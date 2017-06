Hablemos de Salud

By Lourdes Tejada on Junio 14, 2017

Mtra. Lourdes Tejada

Hace unas semanas, platicaba con unos amigos sobre un evento que se realizará en la ciudad. Al preguntarles sobre los temas que se abordarían, me comentaban que el interés principal es dar un espacio para hablar de tecnología y emprendimiento; y que los temas, como la salud pública, no serían contemplados, ya que suelen no ser atractivos para el público.

Esta plática llamó mi atención, al demostrar que los temas relacionados con la salud, se siguen etiquetando como “temas especializados” que son “solo para personal médico”, cuando realmente es un tema que nos debe de interesar a todos, ya que impactan en todos los aspectos de nuestra vida.

Esta falta de espacios para abordar, presentar y discutir temas relacionados con la salud pública, se reflejan en la falta de participación y reacción ante situaciones. Por ejemplo, aun cuando de los miembros de la OCDE somos el país que menos invierte en Salud, en los últimos años se han realizado recortes significativos al Presupuesto de Salud, teniendo un impacto en el acceso a los medicamentos, atención oportuna y de calidad, aumento en la carga de trabajo del personal de salud y menos investigación.

¿Pueden recordar a alguna persona, conferencista o evento que haya abordado este tema a fondo? Así, de memoria, sin hacer una búsqueda en internet. Puedo adivinar que no, porque es un tema que lamentablemente se le está dejando a los que “les debe interesar”, en otras palabras, a los académicos y personal médico.

Es un tema que nos está afectando a todos, sin importar nuestro sueldo, nombre, puesto o “palancas”; un hecho que a nivel nacional está poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Pero, aun así, “no es atractivo para el público”.

Y sobran temas como éste: el tener un sistema de salud rebasado; el constante aumento en casos de diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares; y el largo camino que falta para que instituciones públicas y privadas, puedan ofrecer una atención digna, respetuosa e integral, donde participen los pacientes, sociedad civil y Gobierno, por mencionar algunos.

Si bien, el evento anterior es local, es una clara muestra de lo que sucede a nivel nacional. Tan solo basta ver las campañas de los posibles candidatos a la Presidencia, los temas más abordados son aquellos que han identificado que la sociedad considera como urgentes: seguridad, transparencia y la situación económica. Hasta el momento, no he tenido la dicha de ver un comentario o publicación en donde se exponga cuál es su sentir, plan o postura ante aspectos como: los cambios que tendrá el Sistema de Salud Mexicano con la implementación del Sistema Universal de Salud; los temas que considera son prioritarios y el cómo garantizará el derecho a la salud y el acceso a la atención médica oportuna, adecuada y respetuosa.

Sin personas públicas, ni espacios suficientes para exponer las problemáticas de salud pública que tiene el país, ¿cómo podremos crear soluciones? Y lo más importante, ¿cómo podremos crear soluciones propuestas por la sociedad?

Por más emprendimientos, innovaciones tecnológicas y acciones para hacer una comunidad más segura; si no invertimos ni tiempo en abordar las problemáticas de salud, no tendremos un desarrollo significativo como sociedad.