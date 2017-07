Aprovechan juarenses servicios en Segunda Feria Independiente

By Agencias / Redacción on Julio 17, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – Cientos de juarenses aprovecharon los servicios que este día ofrece la Independiente de Servicios Municipales, a través de sus diferentes módulos.

Familias completas llegaron al centro comunitario Granjas de Chapultepec, para conocer los beneficios que ofrece cada dependencia a la comunidad.

Cindy Elizabeth Lozoya fue una de las beneficiadas. La mujer es madre de cinco niños y no cuenta con recursos ni servicio médico para atenderse.

“Vine a provechar la oportunidad para atender a mi papá ya que tiene alta presión, además necesita lentes. De pasada, vimos que tienen corte de pelo gratuito y como tengo cinco hijos es un buen apoyo para mí traerlos aquí”, señaló.

Junto a su familia, la mujer visitó varios módulos, por lo que obtuvo consulta dental gratuita, así como unos lentes bifocales gratis para ella, otros para su hija y para su papá.

“Soy de familia grande y no se puede cubrir a todos juntos, por eso vine y ya me hicieron mi examen y me entregaron mis lentes y ahorita están revisando a mi hija y a mi padre, porque yo ya traía lentes pero estaban quebrados y borrosos”, expresó.

Dijo que si hubiera pagado por los tres, el gasto hubiera sido mayor a los tres mil pesos, recurso con el que no cuenta.

“Como yo tengo familia grande, el apoyo que me dieron aquí es de gran ayuda en todos los aspectos hasta en salud”, indicó.

El área de optometría entregará este día más de 100 lentes gratuitos, mientras que la Feria pasada otorgó 180 lentes a personas de bajos recursos.

Por su parte, María de los Ángeles Pérez Alvarado, acudió a solicitar una silla de ruedas para su hijo de 12 años, quien tiene retraso psicomotor y debido a eso no camina.

“Ya necesita una silla nueva porque la que trae es vieja y ya no funciona porque tiene mucho con ella y yo no tengo dinero para comprarle”. Señaló.

Como María, varias personas acudieron al módulo del Municipal a solicitar los aparatos, pues la dependencia entrega en diferentes momentos las sillas de ruedas que les solicitan los juarenses.

La pasada Feria Independiente, el DIF regaló varias sillas de ruedas, así como aparatos auditivos.

Las personas que las solicitan ingresan al programa de asistencia social, destinado a personas vulnerables por ingresos.