Decomiso de “chuecos” no es prioridad del Municipio

By Agencias / Redacción on Junio 7, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – Esta semana, luego de que el Gobierno del Estado a través de la Fiscalía General del Estado haya enviado un boletín de prensa (sin número) anunciando el decomiso de autos sin placas o permiso de circulación vigente, y después buscado reforzar la medida con otros dos boletines más (también sin número) en los que, supuestamente, la ciudadania y los universitarios aprueban dicha medida; el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, fue abordado con el tema.

En su posicionamiento el Alcalde Cabada aseguró que la intención del Gobierno Municipal Independiente no es afectar el patrimonio de los juarenses, y aunque su administración no ha recibido invitación alguna para colaborar con el decomiso de autos irregulares, anticipó que no corresponde a esta esfera de gobierno llevar a cabo ese tipo de acciones.

“Yo fui claro ahí, yo ofrecí no afectar el patrimonio de los juarenses. Entiendo que la gran mayoría de los juarenses que no traen placas y que traen carros viejitos es por necesidad no por gusto y decomisarlos es pegarle al patrimonio de gente muy pobre y en eso no estoy de acuerdo”, aclaró el Alcalde durante una entrevista.

Dijo que a aparte de que no ha recibido una invitación formal de parte de las autoridades correspondientes, el gobierno independiente no está dispuesto a participar en esas acciones de las cuales ni siquiera está facultado para hacerlas.

“No soy autoridad que decomise y en ese tema no le vamos a entrar”, expuso.

Señaló por otra parte, que por cuestiones de seguridad, la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), consideran aquellos vehículos que circulan con los vidrios polarizados, sin embargo, hay quienes cuentan con un polarizado en nivel permitido.

“Hablaremos con toda franqueza como lo hemos hecho, nos coordinamos con las autoridades respecto a cosas importantes en materia de seguridad, pero en el tema de decomiso no, porque a pesar de que deben traer sus vehículos regularizados, es pegarle al patrimonio de gente muy pobre”, apuntó.