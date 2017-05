Cerecito generará conciencia en guiadores ebrios

By Agencias / Redacción on Mayo 26, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – El Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito), no contempla un fin recaudatorio para el Ayuntamiento, sino que es una medida de prevención que permitirá generar conciencia entre los guiadores ebrios, afirmó esta mañana el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, señaló que.

Lo anterior, durante una entrevista esta mañana en el transcurso de la Audiencia Pública 35, realizada en un canal de televisión de la localidad.

Luego de que se aprobara la Reforma al Reglamento de Vialidad y Tránsito que comprende la próxima apertura de este espacio, el Alcalde indicó que pese a la cancelación de multas y la disminución en la base de la alcoholemia, el ingreso al Cerecito será una medida que hará recapacitar a quien sea sorprendido conduciendo bajo los influjos del alcohol.

Durante una entrevista, el edil explicó que una vez dentro, el guiador tendrá que comprender que estar ahí es una situación grave, ya que pudo haber cometido un homicidio imprudencial mientras se trasladaba bajo los efectos del alcohol.

“Lo del Cerecito no lleva más sentido que generar conciencia, la persona que ya fue detenida manejando en estado de ebriedad y salió, ya no debe de regresar, tenemos que hacerlo entender que es algo grave para los juarenses”, dijo el Alcalde.

Además, aclaró que no habrá influencias cuando alguien sea detenido, pues incluso, en caso de que la persona lo moleste por ese motivo, pedirá al juez que imponga 36 horas al detenido.

“Al que se le ocurra hablarme de madrugada para eso, a mis amigos y a quienes no lo son les digo que no voy a hablar por nadie, así de claro debe ser el programa y quien me marque pediré que le den lo máximo de horas, sea amigo, familiar, quien sea porque el que se equivoque debe pagar”, aseguró.

El guiador que conduzca en estado de ebriedad será remitido al Centro durante 24 horas o incluso 36, de acuerdo a lo que determine el juez calificador, mientras tanto, por su parte, el detenido tendrá que tomar un curso de concientización, y recuperará su vehículo cuando haya terminado el curso.

“Habremos de generar un salón de usos múltiples para darles los cursos, y ahora se lo machetearán sin teléfono celular. Me pongo en el lugar de quien caiga ahí y será la primera y última vez”, expresó.

El Municipio está acondicionando un área aledaña a lo que será el Cerecito, cuyas instalaciones son lo que anteriormente era el Tribunal para Menores, esto con el objetivo de que la persona pueda tener su automóvil a la mano, aunque tendrá que pagar el arrastre de la grúa, dijo el Alcalde.

Señaló que respecto a los puntos de revisión, la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), se colocará en las áreas donde de acuerdo a las estadísticas haya mayor número de accidentes, y no afuera de los centros nocturnos.

En esos puntos de revisión se encontrarán no solo los agentes de Tránsito, sino también la dirección de Derechos Humanos del Municipio, a fin de no violar los derechos de los ciudadanos.

Cabada Alvídrez dijo que la próxima semana que viaje a la ciudad de Chihuahua pedirá acelerar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, a fin de dar apertura al Cerecito.