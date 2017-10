Orégano mexicano, una planta aromática: Sus extractos y bondades medicinales

By Norma Patricia Silva Beltrán on 24/10/2017

México cuenta con un gran número de plantas aromáticas y medicinales que son esenciales en la cocina tradicional y utilizadas para tratar diferentes padecimientos, estas contienen compuestos químicos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Las especies que destacan en producción son el Albahaca, cilantro, manzanilla, epazote, perejil y orégano.

El orégano mexicano en el noroeste de México, se encuentra distribuido en el estado de Sonora, Sinaloa, las dos Baja California, Durango y Chihuahua. Se desarrolla en zonas cálidas y suelos pobres de materia orgánica y México ocupa el segundo lugar de exportación a nivel mundial. La principal especie comercial producida en México pertenece al género Lippia, siendo los principales estados productores: Chihuahua, Durango, y Baja California Sur [2].

Desafortunadamente en México solo se produce en su gran mayoría orégano silvestre y la capacidad de tecnología agronómica e industrial es muy limitada, por lo que se pierde la gran oportunidad de generar productos de gran valor nutricional, debido a que esta planta aromática posee muchos beneficios, tales como los que se mencionan a continuación:

Propiedades antioxidantes

Los aceites esenciales del orégano (principalmente Carvacrol y Timol), presentan propiedades antioxidantes, adicionalmente se ha reportado que no solo el orégano en aceite esencial presenta esta propiedad, sino que también los extractos preparados con alcohol tienen esta bondad medicinal.

Propiedades antimicrobianas

Antes que nada es importante señalar un aspecto importante en la controversia que se observa entre las distintas presentaciones de extractos de esta planta aromática, debido a que algunas investigaciones indican a los aceites esenciales extraídos de esta planta como la mejor opción como antimicrobiano, sin embargo; otra forma de preparar el extracto es mezclándolo con alcohol etílico de manera artesanal en casa, este tipo de maceración alcohólica provoca la extracción de sustancias químicas llamados compuestos fenólicos y que en conjunto con otras sustancias que se extraen son más activos que los aceites esenciales, eliminando microorganismos patógenos y que incluso se pueden utilizar en la conservación de los alimentos.

Por otro lado, las Infusiones acuosas de orégano también han mostrado efectos significativos contra bacterias patógenas y poseen un buen efecto para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Además los extractos elaborados con alcohol etílico han mostrado efectos antibacterianos y antivirales inhibiendo virus como herpes simplex

Control del cáncer

Diversas investigaciones han señalado a los aceites y extractos de orégano obtenidos de las partes aéreas de la planta con efectos anticancerosos, sin embargo, una reciente investigación ha mostrado por primera vez que el aceite de orégano presenta efectos contra el cáncer de mama, lo cual representa es una alternativa natural para evitar este padecimiento [2].

Por último, vemos que muchos estudios epidemiológicos mencionan que las dietas ricas con compuestos fenólicos están asociadas a la reducción del cáncer. El orégano posee numerosas sustancias fenólicas que además de poseer efectos antioxidantes, antimutagénicas, antimicrobianas entre otras, es una planta herbácea de económica y fácil acceso a nuestra cocina, por lo que el uso de esta hierba considerada medicinal debe ser seriamente incluida en nuestra dieta mexicana.

1. García-Pérez et al. (2012). Revisión de la producción, composición fitoquímica y propiedades nutracéuticas del orégano mexicano. Revista mexicana de ciencias agrícolas 3: 339-353.

2. Kubatka et al. (2017). Oregano demonstrates distinct tumoursuppressive effects in the breast carcinoma model. Dietrich Büsselberg11 Eur J Nutr (2017) 56:1303–1316