Caravana por la Dignidad: El Resumen

By Agencias / Redacción on 22/01/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Este fin de semana, con la exigencia principal de que se concrete la extradición de César Duarte, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado encabezó el inicio de la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción, en la cima del Puente Internacional Córdova-Américas (Puente Libre), escenario de las gestas cívicas del verano de 1986.

H. Ciudad Juárez

Acompañado por el alcalde de Juárez, Alejandro Loaeza Canizalez, representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, profesionistas, hombres y mujeres de distintos sectores, el gobernador inició el camino de 16 días que concluirá en la Ciudad de México el 4 de febrero, un largo viaje que, señaló Javier Corral, será por la soberanía y la dignidad de todo México.

En su discurso, Javier Corral dijo que Chihuahua exigirá la extradición del ex gobernador César Duarte de inmediato y que sea por las 10 órdenes de aprehensión entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR) por la Fiscalía del Estado.

El Gobierno de Chihuahua solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información correspondiente a los convenios para la entrega de recursos extraordinarios a los estados desde 2015, a fin de que las instituciones interesadas en cada entidad federativa puedan darles seguimiento y conocer qué utilización que se dio a ese dinero.

“Vamos a formular una solicitud de información a la SHCP para que se dé a conocer la manera en que se ha distribuido este fondo de saneamiento financiero, que se den a conocer todos y cada uno de los convenios que se firmaron en diciembre y enero, pero no solo los del cierre 2017, nos interesa tener la información de los convenios para el cierre de diciembre de 2015 y los convenios extraordinarios de febrero de 2016 no solamente de Chihuahua, sino con los demás estados del país”, declaró el Gobernador en rueda de prensa.

En ese lugar, Loaeza Canizales dijo que desde el Gobierno Municipal se reconoce la lucha, congruencia y valor del Gobernador porque es la misma lucha que se sigue desde el Ayuntamiento.

El mandatario dio la bienvenida a Ciudad Juárez a los chihuahuenses que han acudido a esta localidad para participar en la caravana.

En lo alto del puente internacional, al lado de la línea divisoria entre México y Estados Unidos, Javier Corral tomó la bandera nacional, caminó hacia las garitas aduanales, en terrenos del Parque Chamizal, en medio de gritos de apoyo de ¡”No estás solo!” y “¡Bote a Duarte!”.

Junto al mandatario marcharon otros alcaldes, como Eliseo Compeán de Delicias además de funcionarios como el coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero Muñoz. También le acompañó su esposa, Cinthia Aideé Chavira.

En el puente internacional se colocó una manta que dice en inglés: “We urge US goverment to deport the fugitive César Duarte” (Urgimos al gobierno de Estados Unidos a deportar al fugitivo César Duarte).

Mientras el contingente caminaba hacia la plaza de la Mega Bandera, también se entonó el Himno del Estado de Chihuahua.

El recorrido empezó por la Avenida López Mateos hasta doblar a la izquierda y tomar la Avenida Ejército Nacional, luego avanzar por Avenida Plutarco Elías calles, después la caravana giro a la derecha en Paseo Triunfo de la República y continúo por la Avenida Tecnológico, para después seguir por la Carretera Panamericana hasta llegar al km. 30.

Durante el trayecto los conductores tocaban el claxon y mantuvieron las luces intermitentes encendidas. También se vio la leyenda en los parabrisas de “#JusticiaParaChihuahua”, así como el apoyo con aplausos de quienes miraban pasar la caravana.

La caravana de más de 100 automóviles y 3 camiones de pasajeros, así como integrantes de 8 clubes de motociclistas, se detuvo a la 13:30 horas en las instalaciones de la ex garita de aduana en el kilómetro 30, para compartir una comida que estaba a la espera del contingente.

Ciudad Ahumada

Minutos antes de las 15:00 horas la caravana continuó con el recorrido para hacer una segunda parada en Ciudad Ahumada donde fue recibida por un grupo de ciudadanos que le brindaron respaldo al mandatario, en su exigencia de que se rompa el pacto de impunidad y se concrete la extradición de César Duarte.

“Ahumada está con Corral”, “Señor Gobernador estamos con usted”, “Ahumada te apoya” y “Ahumada está contigo”, fueron algunos de los mensajes que hombres y mujeres mostraron a ante el gobernador y la Caravana que le acompañó en el primer día de travesía hacia la Ciudad de México.

El Ejecutivo Estatal estuvo acompañado en todo momento por su esposa Cinthia Aideé Chavira, Gustavo Madero, Coordinador Ejecutivo de Gabinete; el ex gobernador Francisco Barrio, funcionarios de diversas dependencias estatales y sociedad civil.

Chihuahua

La Caravana por la Dignidad Unidos con Valor que inició en Juárez, llegó a la capital del estado por la noche, encabezada por el Gobernador Javier Corral Jurado, su esposa Cinthia Chavira, funcionarios y personalidades de los diversos sectores de la sociedad chihuahuense, quienes arribaron al Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre (MBA).

Las actividades continuarán este domingo 21 de enero a las 10:00 horas, con el recorrido hacia la Plaza de Armas saliendo del Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre; a las 11:30 se realizará un acto cívico en el kiosco de la Plaza, para posteriormente reiniciar la Caravana hasta la Puerta de Chihuahua, en donde se celebrará una comida con los participantes.

