AMLO necesitará de equilibrios y contra pesos: Corral

By Agencias / Redacción on 16/07/2018

Chihuahua, Chih. – El gobernador Javier Corral Jurado señaló que el presidente electo, Andrés Manual López Obrador necesitará de equilibrios y contrapesos, como todos los que gobiernan y se pronunció por darle tiempo, pero sin bajar la guardia.

Entrevistado por los medios de comunicación al término de un evento en el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal señaló que el nuevo presidente va a necesitar de colaboración, sí, de apoyo, sí, pero también de contrapesos.

“Todos los que gobernamos necesitamos de equilibrios y de contrapesos, porque toda esta parafernalia lo puede perder a uno, al minuto siguiente”, consideró.

Se pronunció por primero dejarlo llegar, “hay que ver cómo va a actuar, dejarlo que entre y verlo cómo se maneja y desde la trinchera, no opositora, pero si desde un punto de vista distinto al de él, desde una formación política distinta, yo sí diría, démosle tiempo, pero sin bajar la guardia”.

Abundó que lo único que no le sirve al país es ese desfile neo imperial de “sí señor, usted siempre tuvo la razón” y citó como ejemplo el video de los empresarios de la Asociación de Negocios de México, que ni López Obrador se los creyó, lo único que pasó es que se exhibieron. ¿Cuál era la causa? ¿Dónde estaba la convicción? ¿De qué se trataba?, cuestionó.

En relación a la variación que Andrés Manuel ha tenido en las propuestas, el gobernador Javier Corral consideró también que tendrá que irlas variando, “incluso, lo digo con todo respeto, él va a tener que ir modificando varias buenas intenciones que tiene. Yo no podría oponerme a varias de sus buenas intenciones, pero cuando uno gobierna se enfrenta al reto de la realidad”.

Por ejemplo, citó, entiendo perfectamente su inquietud por el tema de la seguridad personal, el papel del Estado Mayor Presidencial, su guardia personal, yo también renegué muchísimo al principio de eso, yo reduje considerablemente el aparato de seguridad en relación con el anterior gobernador.

Pero, el presidente de México no puede prescindir de un aparato de seguridad personal y el licenciado López Obrador no puede prescindir del Estado Mayor Presidencial, ya no es su seguridad, ahora es la seguridad del país en más de un sentido.

“Son de los males necesarios que tiene la función de gobernador, él va a tener que modificar su punto de vista en ese tema, tendrá que modificarlo en relación al papel del aparato de inteligencia, el Cisen no puede desaparecer”, señaló en la entrevista.

Como gobernador, consideró que la realidad será su principal reto que va a mostrarle la necesidad de contar con mecanismos confiables, certeros, eficaces, de información política y también de información para la seguridad.

Lo mismo con el aspecto de la gasolina y la amnistía, donde también el presidente electo tendrá que modificar su punto de vista. Ahí tiene otro dato, ahí tiene otra realidad, donde una cosa fue la campaña, como el mismo lo dijo, y otra cosa va a ser el Gobierno y ya antes de entrar, ya se dieron cuenta de que va a ser imposible no solo no bajar el precio de la gasolina, tampoco van a poder evitar subirla.

De hecho, ya reconocieron que no habrá cambios abruptos, aumentos abruptos, pero que habrá aumentos nominales, conforme la inflación. Sería muy difícil creer que como está la economía del país, las finanzas públicas, él pudiera cumplir esa promesa, y así, va a haber que ajustar muchas otras propuestas.

Sin embargo, el gobernador Javier Corral hizo votos porque las propuestas esenciales, las que tienen que ver con el combate a la corrupción, a la impunidad, de atajar la desigualdad y la pobreza, las que tienen que ver con transformar el sistema político, ojalá y esas se mantengan y todos ayudemos a que esas se puedan realizar.

“Yo desearía que en México hubiera una cuarta transformación como con las que él pretende compararse, quisiera que fuera cierto lo que parece hoy mismo López Obrador, pero yo tengo mis reservas, por eso actuó con cuidado”, concluyó.