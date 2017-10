CANACO no avala cobro en estacionamientos de Centros Comerciales

By Agencias / Redacción on 17/10/2017

Gilberto Cueva

Ciudad Juárez, Chih. – La Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Juárez que preside Gilberto Cueva Pizarro aseguró que existe un acuerdo entre los 10 centros comerciales afiliados a la cámara empresarial para no cobrar por el uso de estacionamiento.

“Hablamos con la vicepresidenta de la sección especializada de centros comerciales y reafirmamos que ellos no van a cobrar, seguramente el tema de Las Misiones es una acción legal, para provocar la clausura y poder volverse a amparar contra la Ley Estatal de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, es un tema legal y ellos no habían manifestado que lo iban a hacer y es por eso que nos sorprende que en este momento lo estén haciendo” indicó Cueva Pizarro.

El dirigente del comercio organizado, exhortó a las autoridades para revisar el tema a fondo y se analice las particularidades legales y así evitar cualquier abuso contra los comerciantes y clientes de la localidad.

“Sabemos que el congreso tendrá que hacer lo propio, no se ha revisado el reglamento y lo tienen que revisar a nivel estatal y lo tienen que actualizar conforme a lo que está sucediendo”, dijo.

Asimismo, reiteró que en días anteriores se tuvo una reunión con los centros comerciales, para externar su oposición a reanudar los cobros en estacionamientos.

“Estuvimos platicando con los centros comerciales, ellos nos hacían mención que no van a cobrar, a nosotros nos sorprende cuando ellos mismos habían dicho que eso no iba a suceder, sabemos que es un tema legal, sabemos que es un tema de Gobierno del Estado y nosotros como Cámara de Comercio no estamos de acuerdo ya que los mismos centros comerciales nos habían indicado que no habría ningún cobro” manifestó.

Por último, comentó que no es facultad de la cámara empresarial obligar a los centros comerciales a no incurrir en estas prácticas.

“Nosotros no los podemos obligar, pero si hemos tenido cercanía con ellos y la manifestación es que no lo van a hacer, hay algunos que ganaron algunos amparos y no los están ejerciendo” finalizó.