Meoqui

En punto de las 10:30 horas de este domingo 21, inició la marcha encabezada por el Gobernador Javier Corral Jurado, rumbo a la Plaza de Armas de la capital, en el segundo día de actividades de la Caravana por la Dignidad #UnidosconValor para exigir la extradición de César Duarte y se depositen los recursos federales que retuvo la Secretaría de Hacienda al Estado de Chihuahua.

La marcha inició este día en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, recinto en el que pernoctaron los integrantes de la Caravana por la Dignidad que realizaron el primer recorrido iniciado en Ciudad Juárez.

Como primera actividad del día, se les brindó un desayuno a los integrantes de la Caravana, así como a los participantes que se fueron agregando en el transcurso de la mañana para la marcha rumbo a la Plaza de Armas.

El gobernador Javier Corral arribó cerca de las 9:00 horas al Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, punto de reunión para participar en el evento, donde se reunió con algunos de sus colaboradores y con los organizadores de la Caravana.

Poco después de las 10:00 de la mañana, el jefe del Ejecutivo encabezó la marcha que empezó afuera del mencionado recinto deportivo, pasó por un costado del Teatro de los Héroes, siguió la Avenida División del Norte, dio vuelta a la izquierda en la Avenida Universidad, hasta llega a la Calle Juárez y doblar a la izquierda para llegar a la Plaza de Armas.

Acompañaron al Gobernador su esposa Cinthia Chavira, reconocidos derechohumanistas, entre ellos Emilio Álvarez Icaza, funcionarios, empresarios y ciudadanos que se sumaron a esta lucha, al igual que personas provenientes del estado Nayarit, quienes mediante una manta dieron a conocer su solidaridad con Chihuahua.

Después de llegar a la mencionada Plaza, autoridades y ciudadanos participaron en un acto protocolario, para después emprender el trayecto hacia la Puerta de Chihuahua, en la salida a Meoqui, siguiente destino de la Caravana.

¡Hasta la victoria siempre!, señaló el mandatario estatal en su discurso ante una plaza llena de seguidores, lugar que destacó como vértice de caminos y épocas, además de ágora del espíritu libertario que antes llevó ahí a Luis H. Álvarez y a miles de chihuahuenses.

El Gobernador hizo un llamado a todo el país para que se solidarice con Chihuahua, así como el estado se ha solidarizado con México en otros tiempos difíciles, en esta batalla frontal contra la aristocracia de la Secretaría de Hacienda y centralmente contra la corrupción política y la impunidad.

No habrá condicionamiento alguno, amenaza, chantaje. No habrá poder político que pueda detener la marcha de Chihuahua a la victoria por su dignidad, señaló el Gobernador, Javier Corral Jurado, en evento cívico realizado en la Plaza de Armas de la capital del estado, durante el segundo día de la Caravana por la Dignidad.

Cuestionó el silencio sepulcral que han mantenido todos los gobernadores de la República y agradeció el respaldo de la asociación “Iniciativa Ahora”, encabezada por Emilio Álvarez Icaza, quien desde ahora será el coordinador de la Caravana.

Sostuvo que esta exigencia es una batalla frontal contra la corrupción política que exhibió el régimen hacendario, al desenvolverse como brazo armado del PRI, porque Chihuahua verdaderamente rompió el pacto de impunidad.

En Chihuahua investigamos no solo el enriquecimiento ilícito del exgobernador César Duarte, sino a las redes de corrupción que se tejieron para llevar recursos públicos a campañas electorales de Chihuahua y de otras entidades, advirtió.

Javier Corral enfatizó que la Caravana es un legítimo reclamo que no tiene propósitos electorales, sino una significación política para no permitir más que el centralismo fiscal asfixie a los estados.

Por ello pidió a todas y todos los ciudadanos hartos de la corrupción, que se unan a la marcha que exige justicia y el alto al entramado de complicidades que beneficia solo a quienes protegen a pillos que se han enriquecido a costa de las y los mexicanos.

Luego de su paso por la Capital del Estado, la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción, partió de la Puerta de Chihuahua a su próximo destino, la ciudad de Meoqui.

Los cientos de integrantes hicieron escala en el pie de la magna obra del artista chihuahuense Sebastián, para comer antes de continuar la travesía.

La Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción llegó a la ciudad de Meoqui en donde fue recibida por cientos de habitantes, quienes acompañaron una marcha desde las afueras de la ciudad hasta el centro histórico.

El Gobernador Javier Corral encabezó esta marcha, portando la Bandera Nacional que, gracias al viento, no dejó de ondear durante todo el recorrido.

Cientos de meoquenses, así como habitantes de Delicias y Saucillo participaron en la recepción y marcharon durante casi tres kilómetros, seguidos por el amplio contingente de vehículos que salieron desde la capital del estado.

Luego del acto cívico en Meoqui, los integrantes de la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, descansarán en esta ciudad para continuar las actividades mañana lunes.

En esta parada cívica participaron como oradores el diputado Jesús Villarreal, el alcalde Ismael Pérez Pavía, la secretaria de Desarrollo Municipal Rocío Reza y el Gobernador Javier Corral.

Posteriormente la Caravana se trasladó al salón de eventos CIMAP, que fue el lugar de descanso.