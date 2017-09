Antología macabra: 48 Leyes del poder. Leyes 3,19 y 24

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 14/09/2017

¿PORQUE CUANDO SALEN, APARECE EL/LA EX? (Ley 3)

NO OFENDAS A LA PERSONA EQUIVOCADA O TERMINARAS MUERT@ O HUMILLAD@ (ley 19)

¿PORQUE TANTO ELOGIO A LA DAMA HACE QUE SE ALEJE DE TI? (Ley 24)

Esta antología macabra es para exponer el por qué ser demasiado confiado es perjudica y también porque l@s mentiros@s y lame botas les va bien…un tiempo muy corto, ¿Por qué? Porque desde la envidia, la venganza y hasta la justicia divina son más mortíferas que alardear de grandeza. ¿Eres manipulador o manipulado?

No es un resumen del libro para que los chairos ya opinen sobre el sin haberlo leído… aquí aplicaré ejemplos de la vida cotidiana del uso de algunas leyes de este libro siempre con la intención de molestar a algunas personas:

Trauma primero: Ley número 3: “DISIMULE SUS INTENCIONES”.

-Porque cuando te emocionas y anuncias un suceso maravilloso o importante (por ejemplo que te gusta la Barbie del salón) y pasan cosas que no permiten que se logren, o de pronto no pasa nada,simple, te volviste un foco de atención en algo que posiblemente también importante para otros.

Hay personas envidiosas, malvadas e incluso egoístas que no permitirán que tengas algo que ellos quieren. Mejor cállate, pasa desapercibido en el proceso del cortejo, no exhibas tu romanticismo más que a ella, mantén ignorantes a los de tu entorno o que puedan ser una amenaza (en este caso: todos los hombres).

Esta ley dice que: “Desconcierte a la gente y manténgala ignorante, sin revelar nunca el verdadero propósito de sus acciones. Si no tienen la menor idea de lo que usted pretende, les resultara imposible preparar una defensa. Condúzcalos por el camino de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo (chismes) para que cuando se den cuenta de sus verdaderas intenciones ya será tarde para actuar”… ¿Te suena familiar?, envidia le dicen, mal de ojo, mala suerte. Todo se resumen en una sola palabra: Subestimación de la competencia. Admítelo, si le dices al salón de clases que te gusta la Barbie, el capitán del equipo de futbol se acostara con ella antes.

Trauma second: Ley numero 19: “SEPA CON QUIEN ESTA TRATANDO, NO OFENDA A LA PERSONA EQUIVOCADA”.

Cuando únicamente le dices “te amo” para acostarte con él/ella, y después… ¿Por qué te odian?

Esta ley específica que: “En el mundo hay muchas clases de personas, y no puedes suponer que todos reaccionaran igual a tus estrategias. Hay ciertas personas que si manipulas o engañas, pasaran el resto de su vida procurando vengarse de ti. Serán desde el momento de la ofensa, lobos con piel de cordero. Elije con cuidado tus víctimas y a sus tus contrincantes, nunca ofendas o engañes a la persona equivocada, conoce el terreno primero.

A nadie le gusta saber que lo han manipulad@, porque si se enteran vienen los deseos de venganz y resentimiento. Imagínate si se entera que le manipulaste y tú no te has dado cuenta que ya lo sabe, ¡Claro que te ha pasado! Las mujeres la aplican seguido.

En esta ley se invita a que si vas manipular u ofender a alguien, procura que no esté en facultades de devolvértela, por ello hay que callarse, decir menos de lo necesario (ley 4). Recuerda el conocimiento es poder, no le des poder a enemigos potenciales, no hables de ti. Recuerda también que como tú pusiste una máscara de honestidad e inocencia, ell@s devolverán el golpe, cuídate de los halagos y la sumisión de los demás. Aquí también entra el ejemplo de que si a tod@s les dices el mismo piropo, usas las mismas mañas para ganarte el corazoncito de ell/ella, ¡cuidado!, la fama te respalda o te expone (ley n°5: Casi todo depende de tu prestigio, defiéndelo a muerte). La maldad no tiene límites, el bullyng menos, se precavid@ con lo que haces y dices.

Trauma para el trio: Ley 24: “DESEMPEÑE EL PPEL DEL@ CORTESAN@ PERFECT@”.

Esta ley dice que: “El cortesano perfecto, adulador e intrigante, prospera y alcanza su plenitud cuando domina a la perfección el arte de la seducción. Adula, sométete a tus superiores o a tu víctima, se encantador@ y conoce su intimidad.

A todos nos gustan que nos idolatren (a mí me fascina que me digan ¡oh dios! En el sexo) sin embargo, la experiencia nos dice que ese comportamiento en exceso puede mostrar desconfianza y paranoia. Como mi mama cuando me decía que no me haría nada y al acercarme me sometía a la chancla justiciera, desde ahí aprendí a desconfiar de los halagos.

Te ha pasado que en el ligue, mandas flores, osos de peluche, rosas que no son de crucero, poemas, le dedicas canciones, le chuleas hasta el color de sus extensiones y de repente… ¡se va!, bien hay algo que se llama “empalagamiento” o “sofocamiento” ¿Por qué pasa esto?

A todos nos gustan los halagos, todos, pero como somos desconfiados por genética y nos aburre lo cotidiano, cuando siempre nos dicen lo mismo de la misma manera, ese romanticismo se vuelve monótono y pierde credibilidad. Siempre hay que identificar gustos y ser impredecible para que siempre exista ese suspenso (lee la ley anterior) tenga influencia en la persona. Las novelas nos dicen que a las mujeres les gustan las flores, cierto; pero tampoco le des una rosa diaria ni la empalagues siempre intentando ser “un Galán”, pues cuando realmente quieras serlo y tengas una sorpresa de por medio…a ella ya no le parecerá fascinante pues ya sabe lo que pasará. No te excedas en nada, ni en lo bueno ni en lo malo.

Concluchion de la infrastrucchor (con todo respeto).

Aunque me duela admitirlo, el maquiavelismo a veces hace mal. En este libro, muestran la faceta más poderosa del ser humano: las ambiciones, lo racional antes que lo abstracto ser malvado en defensa de una sociedad corrompida, egoísta y ególatra; sin duda es cierto pero; las acciones honestas, (para bien o para mal) tendrán resultados positivos y negativos, lo que marca el resultado es la intención inicial, si actúas mal recibes mal, si actúas bien, recibes bien. A nadie le gusta desconfiar, o que desconfíen de uno.

Si haces el mal, tendrás seguidores, leales, rivales y enemigos; si haces el bien, tendrás lo mismo, pero cuando actúas con honestidad siempre tendrás control de todo, aunque duela la verdad en todo lo que dices y haces te da mecanismos para que lleves una vida estable sin que la negatividad te aborde, recuerda, eres lo que piensas, la gente te identifica por lo que dices, y te juzgaran conforme a lo que haces. Actúa conforme siempre en beneficio de ti y los demás para evitar conflictos (Status quo le llaman los generales)