Arranca Municipio campaña contra cáncer de mama

Ciudad Juárez, Chih. – Eran las 8:30 de la mañana y Ana María ya había llegado al módulo de atención que instaló el Gobierno Municipal para atender gratuitamente a las mujeres a través de la campaña de Detección Oportuna Contra el Cáncer de Mama.

El evento arrancó con la participación de la Dirección General de Salud y la Comisión de la Mujer, aparte del apoyo del Estado y asociaciones sociales.

Además de Ana María, también llegó al módulo Aurora, ambas mujeres son mayores de 40 años y cuentan con un problema que les fue detectado con anterioridad, sin embargo, no han podido concretar su situación de salud debido a la falta de mastógrafos en la ciudad, indicaron.

“Traigo un problema serio y no sabía a dónde acudir, he ido a varias instancias pero me dan largas porque no hay aparatos. Yo me enteré de esta campaña por los medios de comunicación, y espero que me vaya bien porque lo que el municipio está haciendo por nuestra salud es algo muy bueno”, expresó Ana María.

El titular de Salud Municipal, Francisco Ramírez Montañez, informó que el módulo permanecerá en la explanada de la Presidencia durante todo el mes de octubre con el propósito de dar atención gratuita y oportuna a las mujeres juarenses.

Esta campaña se realiza en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se conmemora cada 19 de octubre, aunque permanecerá todo el mes debido a que se planteó la necesidad de desarrollar un programa que beneficie a las mujeres que radican en esta frontera.

En esta campaña participan los integrantes de las comisiones conjuntas de la Mujer, Equidad de Género, y Salud Pública. Las integrantes de la Comisión de la Mujer son las regidoras Laura Yanely Rodríguez, María del Carmen Moreno y Margarita Peña, quienes estuvieron gestionando acciones para que se desarrollara el evento.

La campaña consiste en que las mujeres lleguen a la explanada de la Presidencia, se registren, y al tener un grupo de entre 10 a 15 personas, sean trasladadas en transporte del municipio hasta los espacios donde se ubican los aparatos. Ahí serán atendidas por autoridades de salud.

La primera opción será el Centro Comunitario Francisco I. Madero, donde se ubica un aparato que podrá atender diariamente a un promedio de 20 mujeres. La segunda opción será el Hospital de la Mujer, donde existe otro mastógrafo.

También estarán participando con sus aparatos la asociación civil Aprocáncer y la Jurisdicción Sanitaria a través de cinco centros de salud.

Los aparatos están distribuidos por toda la ciudad y debido a que no son portátiles, las mujeres serán enviadas en dos unidades.

Ramírez Montañez dijo que las personas serán atendidas el mismo día que se registren, pero si por algún motivo no pueden atenderlas, serán programadas para otro día, incluyendo los fines de semana.

“Nos interesa hacer conciencia que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en México y el mundo, y el cáncer de mama no debe estar robándonos la vida de nuestras mujeres porque es tratable cuando se detecta a tiempo”, explicó el titular de Salud.

“Se solicita a las mujeres mayores de 40 años que acudan no porque hayan encontrado algún problema en su pecho, de eso se trata de descubrirlo antes de hacerse evidente”, agregó el médico.

A las mujeres menores de 40 años se les pide que cada mes se exploren; a ellas se les practica un ultrasonido, mientras que a las mayores de 40 se les realiza una mastografía, ya que esa edad es cuando se incrementa el índice de cáncer.

Además de esta campaña, el Municipio llevará a cabo otras actividades a lo largo del mes, con el propósito de concientizar a las mujeres sobre este problema.