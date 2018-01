AMLO y un equipo elaboran un plan de emergencia ante la reforma fiscal de EU

By Agencias / Redacción on 03/01/2018

Apan, Hgo. – El precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció, en días pasados; que él, en conjunto con un equipo, elabora un plan de emergencia en materia de política fiscal en México ante la reciente aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos.

Indicó que mientras EEUU acuerda bajar impuestos, “nosotros tenemos que hacer lo que convenga a la nación”.

Dijo que: “Se necesitan modificaciones al marco jurídico fiscal. Se van a hacer esas modificaciones con el propósito de no afectar a inversionistas, para competir. Que no haya fuga de inversiones y que los empresarios tengan condiciones de igualdad en cuanto al pago de impuestos, esto con relación a Estados Unidos”.

Recordó que en el Proyecto de Desarrollo 2018-2024 se contempló que en toda la frontera se bajará a la mitad el IVA, se homologará el cobro del impuesto al consumo como se contribuye en EEUU, es decir, en aquel país se paga de impuesto al consumo alrededor del 8% y en México es el 16%.

“En la frontera ya nosotros teníamos contemplado, en toda la franja fronteriza, que queremos que sea una zona franca, reducir el impuesto al consumo a la mitad, y lo mismo en el caso del Impuesto Sobre la Renta, reducir en esa franja el Impuesto Sobre la Renta al 20% en todo lo que es la franja fronteriza, en los 3 mil 180 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos”, detalló.

Previamente, López Obrador alertó que empresarios mexicanos están preocupados con la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos, porque no tendrán condiciones equitativas, ni una competencia leal si en México se mantienen impuestos altos.

Explicó que dicha reforma significará la reducción de impuestos a quienes están considerados como medianos y grandes contribuyentes, que en resumen busca reducir lo que se conoce como Impuesto Sobre la Renta.

Lamentó que el gobierno de Peña Nieto haya perdido tiempo y no haya elaborado un plan para dar respuesta ese mismo día.

Sostuvo que Peña no supo defender con decoro al pueblo de México, no supo enfrentar a Donald Trump, falló la estrategia, estuvo mal aconsejado por Videgaray, desde que lo invitó a venir como candidato a México y fue muy vergonzosa la conversación donde Trump regaña, ningunea a Peña, y Peña no exigió que respetara a la investidura presidencial, a los mexicanos

“Trump se fue de largo y ya no toma en cuenta para nada la opinión del gobierno mexicano, hacen lo que quieren, pero van a cambiar las cosas, va a haber una relación distinta, vamos a procurar que siempre sea una relación de amistad, de cooperación, pero no de subordinación, no vamos nosotros a estar dependiendo de ningún gobierno extranjero”, comentó.