquido. Gobierno del Estado ha estado recibiendo comentarios de que no gusta luego de que sumó el gasolinazo y se está considerando”, dijo.

El funcionario reiteró que se mantendrán los descuentos en diferentes oficinas estatales en la realización de trámites oficiales hasta el 30 de enero.

“Queda una semana para saber si se sube el incremento del agua y están considerando lo que puede suceder. Tenemos la visita del gobernador este viernes en Ciudad Juárez y sabemos que hay mucha inconformidad, pero hay que escuchar a la gente”, añadió.