Apoyan empresarios y líderes de opinión operativo “Justicia para Chihuahua”

By Agencias / Redacción on 17/01/2018

Ciudad Juárez, Chih. – El gobernador Javier Corral Jurado, recibió el apoyo de empresarios juarenses y líderes de opinión, a las acciones que el Gobierno del Estado ha iniciado con el Operativo “Justicia para Chihuahua”, donde el objetivo principal es la extradición del ex gobernador César Duarte Jáquez.

Al terminar el discurso del Ejecutivo, el abogado y político Carlos Ángulo Parra, expuso que los recursos fiscales que produce y los que recibe Chihuahua, es un tema a considerarse para efecto de un análisis profundo.

Agregó que la propia Ley de Coordinación Fiscal señala, que cuando un estado salga de la participación en el convenio, aún así la federación tiene ciertos rubros que otorgarle a la entidad, la cual tiene plenas facultades dentro de su autonomía constitucional de expedir cualquier impuesto y no pagarle nada a la federación.

El empresario Renato Artuñez comentó: “yo creo que el tema de César Duarte nos afecta en dos esferas: la primera es, que este en libertad nos ofende y es fundamental traerlo a la justicia; sin embargo, también creo que no debemos de perder de vista que a los grupos criminales en donde más les duele es en el elemento financiero y si bien el Estado esta ofendido por la impunidad del ex gobernador también esta desamparado por el desfalco que todo su grupo político le dio”.

Luego, agregó: “Me parece que muchos de nuestros esfuerzos tendrían que estar encaminados a la restitución de esos fondos. Tenemos que ir hasta las últimas consecuencias para recuperar lo robado. Estamos puestos para hacer lo que nos digan”, indicó.

Gabriela Reyes Arzate, presidenta de “Jrz Empresarial Mujeres” expresó ante la concurrencia: “me parece alentador lo que dijo Javier Corral y aunque nosotras no somos políticas, estamos buscando esa plataforma de responsabilidad y que podamos tener participación, que seamos escuchadas y que también sean tomadas en cuenta nuestras opiniones. Creo que estos encuentros es una forma de incluirnos en los aspectos políticos, que atañe directamente a todas las familias de Ciudad Juárez. Hay muchísimas mujeres con hambre y con necesidad de que todo esto se regularice, incluso nos sentiríamos ofendidas si no se hiciera algo”.

“La historia de México está basada y fundada en su transformación a través de los caudillos como Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Hoy la vida nos regala un nuevo caudillo, que tiende a la transformación y que afortunadamente es chihuahuense y es de Juárez”, dijo el empresario Rogelio Ramos Guevara.

El abogado laboral, Gustavo de la Rosa Hickerson, compartió que el convenio de impunidad y de sometimiento a las políticas de Hacienda viene desde varias administraciones atrás.

Sostuvo que hay que entender que el problema del abuso sobre los fondos de los mexicanos es un problema estructural, y de ahí nace el poder que tienen de manejar el dinero discrecionalmente, y de eso surge la corrupción y la impunidad: “Nunca debemos perder de vista que, lo único que nos une en este momento, es la extradición de César Duarte”, recalcó de la Rosa Hickerson.

El joven estudiante juarense de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Carlos Montoya, refrendó su apoyo al gobierno de Corral Jurado: “sus acciones me han demostrado de que no se merece únicamente nuestra confianza, se merece nuestro apoyo y admiración, lo que usted necesite de nosotros cuente con ello, y no lo digo como joven, lo digo como estudiante, hijo y como mexicano”.