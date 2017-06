Debemos sacar camiones viejos para segunda ruta troncal o no le entramos: Alcalde

By Agencias / Redacción on Junio 7, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – A pesar de ser un proyecto ambicioso y necesario para la ciudad, el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, aseguró que no participará en la segunda ruta troncal si no se incorporan al proyecto los concesionarios de transporte público y sacan las unidades viejas de circulación.

Indicó que el gobierno independiente participará únicamente si dentro del programa se contemplan dos acciones fundamentales: que el carril confinado sea del lado derecho de las vialidades, y que salgan de circulación las unidades antiguas que actualmente recorren la ciudad.

“Si no sacamos los camiones viejos, si no se acuerda con los concesionarios, yo no estoy de acuerdo; tiene que haber un acuerdo previo, no es de que construimos y luego acordamos, no puede ser de promesas esto, debe ser una realidad”, mencionó.

Explicó que es necesario que los concesionarios estén dentro del proyecto, pues es importante contar con unidades de transporte público nuevas.

“Que valga la pena generar conflicto vial por ser vialidad saturada, y que estemos seguros que ese carril confinado no será afectado después, trayendo un camión viejo, es la única forma en que yo estaría de acuerdo”.

“Si no están los concesionarios en este proyecto, yo me disculparía de participar”, aclaró el Alcalde.

El proyecto contempla la circulación de unidades por un carril confinado que estará sobre la avenida Tecnológico, Paseo Triunfo de la República y 16 de Septiembre hasta llegar a la calle Mariscal, donde se dará vuelta para regresar por la avenida Vicente Guerrero e incorporarse de nuevo a Paseo Triunfo de la República.