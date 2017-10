Cabada debería pedir disculpas: Jorge Espinoza

By Agencias / Redacción on 11/10/2017

Lic. Jorge Espinoza Cortés

Ciudad Juárez, Chih. – El Presidente del Comité Directivo Municipal, Jorge Espinoza Cortés calificó el Primer Informe de Gobierno de Armando Cabada como “un pliego de buenas intenciones” argumentando la falta de crecimiento en la ciudad, nula obra pública y el notable y preocupante incremento en la inseguridad de esta urbe.

“La verdad es que no hemos visto crecimiento en la ciudad, la inseguridad lo tiene rebasado, no hay obra pública, no hay inversión ni desarrollo… le ha quedado a deber a los juarenses”, señaló.

El dirigente local de Acción Nacional manifestó que más que un informe, lo que debió hacer el alcalde de Juárez fue pedir disculpas a los habitantes de esta frontera, debido a las expectativas que les creo.

“Ya tiene un año en su cargo y no hemos visto que Juárez avance, sigue el problema de infraestructura, baches, no se ha construido un solo puente peatonal”.

Sin duda el tema más delicado y que preocupa es el de la inseguridad dejando en claro la falta de estrategia en materia de prevención; siendo un ejemplo el reingreso de Ciudad Juárez a la lista de las 50 localidades más violentas del mundo, ubicándose en el número 37; de acuerdo con el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.

“No ha rendido el fruto que se esperaba y por eso creemos que la ciudad está completamente abandonada por parte de la administración municipal”, Finalizo el líder local del albiazul.