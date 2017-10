Opciones que cuidan tu corazón

By Agencias / Redacción on 12/10/2017

Quisiéramos que los números de las enfermedades del corazón fueran más alentadores, pero lo cierto es que ocho de cada 10 muertes en el mundo se deben a enfermedades no transmisibles, entre las que se encuentran las cardiovasculares, ha dicho recientemente el Dr. Erick Alexanderson, Presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, a propósito del Día Mundial del Corazón.

Complementando lo anterior, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016), se señala que el 25.5% de los adultos mexicanos tienen hipertensión arterial y sólo un poco más de la mitad conocía su diagnóstico al momento de realizar la encuesta. De los adultos con diagnóstico médico previo de hipertensión, casi la mitad de ellos tenía valores de tensión arterial arriba de los considerados en control1. Sumado a esto, más del 35% de los adultos padecen dislipidemias, aquellas alteraciones que se manifiestan en concentraciones anormales de lípidos (grasas) en la sangre, principalmente colesterol y triglicéridos, agrega el Dr. Alexanderson.

Estos datos nos dicen que si no hacemos algo al respecto, a nivel personal y a través de las instituciones de salud, las enfermedades cardiovasculares seguirán incrementándose. De hecho, se calcula que para 2030 morirán aproximadamente 23.3 millones de personas por este tipo de enfermedades, afirma el especialista. Organismos como la American Heart Association y la World Heart Federation, ya están trabajando para que en 2025 se pueda hablar de una reducción de un 25% de las muertes prematuras provocadas por enfermedades no transmisibles, por lo que deberíamos seguir su ejemplo a través de estilos de vida activos y saludables para lograr reducir su prevalencia.

Lo que comes puede afectar a tu corazón

Recordando este 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, hagamos un alto a la cantidad de lo que comemos y de la actividad física que realizamos, para adoptar un estilo de vida más saludable. Una de las razones del incremento de estas enfermedades se debe a la alimentación que seguimos (junto con otros factores como la falta de actividad física, fumar, tomar alcohol sin moderación, estar sometido a estrés, entre otros). Y una parte importante en ello tiene que ver con el consumo de cantidades excesivas de ciertos alimentos, que más adelante deriva en el incremento de calorías. Al presentar un aumento en la cantidad de las porciones de ingesta recomendados, se puede llegar a aumentar de peso, y es que “el exceso de peso es el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular más prevalente”2.

Por tal motivo, la Asociación Americana del Corazón sugiere un límite estricto para el consumo de azúcares adicionados, a unas 6 cucharaditas para las mujeres y a 9 cucharaditas para los hombres (una cucharadita de azúcar tiene alrededor de 16 calorías).

Elecciones saludables

Una opción avalada por organismos de salud nacionales e internacionales, son los edulcorantes no calóricos o ENC, que son aditivos que proporcionan dulzura a los alimentos, pero sin calorías. Si consideramos que, de acuerdo con la “Posición de consenso sobre las bebidas con edulcorantes no calóricos y su relación con la salud”, presentada en 2013 por el Dr. Antonio González Chávez, Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de México, con el aval académico de 20 organizaciones, entre las que se encuentran la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, “en México, se considera que las bebidas con ENC pueden ser incluidas en una dieta correcta considerándolas como una opción, bajo el contexto de darle cierta variedad a la dieta y tomando en cuenta el consumo diario permitido para cada edulcorante”3, reemplazar el consumo de bebidas dulces con aporte calórico, por aquellas endulzadas con ENC puede ser una estrategia para disminuir el alto consumo de calorías.

Y esto aplica al resto de los alimentos que elegimos, como por ejemplo los cereales, yogur, gelatinas, pan, galletas y preparaciones hechas en casa que requieran dulzor, ya que los ENC Al sustituir total o parcialmente la cantidad de azúcar o de otro endulzante en el alimento, ayudan a reducir su aporte energético y el índice glicémico del alimento, señala la Dra. Ruth Pedroza, de la Universidad Iberoamericana.

A esto podemos añadir lo dicho por el Licenciado en Nutrición Héctor Infanzón, en el sitio de divulgación científica sin fines de lucro “Hablemos Claro: “existen datos y revisiones que afirman que los ENC pueden utilizarse para evitar o disminuir el consumo de azúcares adicionados (azúcar de mesa, fructosa, miel, etc.) y, con ello, favorecer la reducción del consumo energético y la pérdida o mantenimiento de peso, acompañado de las recomendaciones anteriores como parte de un plan de alimentación adecuado y de la práctica de actividad física, de acuerdo a los gustos y objetivos de salud de cada individuo”.

Corazón y edulcorantes latiendo al mismo ritmo

Las personas diagnosticadas con alguna enfermedad cardiovascular pueden usar los edulcorantes no calóricos como una herramienta de apego al tratamiento debido al aporte mínimo o nulo de calorías, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Estos coadyuvantes en el control del metabolismo de los hidratos de carbono son un instrumento adicional en el tratamiento de pacientes con enfermedades no transmisibles.

Por otra parte, Robert Rankin, presidente de la asociación canadiense Calorie Control Council, señala que “las personas pueden modificar su estilo de vida para reducir el riesgo de sufrir un infarto haciendo más actividad física, manteniéndose en el peso adecuado y dejando de fumar”4. Agrega que los edulcorantes no calóricos ayudarían eficazmente a alcanzar estas metas de estilo de vida.

Así pues, las personas con alguna enfermedad crónica no transmisible, como las del corazón, pueden consumir edulcorantes no calóricos, pero esto “no debe ser promovido como intervención única encaminada al control de su enfermedad”, enfatiza la “posición de consenso sobre las bebidas con edulcorantes no calóricos y su relación con la salud”. Hay que hacer énfasis en que su consumo es seguro, pero que antes de hacer cambios en la dieta, como la inclusión de los ENC, es importante consultar a un profesional de la salud (médico y nutriólogo) para determinar un plan personalizado de alimentación y tratamiento médico.

